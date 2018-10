Zo zorg je ervoor dat het geld van je levensverzekering niet in foute handen valt Sven Vonck

30 oktober 2018

In spaar- en beleggingsverzekeringen kan je een begunstigde aanduiden. Maar als je dat niet goed aanpakt, kan dat heel vervelende gevolgen hebben.

Veel mensen hebben een spaar- of beleggingsverzekering (de zogenaamde tak21- of tak23-verzekeringen). De spaarverzekering biedt een gegarandeerde rente, met eventueel nog een winstdeelname als de beurs goed presteert. Het rendement van de beleggingsverzekering is volledig afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsportefeuille. Beide zijn echt meer dan enkel spaar- en beleggingsproducten. Het zijn ook levensverzekeringen. En dat heeft belangrijke implicaties.

Begunstigde aanduiden

Sluit je een spaar- of beleggingsverzekering af, dan kan je in het verzekeringscontract ook een begunstigde aanduiden die het verzekeringskapitaal ontvangt wanneer je overlijdt. Dat kan zowat iedereen zijn: de partner, de kinderen of een goede vriend. Slechts drie groepen worden uitgesloten: behandelende dokters of apothekers, het personeel van het ziekenhuis of geestelijken. Die beperking is er om misbruiken te voorkomen. Het is ook perfect mogelijk om meer dan één begunstigde aan te duiden. Als verzekeringnemer kan je bijvoorbeeld verschillende begunstigden aanduiden die elk een deel van het verzekeringskapitaal ontvangen. Of je kan ook een rangorde met meerdere begunstigden aanduiden: is de persoon bovenaan het lijstje zelf al overleden, dan gaat het kapitaal naar de volgende in rang. Het is op elk moment mogelijk om begunstigde te schrappen of een nieuwe begunstigde aan te duiden.

Geld naar de ex?

Wie in een verzekeringscontract een begunstigde aanduidt, krijgt het advies om goed stil te staan bij de manier waarop die wordt vermeld. Heel vaak wordt de begunstigde in algemene bewoordingen aangeduid: ‘de partner’, of ‘de kinderen’. De begunstigde kan natuurlijk ook gewoon met de naam worden vermeld. Dat lijkt een detail, maar zoiets kan verregaande gevolgen hebben. Denk daarom altijd goed na over de manier waarop je de begunstigde aanduidt.

Stel bijvoorbeeld dat je wettelijk samenwoont en je in het verzekeringscontract ‘je wettelijk samenwonende partner’ als begunstigde aanduidt. Vervolgens stopt de relatie, waarna je gaat samenwonen met een nieuwe partner. Als je dan sterft, gaat het verzekeringskapitaal naar je nieuwe partner. Had je daarentegen de naam van je ex in het contract vermeld en was je vervolgens vergeten die naam te veranderen, dan krijgt hij/zij na jouw overlijden alsnog het verzekeringskapitaal. Let wel: soms kan ook de algemene benaming voor problemen zorgen. Een voorbeeld: je sluit een levensverzekering af waarin je ‘jouw kinderen’ aanduidt als begunstigden. Je hebt er twee: Jan en Lies. Elk hebben ze op hun beurt ook twee kinderen. Jan komt jammer genoeg om het leven in een auto-ongeval. Wat gebeurt er dan met de levensverzekering op het moment dat je zelf sterft? Het volledige verzekeringskapitaal gaat naar Lies, want Jan is er niet meer. Maar misschien wou je liever dat Jans kinderen het deel van hun vader kregen. In dat geval had je Jan en Lies uitdrukkelijk moeten vernoemen als begunstigde (en dus niet ‘de kinderen’), want alleen dan konden Jans kinderen de plaats van hun vader innemen.

Geen begunstigde

Het is overigens niet verplicht om een begunstigde aan te duiden. In dat geval gaat het verzekeringskapitaal gewoon naar de wettelijke erfgenamen, tenzij het testament iets anders stipuleert. Zo zijn de wettelijke erfgenamen van een kinderloos koppel de ouders, broers of zussen. In een testament kunnen ze perfect laten vastleggen dat ze hun partner als erfgenaam aanduiden. Als er dan geen begunstigde is aangeduid in de levensverzekering, dan volgt die gewoonweg de bepalingen in het testament.

