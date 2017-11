Zo zeg je als Proximus-klant huur van vaste telefoontoestel op, maar een financiële compensatie voorziet bedrijf niét TK EB

Bron: Belga 1 BELGA Consument Proximus zal de 150.000 klanten die al jaren een vast telefoontoestel huren een brief sturen. Dat maakte het telecombedrijf vanmorgen bekend in het Radio 2-programma 'De Inspecteur'. In de brief, die bij de volgende factuur zal zitten, vertelt Proximus hoe klanten die huur kosteloos kunnen opzeggen. Wie dat doet, zal bovendien zijn vast toestel mogen houden. Een financiële compensatie voorziet het telecombedrijf echter niet.

Het verhuren van telefoons zorgde een tweetal weken gelden voor ophef, nadat het onderwerp aan bod kwam bij 'De Inspecteur'. Sommige klanten van Proximus betalen nog huur voor oude toestellen, die ze soms zelfs niet meer gebruiken.

Proximus zal die klanten bij de factuur van december een brief sturen, zo belooft het bedrijf. Het is wel aan de klant zelf om contact op te nemen met het telecombedrijf (telefonisch of via de website) om de huur stop te zetten. Klanten kunnen vanaf nu terecht op 0800-22 850 of op proximus.be/telefoonverhuur.

Een financiële compensatie als geste voor al die klanten ziet Proximus echter niet zitten. Proximus-woordvoerder Nele Van Malderen vergelijkt het met de huur van een huis. "Iemand die al veertig jaar een huis huurt, heeft dat misschien op de duur ook al terugbetaald. Sommigen huren bewust, omdat er ook een service aan die huur verbonden is. Als het toestel stuk is, kunnen ze het meteen omruilen bijvoorbeeld."

Sp.a-parlementslid Rob Beenders is ontgoocheld dat er geen financiële compensatie komt. "Klanten die hun telefoontoestel al lang hebben afbetaald nog langer een huur laten betalen is oneerlijk. Op deze manier ziet Proximus, een overheidsbedrijf, klanten als melkkoeien en dat kan niet de bedoeling zijn." Sp.a vraagt dat de bevoegde ministers bijsturen en ervoor zorgen dat de getroffen klanten hun te veel betaalde huur teruggestort krijgen.

Voor Peeters en De Croo is zaak nog niet gesloten

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) en telecomminister Alexander De Croo (Open Vld) willen op korte termijn een gesprek met Proximus-baas Dominique Leroy over de kwestie van het huren van vaste telefoontoestellen. De oplossing die Proximus nu zelf voorstelt komt wel tegemoet aan enkele bezwaren "maar toch blijven er een aantal vragen open", zeggen Peeters en De Croo in een gezamenlijke reactie.

Ministers Kris Peeters en Alexander De Croo, respectievelijk bevoegd voor Consumentenzaken en Telecom, hadden Proximus eerder al op de vingers getikt. Volgens de ministers komt het bedrijf nu tegemoet aan een aantal bezwaren, maar "blijven er toch een aantal vragen open". Peeters en De Croo "nodigen op korte termijn de CEO van Proximus uit voor een gezamenlijk onderhoud om het dossier ten gronde te bespreken", zo staat te lezen in een gezamenlijk persbericht.