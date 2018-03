Zo weet je of je ananas rijp is nog vóór je hem koopt



07 maart 2018

12u27

Bron: bonappetit.com 5 Consument Hoe weet ik of de ananas die ik wil kopen rijp is, in de wetenschap dat ik hem niet mag opensnijden in de winkel? Want dat laatste doe je in principe niet ongestraft... De blog bonappetit.com stelt een driestappenplan voor om ons te helpen.

Bonappetit.com noemt de ananas een "agressief introverte" fruitsoort. Het fruit laat zich met zijn stekeltjes inderdaad niet zo graag - auw! - onder handen nemen, ook de bladeren kunnen scherp zijn en de schil is dik. Een schril contrast met wat je, in het beste geval toch, binnenin vindt: vruchtvlees dat zoet, zacht en lekker van smaak is.

Maar hoe kan je dat nu van de buitenkant zien? Doorloop deze drie etappes, adviseert de blog.

1. Kleur

Van de kleur van de ananas kan je al veel afleiden. Die gaat van groen-grijs naar geel tijdens het rijpingsproces. Hoe geler, hoe rijper, zou je kunnen stellen. Best is de vrucht helemaal goudgeel, zonder donkeroranje plekjes, want dan is de ananas al te ver. Een ananas rijpt niet veel meer nadat hij geplukt is. Groen in de winkelrekken, betekent dan ook vaak dat het stuk fruit niet meer zal rijpen. Sommige ananassen blijven groen, ook al zijn ze rijp. Maar bruine bladeren zijn sowieso uit den boze.

2. Voel

Groengrijs of geel, de ananas behoudt zijn stekeltjes bij het rijpen. Toch is het nuttig de vrucht te betasten. Een rijpe ananas zal zachtjes aanvoelen als je er licht in nijpt. Niet zo duidelijk als bij de avocado, maar toch. Steenhard staat gelijk met: die wil ik niet!

3. Geur

Niet echt verrassend geeft de geur van de ananas weg of die al dan niet aan de rijpe kant is. Even snuffelen kan dan ook geen kwaad, maar doe het onderaan de vrucht, aan de basis. Als het 'poepje' fruitig ruikt, dan zit je goed. Opgelet: neigt de geur naar azijn, naar alcohol of naar gefermenteerd fruit, dan is de ananas overrijp. Die kan weliswaar ook nog lekker zijn, maar dat hangt af van je smaak.

Sommigen beweren dat je ook eens aan de bladeren moet trekken. Komen die makkelijk los, dan zou de ananas te rijp zijn. Maar niet iedereen is het daarover eens.