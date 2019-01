Zo vindt u de voordeligste autoverzekering Johan Van Geyte

18 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een auto kost flink wat geld: logisch dat u die verzekert. We zochten uit welke verzekeringen u kan gebruiken en waar u de goedkoopste vindt.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

Om de weg op te mogen, moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) hebben. Dan bent u verzekerd voor schade die u bij een ongeval met uw voertuig aan anderen berokkent. Door die wettelijke verplichting, ligt de inhoud van de polis vast. De factoren die dan vooral meespelen in de prijs zijn uw woonplaats én uw eerdere rijervaring; dat laatste bepaalt voor de verzekeraar uw kans op een ongeval en dus het risico. De moeilijkheid is dat elke verzekeringsmaatschappij zowat haar eigen regels volgt om het risico in te schatten. De beste manier om de goedkoopste te vinden is dus een vergelijkingswebsite gebruiken.

De meeste verzekeringen werken met een prijs per jaar. Rijdt u echt niet vaak met de wagen? Dan hebt u waarschijnlijk meer aan een verzekering die rekent op het aantal effectief gereden kilometers.

Tip: Vergelijk hier autoverzekeringen per kilometer.

2. Omniumverzekeringen

Een BA-autoverzekering denkt enkel de schade die u aan anderen berokkent, niet uw eigen schade. Voor dat laatste neemt u best een omnium.

* Kleine omnium (ook mini-omnium of partiële omnium): bescherming tegen diefstal, brand en glasbreuk - dus tegen schadegevallen die niet het gevolg zijn van een ongeval op de weg.

* Grote omnium (ook volledige omnium): bescherming tegen diefstal, brand, glasbreuk en schade aan uw voertuig wanneer u een ongeval veroorzaakt.

Opgelet: een grote omnium is op zijn interessantst op het moment dat uw wagen nog het meest waard/nieuw is.

Omniumverzekeringen zijn niet verplicht; elke maatschappij kan dus vrij eigen voorwaarden stellen. De ene verzekeraar kan een hogere vrijstelling - het deel dat u bij een schadegeval zelf moet betalen - hanteren dan een andere. Dat heeft sowieso invloed op de prijs van de premie. Ook de dekking kan anders zijn, dus u doet er goed aan om extra de voorwaarden na te kijken.

Tip: Bereken hier wat een omnium u zou kosten

3. Rechtsbijstandsverzekeringen

En dan is er ook nog zoiets als een rechtsbijstandsverzekering. De term legt het wel ongeveer uit: indien nodig, kan u op kosten van de verzekeraar een advocaat onder de arm nemen om u bij te staan in een juridisch geschil. Pas op: de premie dient voor effectieve advocaatskosten, niet om uw boetes mee te betalen. De polis rechtsbijstand kan toegevoegd worden aan uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid of u kan een aparte verzekering nemen. De laatste optie is iets handiger wanneer u een geschil krijgt met uw klassieke verzekeraar. Bekijk hier de kostprijzen van een polis rechtsbijstand bij 9 verzekeraars.

4. Acties tijdens het Autosalon

Deze periode van het jaar leent zich uitstekend om aan te kloppen bij autoverzekeringsmaatschappijen; wegens het jaarlijkse Autosalon, in januari op de Brusselse Heizel, voeren ook veel maatschappijen promoacties. We spotten al deze interessante formules :

* Bij AXA krijgt u tot 30 juni een korting van 15 procent op uw premie als uw auto is uitgerust met ten minste 2 rijhulpsystemen. Voor 1 rijhulpsysteem bedraagt de korting 5 procent.

* Bij Belfius krijgt u tot 31 maart twee maanden gratis op de eerste jaarpremie.

* Ethias doet hetzelfde, maar dan tot eind februari.

* Bij Generali krijgt u een korting van 15 procent op uw autoverzekering, zolang u bij de maatschappij blijft.

En bij Corona zijn de eerste 6.000 km van de kilometerverzekering gratis als u een volledige omnium neemt.

Ook andere maatschappijen doen aan promoacties tijdens het Autosalon. Vraag er dus zeker eens naar.

Lees ook:

Bijna Autosalon: strijd om autofinanciering barst weer los

Zo kunt u besparen op uw verzekeringen

Lenen of leasen voor een auto? Dit is het voordeligste

Bron: spaargids.be.