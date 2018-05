Zo vindt u de goedkoopste lening voor die nieuwe elektrische fiets Dries Van Damme

17 mei 2018

08u00

Het zonnige weer is ideaal om de fiets weer vaker uit te halen. Helemaal hot bent u vandaag met een elektrisch exemplaar. Maar aan het gemak van zo'n fiets hangt doorgaans een hoog prijskaartje. Als u niet wil sparen tot de zomer weer voorbij is, is de uiterst voordelige fietslening ideaal.

Dat elektrische fietsen steeds populairder worden, is ook banken niet ontgaan. Met specifieke fietsleningen willen ze mensen helpen om sneller zo’n fiets in huis te halen. Een degelijke elektrische fiets – ook wel pedelec genoemd – kost gemakkelijk 1.000 euro. Voor een supersnelle speed pedelec variëren de bedragen van 4.000 tot 6.000 euro. Het bedrag zelf bijeen sparen duurt wel even, terwijl u met een fietslening meteen al van uw elektrische fiets kunt genieten.

Lenen aan bodemrentes

Banken die fietsleningen aanbieden, merken sinds vorig jaar een duidelijke stijging in interesse. Dat heeft ook invloed op de geboden rentes.

De huidige scherpste aanbieders in de markt zijn Belfius en KBC.

Als u bij Belfius 2.500 euro wil lenen voor een fiets, dan komt daar een rente van 0,99% bovenop als u het bedrag over 24 maanden terugbetaalt. Dat komt neer op iets meer dan 25 euro aan intresten.

KBC rekent voor datzelfde bedrag en dezelfde looptermijn 1,15% aan, wat op een intrest van net geen 30 euro neerkomt.

Ook Argenta biedt sinds dit jaar fietsleningen aan tegen 1,49% intrest, wat ongeveer 38 euro aan intresten met zich meebrengt.

Groen = goedkoop

Dat aan een fietslening dergelijke gunstige tarieven gekoppeld zijn, is te danken aan het feit dat (elektrisch) fietsen goed is voor het milieu. De tarieven zijn dan ook vergelijkbaar met de tarieven voor ecologische wagens. U kan ze hier even vergelijken.

Ook voor andere duurzame investeringen – denken we maar aan verwarmingsketels, zonnepanelen, dubbele beglazing of dakisolatie – zijn er vaak interessante leningen te vinden.

Fietslening versus persoonlijke lening

Uiteraard kunt u ook een gewone persoonlijke lening aangaan voor de aankoop van een elektrische fiets.Dan moet u aan niemand uitleggen wat u met het geld van plan bent. U moet meestal zelfs geen aankoopfactuur voorleggen.

Weet wel dat de rentes voor een persoonlijke lening meestal iets hoger liggen dan die voor een concrete fietslening. Grijpen we even terug naar ons bovenstaand voorbeeld (fietslening van 2.500 euro, terug te betalen op 24 maanden), dan betaalt u bij KBC 4,95% interest. Aan het eind van de rit hebt u dan 128 euro rente betaald, wat ruim vier keer zoveel is dan bij de fietslening.

TIP: Toch interesse in een persoonlijke lening? U vindt een overzicht van de voordeligste hier.

Elektrisch fietsen zonder zorgen

Gezien de gepeperde prijs van een elektrische fiets, kan u ook een verzekering voor uw dierbare tweewieler overwegen. Er bestaan tegenwoordig zelfs speciale verzekeringen voor fietsen.

Zo heeft verzekeraar AG Insurance de verzekering Top Fiets op de markt gebracht, die u verzekert tegen diefstal en materiële schade en bijstand biedt. De premie hangt af van de verzekerde waarde en van het type fiets. Het eerste jaar is bovendien 100% van de waarde van de fiets gedekt.

Ook Ethias bijvoorbeeld biedt met ‘Ethias Bike & More’ een doelgerichte fietsverzekering. Zo’n verzekering voorkomt dat u nog maanden afbetaalt voor een fiets waar dieven intussen mee aan de haal zijn gegaan.

