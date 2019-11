Zo vindt u de goedkoopste aardgasleverancier Kurt Deman

19 november 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De aardgasprijzen bevinden zich al een tijdje op een laag peil. Dat is uiteraard goed nieuws, maar hoe kiest u nu de goedkoopste leverancier die ook het best bij u past?

Prijs vergelijken

Volgens energieregulator Creg (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) bedroeg de gasfactuur voor een huishouden met een doorsnee verbruik in september gemiddeld 1.031 euro. Daarmee duiken we aardig onder de prijzen van onze buurlanden.

Als een goedkope aardgasleverancier vinden voor u van cruciaal belang is, dan vergelijkt u best online hoe u maximaal voordeel uit de huidige relatief lage prijzen haalt.

Een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) en een vast energietarief is volgens Mijnenergie.be momenteel bijvoorbeeld het goedkoopst af bij Lampiris, met een jaarfactuur van 752,69 euro. Dat is meer dan 500 euro voordeliger dan het duurste aanbod op de markt! Het prijsverschil valt onder meer toe te wijzen aan de korting van 262,01 die Lampiris via de vergelijkingssite toekent.

Goedkoop aardgas, groen aardgas?

Als consument hechten we ook almaar meer belang aan groene energie. Aardgas is een fossiele brandstof, net zoals aardolie en steenkool. Helaas produceren onze energieleveranciers nog geen grote hoeveelheden duurzaam gas. De aardgasleveranciers kiezen er daarom voor om de CO2-uitstoot, die vrijkomt bij fossiele brandstoffen, te compenseren. In ruil voor de prijs die u betaalt, lanceert of steunt uw energieleverancier projecten die de CO2-uitstoot beperken. Ze noemen dat CO2-neutraal gas. Onder meer Essent en Mega bieden dat hun klanten aan.

Goede dienstverlening

Een ander argument dat mogelijk de doorslag geeft, is het serviceniveau van de energieleverancier. De Vlaamse energieregulator Vreg maakt het op haar website bijvoorbeeld mogelijk om de dienstverlening van de verschillende aanbieders af te toetsen. U verneemt dan bijvoorbeeld hoe snel de leverancier reageert op uw mails of telefoons en wat een betalingsherinnering u kost.

