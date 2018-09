Zo vind je de spaarrekening die het best bij jou past Dries Van Damme

20 september 2018

08u00

Het spaarboekje blijft enorm populair: e ind juni stond er een recordbedrag van 265,8 miljard euro geparkeerd op de gereglementeerde spaarrekeningen in ons land. Dat ze geen torenhoge rentes meer bieden, besef je al, maar toch zijn er onderling nog belangrijke verschillen. De v olgende tips helpen je om de spaarrekening te vinden die het best bij jouw noden aansluit.

De reden waarom zo veel mensen zo veel geld op spaarboekjes blijven zetten is eigenlijk heel simpel: flexibiliteit. Je zet er vandaag geld op, volgende week kan het er weer af. De rente is toch een ietsepietsie hoger dan die op de zichtrekening. Zo is het spaarboekje ideaal als back-up voor onvoorziene omstandigheden of als virtueel spaarvarken voor geplande investeringen. Daar kunnen zelfs fervente beleggers niet omheen.

Tip 1: Wik en weeg de basis- en getrouwheidspremies

Wie een beetje financiële achtergrondkennis heeft, weet dat een spaarrekening doorgaans een basisrente en een getrouwheidspremie biedt. Ben je van plan om je spaargeld toch geruime tijd onaangeroerd te laten? Dan speur je best naar spaarrekeningen met stevige getrouwheidspremies. ING Tempo Sparen garandeert een (relatief hoge) getrouwheidspremie van 0,55%, terwijl de basisrente tot de minimumrente van 0,01% beperkt blijft.

Een andere optie is kiezen voor een spaarrekening met de hoogste basisrente. In dat geval hebben frequente opnames ook minder grote gevolgen. Je verliest dus niet te veel als er veel op- en af-verkeer is op je rekening.

Enkele banken bieden bovenop een mooie basisrente ook een behoorlijke getrouwheidspremie. Zo heeft Deutsche Bank DB Saving Plan met 0,90% basisrente en een getrouwheidspremie van 0,30% momenteel een van de betere deals op de markt.

Een buitenbeentje is het niet-gereglementeerde spaarboekje. Dat krijgt die naam omdat het niet voldoet aan de wettelijke voorwaarde die zegt dat een spaarrekening zowel een basis- als aangroeipremie moet hebben. Terwijl bij een gereglementeerd spaarboekje de renteopbrengsten tot 1.880 euro is vrijgesteld van belasting, komt op de inkomsten van de niet-gereglementeerde variant meteen 27% roerende voorheffing. Als compensatie hangt aan zo’n rekening meestal wel een hogere rente vast. De MeDirect-spaarrekeningen zijn een voorbeeld.

Tip 2: Opletten met 'beperkende' voorwaarden

Vroeger kregen nieuwe klanten met ‘vers geld’ vaak de meest aantrekkelijke spaarrekeningen. Sinds 2013 kan dat niet meer. Wel kan de bank nog een aantal andere beperkende voorwaarden opleggen, zoals het minimumbedrag dat je op een spaarrekening moet storten.

Het kan ook dat banken andere basisrentevoeten toepassen naargelang het geld dat op je rekening staat, of dat je niet vrij over je geld mag beschikken, of dat je elke maand een storting moét doen. Let er op dat je al die voorwaarden van je contract napluist en kent.

Tip 3: Optimaliseer jouw rendement met een automatische spaaropdracht

Heb jij een automatische opdracht om geld van je zichtrekening naar je spaarrekening over te hevelen? De meeste mensen denken er niet aan om dat te doen, hoewel dat nochtans de gemakkelijkste manier is om het rendement van je spaarboekje te optimaliseren. Een tip voor de minder gedisciplineerden onder jullie: stel een doorlopende opdracht in vlak na de storting van je loon. Dan kom je niet meer in de verleiding om dat geld 'zomaar' op te doen van op je zichtrekening.

Kan je maandelijks echt wel redelijk wat geld opzij zetten om te sparen? Neem dan eens een beleggingsplan onder de loep. Klopt, dat is niet helemaal zonder risico, maar je rendement is meteen ook veel hoger.

Tip 4: Overschat je spaarboekje niet

Hoewel een financiële buffer op een spaarboekje zeker zijn waarde heeft, is het goed om af en toe te evalueren of je voor een deel van het opgespaarde bedrag toch niet beter een meer lucratieve bestemming zoekt. Als er geld op staat dat je eigenlijk echt wel héél lang kan missen (5 jaar, 10 jaar, ...), dan zijn pensioenspaarplannen of tak21-verzekeringen echt wel interessanter. Een paar dingen die je dan moet weten: de Belgische depositogarantie waarborgt 100.000 euro (in het geval je bank over de kop gaat). Heb je een groter bedrag op je spaarboek, dan luidt het advies sowieso om je spaarcenten te spreiden.

