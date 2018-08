Zo vermijdt u financiële katers op reis Ludovic Vanhee

02 augustus 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Makkelijk dichtbij of avontuurlijk ver weg? Waar u deze zomer ook heen gaat, met deze tips vermijdt u financiële katers.

1. Op reis met een bankkaart of kredietkaart?

Binnen de eurozone is de voordeligste keuze een debetkaart (Maestro) voor betalingen en geldafhalingen. Deze kaart kent u wellicht als degene waarmee u in België met Bancontact betaalt. Op enkele zeldzame uitzonderingen na, kosten betalingen en geldafhalingen u niets extra’s met deze kaart.

Buiten de eurozone gebruikt u best een kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express …) voor betalingen in winkels of op restaurant. Bent u van plan om buiten de eurozone geld af te halen, informeer dan bij uw bank naar de tarieven. Bij sommige is een debetkaart voordeliger, bij andere een kredietkaart.

Haal geld steeds af aan een automaat in plaats van een bankloket. Aan een bemand loket betaalt u meer behandelingskosten dan aan een automaat.

TIP: Hier kan u offertes opvragen voor reisverzekeringen

2. Welke kredietkaart kies ik best?

Visa wordt wereldwijd het meest geaccepteerd, ook op minder toeristische plekken. Mastercard volgt dichtbij op de tweede plaats. American Express is minder wijd vertakt, maar wordt bijvoorbeeld wel het meest gebruikt in de VS en India (al kunt u daar ook vlot met Visa of Mastercard betalen).

Meestal kunt u bij uw aanbieder uit verschillende formules kiezen. Sommige zijn betalend, andere krijgt u gratis (mits u jaarlijks een minimumaantal verrichtingen doet). Bij de ene geldt er een maandelijks uitgaveplafond van 1.250 euro, bij de andere kunt u boven de 10.000 euro gaan. Bij sommige formules een bijstands- en reisannulatieverzekering, bij andere niet...

TIP: Ontdek hier welke kredietkaart het best bij u past

3. Deblokkeer uw bankkaart

Uw bankkaart op reis meenemen is handig. Tenminste: als u ermee kunt betalen. Vraag tijdig voor uw vertrek bij uw bank na of uw kaart gedeblokkeerd dient te worden.

Vertrekt u op cruise? Hou er dan rekening mee dat betalingen op heel wat cruiseschepen in de VS worden voltrokken, ook al vaart het schip in Europa.

4. Neem ik best wat cash mee?

Waar u ook naartoe gaat, een kleine hoeveelheid contant geld is aan te raden. Dat is handig voor kleine of onvoorziene uitgaven. Een fles water, een taxirit, een broodje, een fooi: allemaal zaken waarvoor u niet meteen uw bankkaart opvist. Tenzij u naar gebieden reist waar cash meer uitzondering dan regel is, zoals in Scandinavië.

Vreemde valuta kunt u tegen een beter tarief krijgen in uw land van bestemming. Het is wel handig om altijd wat Amerikaanse dollars bij te hebben als u naar Afrika, Azië, het Midden-Oosten of Latijns-Amerika trekt. Amerikaanse dollars zijn steeds in te wisselen en worden in veel landen als betaalmiddel geaccepteerd. Neem de dollars mee in kleine coupures. Dan kunt u gepast betalen.

5. Hoeveel geld mag ik maximaal bij me hebben?

Binnen de Europese Unie mag u in principe zoveel cash op zak hebben als u wil. Verlaat u de EU, dan doet u aangifte bij de douane als u meer dan 10.000 euro bij heeft. Dit plafond geldt ook voor het equivalent in andere valuta's.

In veel landen buiten Europa ligt de grens op 10.000 US dollar. Toch is het raadzaam om de specifieke regels van uw land van bestemming te bekijken. Op de website van IATA (lnternational Air Transport Association) vindt u met hoeveel geld u het land mag binnenkomen zonder het te moeten aangeven.

Neemt u veel cash mee, spreidt het dan over verschillende opbergplekjes. Er bestaan ook veiligheidssets: die bestaan uit meerdere tasjes of buidels zodat u uw geld makkelijk op verschillende plekjes kunt opbergen. Zelfs in een 'geheime' broekzak.

6. Al mijn geld en bankkaarten kwijt … wat nu?

Bel meteen Card Stop op +32 70 344 344. Dit nummer is elke dag de klok rond bereikbaar. U blokkeert uw kaart en vraagt meteen een nieuwe aan.

Als u snel geld nodig heeft, dan kunt u bij instellingen terecht die geldtransfers regelen, zoals Moneygram of Western Union. Op die manier kunnen familieleden of vrienden u eenvoudig en snel (soms al binnen enkele minuten) cash overmaken. Voor het ophalen van het geld hoeft u alleen een legitimatiebewijs en een referentienummer te tonen. Er is wel een provisie aan verbonden. Die is voor rekening van de verzender.

En als u helemaal op safe wil spelen? Dan kunt u voor noodgevallen wat bankbiljetten onder de zool van uw ene schoen stoppen en een lijst met telefoonnummers onder de zool van uw andere schoen …

7. Geen vakantie, wel vakantiegeld?

Geen vakantieplannen? Dan kunt u het geld dat u uitspaart (of gewoon met uw officieel vakantiegeld), aan het werk zetten. Op een spaarboekje, door te beleggen of om uw pensioenspaarpot te spijzen. Met het nieuwe systeem van pensioensparen kunt u nu jaarlijks tot maximaal 960 of 1.230 euro sparen. Afhankelijk van uw keuze bedraagt het fiscaal voordeel tussen 25 en 30 procent.

TIP: Hier kan u pensioensparen vergelijken

Lees ook:

7 tips voor een goed verzekerde reis

Neemt u debetkaart, kredietkaart of allebei mee op vakantie?

Stop ook een reisverzekering in uw bagage

Bron: spaargids.be