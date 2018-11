Zo vermijd je dat je pensioenspaarpot verdampt Sven Vonck

29 november 2018

08u00

Beginnende pensioenspaarders kunnen kiezen tussen een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Vergis je niet: die keuze heeft ingrijpende gevolgen voor later.

Kies je voor een pensioenspaarverzekering, dan krijg je een gegarandeerde rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname als de onderliggende beleggingsportefeuille (die grotendeels bestaat uit obligaties) goed presteerde. De risico’s zijn klein, maar het potentieel rendement ligt dan ook niet zo hoog als bij de pensioenspaarfondsen.

Pensioenspaarfondsen zijn de echte beleggingsfondsen: als belegger ben je voor het rendement volledig afhankelijk van de prestaties van de beleggingsportefeuille. Concreet: het potentieel rendement is hoger, maar er is geen enkele rendementsgarantie. Als de beurs niet meezit, is zelfs een negatief rendement niet uitgesloten. Op dat moment gaat een deel van je pensioenspaarpot misschien in rook op.

Neem risico’s jong

Beginnende pensioenspaarders laten zich soms afschrikken door de risico’s die eigen zijn aan een pensioenspaarfonds, zeker als dat grotendeels in aandelen investeert. Maar als je vroeg begint - als twintiger of dertiger - heb je een beleggingshorizon voor je van minstens dertig jaar. Dat is een voldoende lange periode om voluit te profiteren van het rendementspotentieel van de beurs én tegelijk ook de onvermijdelijke beurscrashes op te vangen.

Natuurlijk wil geen enkele pensioenspaarder meemaken dat een deel van het pensioenkapitaal nét voor de pensionering in rook opgaat. Nochtans gebeurde dat wel na de financiële crisis van 2008. Tot dan zag je pensioenspaarfondsen tot 70 procent in aandelen beleggen. De financiële crisis zadelde die pensioenfondsen op met verliezen die soms opliepen tot meer dan 20 procent. Heel zuur voor de oudere pensioenspaarders voor wie het moment van opvraging zeer dichtbij was, want zij zagen vlak voor hun pensioen een aanzienlijk deel van hun pensioenspaarpot in rook opgaan.

Defensieve fondsen

Mede daarom brachten de banken na de financiële crisis ook meer defensieve pensioenspaarfondsen op de markt. Die beleggen meer in obligaties en minder in aandelen. Het potentieel rendement is lager, maar dat geldt ook voor de risico’s. Je kan als pensioenspaarder van in het begin kiezen voor zo’n defensief fonds, maar je kan die keuze ook uitstellen. Een mogelijke strategie is om op jongere leeftijd wat ‘offensiever’ aan pensioensparen te doen, en dan op latere leeftijd je kapitaal over te zetten naar een minder risicovol fonds. De banken adviseren om dat te doen voor je 55ste. En als je bij dezelfde bank blijft, rekenen ze ook geen extra kosten aan voor zo’n overstap. Pensioenspaarders die willen overschakelen naar een fonds bij een andere bank krijgen wel uitstapkosten aangerekend.

Overstappen naar een pensioenspaarverzekering?

Een defensief fonds is dan wel minder risicovol, dat betekent trouwens niet dat het helemaal zonder risico is. Het blijft een beleggingsfonds! Vertrouw je het echt niet en wil je jouw risico helemaal tot nul herleiden, dan kies je best voor een pensioenspaarverzekering.

Opgelet: het is niet mogelijk om de laatste jaren voor je pensioen je opgebouwde kapitaal over te hevelen van een pensioenfonds naar een pensioenspaarverzekering. Dat kan dus alleen van fonds naar fonds en van verzekering naar verzekering. Wie de laatste jaren voor het pensioen nul risico’s wil nemen met het pensioenkapitaal, moet dus van bij het begin kiezen voor de pensioenspaarverzekering. Dan moet je er dus ook vrede mee nemen dat je pensioenkapitaal op je pensioenleeftijd mogelijk lager uitvalt. Die prijs betaal je voor je gemoedsrust.

Tussenoplossing

Er is wel iets van een tussenvariant mogelijk voor pensioenspaarders die voluit in aandelen willen investeren, om dan de laatste jaren voor het pensioen alles over te zetten naar een pensioenspaarverzekering: de zogenaamde tak44-verzekering. Die combineert een gewone tak21-spaarverzekering met een tak23-beleggingsverzekering. Via de beleggingsverzekering kan je voluit voor aandelen te gaan. Daarna kan je het opgebouwde kapitaal overbrengen naar de spaarverzekering. Als je dit overweegt, informeer je dan wel goed: het aanbod van tak44-verzekeringen is nog niet enorm, en vaak zijn er kosten aan verbonden. Daardoor komen ze in de praktijk zeker niet altijd beter uit dan de bovengenoemde opties.

