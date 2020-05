Zo verliest u geen geld aan uw zichtrekening(en) Sven Vonck

27 mei 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Wegens de lage rentes op de spaarrekeningen, doen veel mensen zelfs geen moeite meer om maandelijks extra geld naar de spaarrekening over te hevelen. Het probleem is: op uw zichtrekening wint u echt helemààl niets op uw geld. En als u niet goed oplet, betaalt u voor elke transactie een smak geld. Wegens de lage rentes op de spaarrekeningen, doen veel mensen zelfs geen moeite meer om maandelijks extra geld naar de spaarrekening over te hevelen. Het probleem is: op uw zichtrekening wint u echt helemààl niets op uw geld. En als u niet goed oplet, betaalt u voor elke transactie een smak geld. Spaargids.be ging op zoek naar de - zo goed als - gratis zichtrekeningen.

Eind 2019 hadden Belgische gezinnen samen 89 miljard euro geparkeerd op zichtrekeningen; meer dan een verdubbeling tegenover 2010, toen het nog maar 41 miljard euro was.

De tegoeden op spaarrekeningen zitten ook in de lift. Zo staat er 274 miljard euro op gereglementeerde spaarrekeningen in ons land, een toename van 40 procent tegenover 2010.

De tegoeden op zichtrekeningen groeien dus veel sneller aan dan die op spaarrekeningen. Logische conclusie: we doen minder dan vroeger moeite om ons geld van onze zicht- naar onze spaarrekeningen over te schrijven.

Jammer, want dat heeft wel degelijk nut. De meeste spaarrekeningen bieden nog steeds de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Er zijn zelfs nog een paar ‘prijsbrekers’ die een hogere rentevergoeding geven, zoals MeDirect Maandsparen Max, de Cocoon Spaarrekening van bpost, Vision+ van Santander Consumer Bank. Vetpotten zijn het misschien allemaal niet, maar het is ook niet nièts: een spaarrekening met 50.000 euro kan tot 250 euro opbrengen op jaarbasis. Op een zichtrekening krijgt u niets.

Gratis zichtrekeningen

Meer nog, geld op een zichtrekening laten verkommeren kost u geld, want de meeste banken rekenen kosten aan voor het gebruik ervan. Tot enkele jaren geleden waren er diverse zichtrekeningen die helemaal gratis waren. Tegenwoordig zijn de gratis zichtrekeningen schaars:

● Argenta: twee gratis bankkaarten, gratis kredietkaart, gratis geldopnames aan automaten bij een andere bank.

● Europabank: Ecopakket; twee gratis bankkaarten, gratis kredietkaart, gratis geldopnames aan de automaat (ook bij andere banken). Alleen voor geldopnames aan het loket wordt 1 euro aangerekend.

● Keytrade Bank: twee gratis bankkaarten, gratis geldopnames, kredietkaart is enkel gratis gedurende het eerste jaar of bij minstens 12 transacties per jaar. Tegelijkertijd betaalt Keytrade Bank u wel 5 eurocent per verrichting die u uitvoert met de zichtrekening.

Uiteraard moet u goed afwegen wat u echt nodig hebt. Zo’n tweede bankkaart is vooral handig voor gezinnen waarvan de leden een gemeenschappelijke zichtrekening willen, voor singles volstaat meestal één. En wie maar één gratis bankkaart nodig heeft, vindt meteen een heel pak meer gratis zichtrekeningen.

Bijkomende vraag: kan u een kredietkaart gebruiken? Als het antwoord ja is, dan zijn de ING Lion Account, de iRekening van Crelan en de B.compact-rekening van bpost bank interessante opties: u krijgt dan een eerste gratis bankkaart en een betalende kredietkaart van jaarlijks 22 à 24 euro. Is het antwoord neen, dan bekijkt u beter even de Go-rekening van Beobank, de basisrekening van KBC of de Pulse-rekening van Belfius.

Vergelijk hier alle gratis zichtrekeningen.

Geld afhalen

Haalt u vaak geld af aan een bankautomaat? Dan houdt u best ook rekening met de prijs van geldopnames. Geldopnames aan een automaat van de eigen bank zijn doorgaans gratis, maar verschillende zichtrekeningen rekenen wel kosten aan voor externe geldopnames.

Dat is onder andere het geval bij de zichtrekening van Fintro, de gewone zichtrekening van BNP Paribas Fortis, de Classic-rekening van Belfius, Start2bank van Axa Bank, de basisrekening van KBC, de ING Lion Account en de Postchequerekening van bpost bank.

Wie met die rekeningen elke maand tien geldopnames doet aan de automaat van een andere bank, betaalt enkel daarvoor al 24 tot 84 euro op jaarbasis.

Er zijn overigens ook voldoende zichtrekeningen die geen kosten aanrekenen voor externe geldopnames. Vaak komt het erop aan om bij de bank daarvoor de juiste formule te kiezen. De meeste banken met zichtrekeningen die kosten aanrekenen voor geldopnames aan andere automaten, hebben in hun aanbod ook pakketten waar daarvoor geen kosten worden aangerekend. De meest essentiële tip is dus: vergelijk altijd het aanbod van zichtrekeningen op basis van uw eigen gebruikersprofiel.

