Zo verdient u geld aan uw eindejaarspremie Sven Vonck

08u00

Consument Een tip voor de eindejaarsperiode: geef het geld van uw dertiende maand niet uit aan cadeautjes, maar zet de centen aan het werk zodat u er nog meer aan overhoudt.

Keuze

Met het jaareinde in zicht mag het gros van de werknemers zich verwachten aan de uitbetaling van de eindejaarspremie of zogenaamde ‘dertiende maand’. Die premie vormt een mooi extraatje bovenop het loon. Voor een bediende met een brutoloon van 4.000 euro en twee kinderen ten laste bedraagt de eindejaarspremie 1.828 euro. Dat bedrag kan u spenderen aan cadeautjes, maar u kan het ook aan het werk zetten en laten renderen. Welke zijn de beste opties?

Spaarrekening

Bij veel mensen zal de eindejaarspremie op de spaarrekening belanden. Dat is zeker een goede optie als uw potje voor onvoorziene uitgave magertjes oogt. Weet dan wel dat het geld op een spaarrekening niet rendeert. Bij de meeste banken is de spaarrente teruggevallen tot het wettelijke minimum van 0,11%. Daarom kiest u beter voor een spaarplan. Dat zijn spaarrekeningen waarop u alleen geld kan storten met een permanente opdracht. Zo bieden de spaarplannen van Deutsche Bank (DB Saving Plan) en Beobank (Step Up Spaarrekening) elk een rente van 1,2%, zo leert het overzicht van Spaargids.be. U kan die hogere rente opstrijken door elke maand een deel van de eindejaarspremie naar zo’n spaarplan over te hevelen.

Pensioensparen

Staat er toch al genoeg geld op de spaarrekening, dan zijn er andere mogelijkheden. Zo kan u met een deel van de eindejaarspremie al meteen uw potje voor pensioensparen vullen. Vanaf 1 januari 2018 mag u maximaal 1.200 euro aftrekken van uw belastingen (voor stortingen in 2017 is dat nog 940 euro). Houd wel rekening met de volgende nieuwigheid voor volgend jaar: voor stortingen boven 940 euro daalt het fiscale voordeel van 30% naar 25%. Stort u volgend jaar het maximum van 1.200 euro, dan krijgt u later 300 euro terug van de belastingen. Dat maakt van pensioensparen een hele goede investering voor uw eindejaarspremie.

Langetermijnsparen

Ook het langetermijnsparen is een fiscaal aantrekkelijk alternatief voor de eindejaarspremie. Langetermijnsparen gebeurt via een spaarverzekering (een zogenaamde tak21-levensverzekering). Elke storting, met een maximum van 2.260 euro, zorgt voor een belastingvermindering van 30%. Wie het maximumbedrag stort, krijgt dus 678 euro terug van de belastingen. Let wel: het maximumbedrag is afhankelijk van uw beroepsinkomen, het kan dus ook lager zijn dan 2.260 euro.

Er zijn wel twee belangrijke dingen die u moet weten: ook het langetermijnsparen past in het verhaal van pensioenopbouw. Het contract moet worden afgesloten voor uw 65 en het moet ook minstens 10 jaar lopen. Bovendien omvat de korf van 2.260 euro ook de aftrek van uw woonlening. Hebt u nog een hypothecaire lening lopen waar u een fiscaal voordeel uit haalt, dan zal u nog maar weinig fiscaal voordeel halen uit het langetermijnsparen.

Beleggingsplan

Ook beleggingsplannen zijn nog een mogelijke bestemming voor de eindejaarspremie. Tal van banken hebben zo’n plan in de etalage. Het zijn formules waarmee u op een heel laagdrempelige manier kan investeren in verschillende beleggingsfondsen, die op hun beurt het verzamelde kapitaal investeren in tientallen of zelfs honderden aandelen of obligaties. Zo realiseert u al met een beperkt bedrag een gezonde spreiding. Bovendien vertrekken beleggingsplannen vanuit periodieke stortingen (elke maand, trimester, semester of zelfs jaarlijks). Dergelijke periodieke stortingen omschrijven beursexperts steevast als de sleutel tot succesvol beleggen. Zo investeren beleggers niet alleen op momenten dat de beurzen stijgen (en aandelen duur zijn), maar ook wanneer de beurzen doorheen correcties of zelfs crashes gaan (waardoor aandelen goedkoop zijn). Op de lange termijn geeft dat de beste rendementen. Het kan dus een goede gewoonte zijn om de eindejaarspremie te splitsen in 12 en vervolgens elke maand te storten in een beleggingsplan. Die aanpak kunnen beleggers dan jaar na jaar herhalen.

