Zo verdien je nog wat extra geld aan je eindejaarspremie Dries Van Damme

10 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Voor veel mensen is de eindejaarspremie een handige extra om de feesten goed mee in te zetten, maar je kan je zogenaamde dertiende maand ook als het ideale moment zien om te starten met een nieuw spaarplan. We zetten enkele mogelijkheden uiteen waarop je dat extra geld goed kan laten renderen.

Hoeveel is je dertiende maand waard?

Om je een idee te geven van waar je gemiddeld recht op hebt: als bediende met twee kinderen ten laste die circa 3.500 bruto verdient, heb je een eindejaarspremie van ongeveer 1.600 euro. Zelfs als je daar een paar honderd euro op afknibbelt om leuke cadeaus te kopen, houd je nog een mooie som geld over.

TIP: Bereken hier zelf op hoeveel eindejaarspremie je specifiek recht hebt.

Spaarplan op maat

We zetten enkele interessante opties op rij om slim je geld te investeren. Jouw persoonlijke financiële situatie en je spaardoelen zullen natuurlijk doorslaggevend zijn in de formule die het best bij jou past.

1. Spek je spaarboek

Het vertrouwde spaarboekje is een goede keuze als je spaardoelen hebt op korte termijn, zoals de aankoop van een huis of een nieuwe wagen. Het is ook verstandig om je spaarboek aan te vullen als je sowieso al niet veel overschot had - je weet nooit of er je in 2019 een financiële tegenslag te wachten staat.

Het goede nieuws? Op een spaarboek is je geld superveilig. Het Garantiefonds verzekert namelijk dat maximaal 100.000 euro op je spaarrekening altijd beschermd blijft. Minder goed nieuws: je geld doet niets op een spaarboek, want vandaag ligt de rente vaak niet veel hoger dan de verplichte minimumrente van 0,11%.

Je kan dat een klein beetje omzeilen door het afsluiten van een spaarplan. Dan stort je periodiek en automatisch wat geld. Bij het Saving Plan van Deutsche Bank krijg je dan toch al een rente van 0,90%.

TIP: Vergelijk hier de opbrengst van verschillende spaarrekeningen.

2. Pensioensparen

Misschien wil je op korte termijn helemaal niets nieuws kopen? Misschien heb je al voldoende financiële reserve? Dan ben je beter af om je eindejaarspremie te investeren voor je pensioen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben: je kan in 2018 tot 960 euro storten om een belastingsvermindering van 30% te krijgen (288 euro) of tot 1.230 euro voor een belastingsvermindering van 25% (307,5 euro).

Was je korf voor dit jaar al vol, gebruik je eindejaarspremie dan om die van 2019 meteen te vullen. Hoe vroeger op het jaar je stort voor je pensioenspaarplan, hoe sneller je geld interest oplevert.

TIP: Ontdek hier welke pensioenspaarplannen momenteel het hoogste rendement bieden.

3. Kies voor een tak21-spaarverzekering

Een andere optie om je eindejaarspremie te laten renderen is via een tak 21-verzekering, die je een vaste basisrente garandeert. Vorig jaar overstegen de rendementen vaak de 1,40% en soms zelfs de kaap van 2%. En soms komt bovenop die vergoeding nog een extra winstdeelname.

Een tak 21-verzekering is vooral geschikt als je je geld lang kan missen. Met andere woorden: acht jaar of langer. Op die manier vermijd je 30 procent roerende voorheffing. Sommige tak 21-verzekeringen kunnen ook een fiscaal voordeel opleveren. Door een overlijdensdekking in de polis mee te nemen, kan je binnen een tak 21-verzekering bovendien iemand anders als begunstigde aanduiden. Een cadeautje met – natuurlijk hopelijk zo lang mogelijk – uitstel, dus.

TIP: Hier vind je tak 21-verzekeringen tegen de laagste instapkosten.

4. Begin met een beleggingsplan

Zou je iets meer risico durven nemen in ruil voor een hoger rendement? Dan kan je een beleggingsplan overwegen. Meestal kies je zelf hoe vaak en hoe veel je stort. Je maakt best een afspraak bij je bank, waar ze je een plan kunnen voorstellen dat goed bij jou past. De bank zal daarna je investeringen spreiden over diverse beleggingsfondsen, wat het risico beperkt. Als je het op lange termijn bekijkt, brengt een beleggingsplan meestal véél meer op dan je geld op een spaarboek te laten staan. Om een voorbeeld te geven: het rendement van Sivek Global Medium van KBC had een rendement van 4,10% over de laatste vijf jaar.

TIP: Vergelijk het rendement van de verschillende beleggingsplannen en kies welk plan het hoogste netto rendement geeft.

