Zo verandert u in 5 gemakkelijke stappen van energieleverancier Kurt Deman

23 juni 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De coronacrisis heeft een fikse prijsdaling op de energiemarkt teweeg gebracht. Nu is het ideale moment om van energieleverancier te veranderen, valt overal te lezen. Omdat er nog steeds veel mensen zijn die - verkeerdelijk - denken dat daar vanalles ingewikkelds bij komt kijken, legt De coronacrisis heeft een fikse prijsdaling op de energiemarkt teweeg gebracht. Nu is het ideale moment om van energieleverancier te veranderen, valt overal te lezen. Omdat er nog steeds veel mensen zijn die - verkeerdelijk - denken dat daar vanalles ingewikkelds bij komt kijken, legt Mijnenergie.be kort uit hoe gemakkelijk het in de praktijk eigenlijk is.

Vorig jaar veranderde een kwart van de Belgen van elektriciteits- of aardgasleverancier. Nu de marktprijzen tot dertig procent zijn gedaald, oogt een overstap meer dan ooit aantrekkelijk. Het ziet er dus naar uit dat we dit jaar sowieso records gaan breken qua aantal overstappen. De belangrijkste drijfveer? Het grote besparingspotentieel. “Wie honderden euro’s wil besparen, moet nu van energiecontract veranderen”, liet energieregulator CREG al een maand geleden bij VRT NWS optekenen. Nu veranderen van energieleverancier: zo pakt u dat praktisch aan.

1. Neem uw laatste energieafrekening of slotfactuur bij de hand

Daarop vindt u het metertype, het verbruik en uw EAN-code van achttien cijfers terug.

2. Kies voor een vast of een variabel tarief

Een vast tarief verzekert u van een vastgelegde prijs gedurende een bepaalde periode. De variabele tarieven zijn aanvankelijk doorgaans goedkoper, maar evolueren mee met de marktprijzen. Speelt u liever op veilig, dan opteert u best voor een vaste tariefformule. Wie denkt dat de prijzen komende maanden niet zullen stijgen of zelfs dalen, vindt zijn gading bij een variabel tarief.

3. Vergelijk uw huidig contract met de actuele marktprijzen

Vergelijkingssites bundelen de prijzen van de verschillende aanbieders in één handig overzicht. Via een platform als Mijnenergie.be kennen energieleveranciers extra scherpe welkomstkortingen toe, waardoor u maximaal bespaart. De goedkoopste energieleverancier staat altijd bovenaan de pagina. Scroll even naar beneden en u ziet zelf dat het verschil tussen de goedkoopste en de duurste aanbieder in de honderden euro’s loopt.

4. Kies een leverancier die bij uw profiel past

Bekijk zeker ook meer dan puur de prijs. Als u duurzaamheid zeer belangrijk vindt, kan u kijken welke energieleveranciers groene stroom leveren. Groene stroom is opgewekt uit energiebronnen die nooit uitgeput raken, zoals zonne-energie en windenergie. Grijze stroom vindt zijn oorsprong in fossiele brandstoffen en kernenergie. Ook elementen als dienstverlening kunnen een factor zijn om nu van energieleverancier te veranderen, bijvoorbeeld als u niet tevreden was van de klantendienst van uw huidige.

5. Regel alles snel online

Als u nu onmiddellijk van energieleverancier zou willen veranderen, volstaat het gewoon om een nieuw contract te sluiten met een nieuwe. Die regelt vervolgens alles met uw oude leverancier én met de netbeheerder. Gemakkelijk zat. Het enige waar u nog rekening mee moet houden is dat uw contract bij een nieuwe energieleverancier pas ingaat na één maand.



