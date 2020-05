Zo veilig is uw geld tijdens een (economische) crisis Kurt Deman

19 mei 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De coronacrisis doet de portemonnee van veel Belgen niet zoveel goed. Het is dan ook logisch dat we op zoek gaan naar veilige(re) onderkomens voor onze centen. De coronacrisis doet de portemonnee van veel Belgen niet zoveel goed. Het is dan ook logisch dat we op zoek gaan naar veilige(re) onderkomens voor onze centen. Spaargids.be zocht uit met welke bankproducten u van een kapitaalgarantie geniet.

Spaargeld: veilig tot en met 100.000 euro

Na de bankencrisis van 2008, waarbij verschillende grootbanken bij de overheid voor noodsteun moesten aankloppen, legden de financiële instellingen - verplicht - stevigere kapitaalbuffers aan. Sindsdien zijn ze beter gewapend tegen schommelingen op de financiële markten.

Interessant voor ons als spaarders is ook dat banken verplicht aangesloten zijn bij het Garantiefonds. Dat wil zeggen dat uw geld, op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, bij de Belgische banken gewaarborgd is tot 100.000 euro per bank en per persoon. Opgelet: dus niét per rekening! Om die reden raden financieel adviseurs altijd aan dat u uw geld beter over meerdere banken spreidt, als u meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebt.

Stel dat uw bank failliet zou gaan, dan betaalt het Garantiefonds uw spaargeld aan u terug. Hebt u geld op een buitenlandse rekening staan? Dan valt die ook onder de garantieregeling van het land in kwestie.

Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste rente.

Rente: probleem met koopkracht

Uw bank kan en mag de basisrente van een spaarrekening van de ene op de andere dag aanpassen. De getrouwheidspremie ligt voor twaalf maanden vast vanaf het moment dat u het bedrag op uw rekening stort.

Wie zijn geld op een gereglementeerde spaarrekening parkeert, krijgt de garantie dat de totale rente niet onder de wettelijk vastgelegde minimumrente van 0,11% zakt. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening geldt die minimale rente van 0,11% niet, maar krijgt u ook bescherming door het Garantiefonds. U bent dus zeker dat u uw gestorte centen behoudt. Bij een termijnrekening of kasbon is de rentevoet vastgeklikt gedurende de overeengekomen looptijd.

Door het effect van de inflatie boet u bij een minimale rente van 0,11% wel aan koopkracht in. Als u de verschillende spaarrekeningen vergelijkt, ziet u dat verschillende banken vandaag de 0,57% inflatie van april 2020 benaderen of zelfs overtreffen.

MeDirect biedt met Maandsparen Max momenteel het hoogste rendement: 0,05% basisrente en 0,65% getrouwheidspremie, goed voor een totale rente van 0,70%. De maximuminlage is wel 5.000 euro per maand.

Pensioensparen: blutsen voor de fondsen

Als u een pensioenspaarverzekering hebt, zit u redelijk safe. De gegarandeerde rente blijft sowieso behouden, enkel de eventuele bijkomende winstdeelname kan een knauw krijgen.

Bij pensioenspaarfondsen zijn de kaarten anders geschud. Verschillende pensioenspaarfondsen die vooral aandelen omvatten, zakten sinds begin dit jaar met om en bij de 20%. Het positieve nieuws: door de langetermijnhorizon van een pensioenspaarfonds moet zo’n terugval op korte termijn niet meteen dramatisch te zijn, omdat de beurzen theoretisch de tijd krijgen om zich te herstellen. Ook: u bent niet verplicht om dat geld op te vragen op uw 65ste. Wie 65 jaar is, kan het geld dus nog even in het fonds te laten staan, in afwachting van een uitstapmoment.

Beleggingsfondsen: grilligheid troef

De Europese aandelenindex Euro Stoxx 50 kleurde op een gegeven moment meer dan 30% in het rood ten opzichte van het begin van dit jaar. Daarna toonde de aandelenbeurs wel wat herstel, om nu regelmatig bokkensprongen te maken.

Exact hoe zwaar de coronacrisis doorweegt op uw beleggingsfondsen hangt sterk af van de samenstelling van uw fondsen en de diversifiëring van uw portefeuille. Het is dus niet omdat de aandelenkoersen 10% dalen, dat de waarde van uw beleggingsfondsen recht evenredig met 10% achteruit gaat.

Toch liever een spaarrekening? Bereken welke spaarrekening het beste bij u past.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Waarom de coronacrisis ook slecht nieuws is voor spaarders

Geld in een beleggingsfonds stoppen: dit moet u weten

Hoe legt u het best een financiële reserve aan?

Bron: spaargids.be.