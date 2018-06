Zo spelen de registratierechten van 7 procent in uw voordeel Dries Van Damme

28 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Sinds 1 juni is de hervorming van de registratierechten een feit. Dat betekent dat iedereen bij de aankoop van een gezinswoning voortaan 7 procent verkooprechten – zoals de registratierechten nu officieel heten – betaalt. Of toch bijna iedereen, want er zijn nog altijd een paar uitzonderingen. Aan de hand van onze checklist, ontdekt u meteen of de nieuwe regeling het voor u interessanter maakt om een woning te kopen.

De nieuwe verkooprechten maken komaf met het zogenaamde groot en klein beschrijf op basis van het kadastraal inkomen. Groot en klein beschrijf zorgden vaak voor scheefgetrokken situaties. Zo kon het dat u voor een oudere maar royale woning op het platteland het klein beschrijf van 5 procent betaalde, terwijl u voor een rijwoning in de stad 10 procent ophoestte.

Omdat het kadastraal inkomen een verouderde basis vormde, besliste de regering om over te stappen naar één tarief voor gezinswoningen. Wel verdween tegelijk het abattement, dat u op een eerste schijf van 15.000 euro een vrijstelling van 1.500 euro gaf bij een groot beschrijf en 750 euro bij een klein beschrijf.

TIP: Het kadastraal inkomen verliest weliswaar zijn waarde bij de berekening van de registratiebelasting, maar blijft de basis voor de onroerende voorheffing die u jaarlijks betaalt. Het blijft dus toch belangrijk om hiernaar te vragen bij de aankoop van een woning.

1. Welke voorwaarden gelden voor het tarief van 7 procent?

In het oude systeem gold het tarief van 10 procent voor de meeste woningen. De kans is dus sowieso groot dat u dankzij de nieuwe regeling van 7 procent minder betaalt dan u voordien had moeten doen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan de 7 procent verkooprechten:

* U koopt een bestaande woning in het Vlaams gewest.

* Het gaat om een zuivere aankoop van de volledige woning in volle eigendom.

* U mag als koper niet al een woning of bouwgrond hebben in België of daarbuiten. Maar, als u uw eigen woning of bouwgrond uiterlijk één jaar na datum van de aankoopakte van de hand doet, dan geniet u toch van de 7 procent. Dan moet u aantonen dat de aankoop van de nieuwe woonst en de verkoop van uw oude woning met elkaar gelinkt zijn. Op die manier kunnen kopers toch al een nieuwe woning aan een tarief van 7 procent kopen, ook al is de verkoop van hun oude woning nog niet helemaal in kannen en kruiken.

* Een extra woning aan een tarief van 7 procent kopen kan ook als u binnen de drie jaar een huurovereenkomst afsluit met een sociaal verhuurkantoor, en dat voor een duur van minstens negen jaar.

2. Wanneer betaalt u 10 procent?

Wie een tweede of een derde verblijft koopt, betaalt 10 procent. Idem voor de aankoop van een bouwgrond of een bedrijfsvastgoed.

Koopt u als koppel een woning en bent u of uw partner al eigenaar van een woning? Dan zal de persoon die reeds een woning bezit voor zijn/haar aandeel aan 10 procent belast worden, en de andere persoon aan 7 procent.

3. Wat met het voordeel van de 'bescheiden gezinswoning'?

Wie een woning koopt van maximaal 200.000 euro, krijgt een vrijstelling op een eerste schijf van 80.000 euro. Dat komt neer op een extra korting van 5.600 euro bij het tarief van 7 procent. Op die manier kan u zelfs goedkoper uitkomen dan bij het vroegere klein beschrijf.

Voor duurdere kernsteden, zoals Antwerpen, Brugge en Gent, en voor de steden in de Vlaamse rand, zoals Vilvoorde en Zaventem, ligt het grensbedrag op 220.000 euro.

4. Profiteert u van slechts 6 procent verkooprechten door renovatiewerken?

Renoveren loont: als u een grondige energetische renovatie plant binnen de vijf jaar na aankoop, dan geniet u van verlaagde verkooprechten van 6 procent. Neem het woord grondig wel letterlijk: het moet gaan om een volledige vervanging van de verwarming, isolatie, koeling of luchtcirculatie van minimum 75% van de buitenschil.

Dit voordeel mag u wel degelijk combineren met de vrijstelling van registratierechten voor woningen die goedkoper zijn dan 200.000 euro. In de praktijk komt dat neer op 4.800 euro extra korting, zijnde 6 procent van het vrijgestelde bedrag van 80.000 euro.

TIP: Onder welke verkooprechten uw woning ook valt, aan de nieuwe tarieven valt niet te tornen. De voor u meest voordelige woonlening uitzoeken, blijft dus cruciaal. U kan dat doen via de simulator op spaargids.be of door een simulatie te doen voor een specifieke lening.

Lees ook:

Waar moet u letten bij het afsluiten van een woonlening?

Hoe kan u duizenden euro's besparen op uw woonlening?

Liggen notariskosten bij woonleningen wettelijk vast?

Bron: spaargids.be