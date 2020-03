Zo spaart u verstandig in onzekere tijden Johan Van Geyte

11 maart 2020

08u30

Bron: spaargids.be 2 Sparen De huidige crisis schudt ons weer even wakker: beleggen in aandelen is nooit zonder risico. Gelukkig zijn er ook diverse spaarformules waarmee u het risico op verlies van uw geld beperkt of zelfs volledig vermijdt. De huidige crisis schudt ons weer even wakker: beleggen in aandelen is nooit zonder risico. Gelukkig zijn er ook diverse spaarformules waarmee u het risico op verlies van uw geld beperkt of zelfs volledig vermijdt. Spaargids.be lijst de opties voor u op.

1. Spaarrekening

In onzekere tijden wint de goeie oude spaarrekening natuurlijk weer wat aan glans. U zet er geld opzij dat u - tijdelijk - niet nodig hebt, krijgt een kleine rente, en als er onverwachte kosten zijn, kan u er zonder al te veel gedoe terug aan.

Tegenover dat enorme gebruiksgemak staat wel de uiterst lage rente: van de meer dan 60 spaarrekeningen die Spaargids.be opvolgt, zijn er nog maar 25 die meer geven dan het wettelijke minimum van 0,11%. 0,01% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, plus eventueel nog een getrouwheidspremie van 0,10% voor gelden die een jaar ongewijzigd behouden blijven. Bekijk hier het overzicht van alle spaarrekeningen.

Met Maandsparen Max van MeDirect valt nog 0,70% te rapen: een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Nadeel: er kan slechts 500 euro per maand worden gestort. Op MeDirect Fidelity Sparen geldt die limiet niet. Deze rekening geeft een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,60%.

Algemeen zien we de spaarrekening als compleet risicoloos. Dat klopt ook in zekere zin, tenzij uw bank over de kop zou gaan. In dat geval waarborgt de Belgische overheid u een terugbetaling van uw tegoeden tot 100.000 euro. De inflatie kan wel voor meer risico zorgen: als de prijzen van goederen en diensten sneller stijgen dan de opbrengst van uw spaarrekening, verliest u aan koopkracht.

2. Termijnrekening

Nog een klassieke spaarvorm die als risicoloos geldt, is de termijnrekening. Hier plaatst u uw spaargeld bij uw bank voor - het woord zegt het - een bepaalde termijn. Na afloop krijgt u het ingelegde kapitaal samen met de intrest terug. Gaat het om een plaatsing over meerdere jaren, dan krijgt u elk jaar een uitkering van de rente.

Ook hier heeft de lage rente zich genesteld. Voor een plaatsing op zes maanden kunt u bij NIBC Direct nog 0,10% bruto krijgen. Voor looptijden vanaf 1 jaar vangt u de hoogste rente bij Izola Bank. Dat is de bank van de familie Van Marcke, gekend is van de sanitairwinkels. Op 1 jaar geeft ze 0,70% bruto, op 3 jaar 1% bruto en op 10 jaar 2,15% bruto. Op deze tarieven moet u telkens nog 30% roerende voorheffing aftrekken.

3. Tak21-spaarverzekeringen

De tak21-spaarverzekering dan: die biedt u een gegarandeerde basisrente, al is die door de huidige rentesituatie ook hier beperkt. Bovenop kunt u jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Anders gezegd: uw kapitaal kan alleen maar aangroeien. De opbrengst is vrijgesteld van roerende voorheffing, als u de belegging minstens acht jaar houdt.

Twee belangrijke weetjes hierbij: u moet 2% instaptaks én instapkosten betalen. Die laatste kunnen behoorlijk oplopen. Ze zijn wel maar eenmalig. Wie voor de lange termijn instapt, kan ze over meerdere jaren spreiden.

Vergelijk hier alle tak21-spaarverzekeringen.

4. Langetermijnsparen

Een tak21-formule met een speciaal doel is het langetermijnsparen, dat u toelaat een extra kapitaal op te bouwen tegen de pensioenleeftijd. Het bedrag dat u kunt sparen, is weliswaar beperkt in functie van uw inkomen. Er is een absoluut maximum van 2.390 euro.

De stortingen die u voor het langetermijnsparen doet, leveren u bovendien een belastingvermindering op van 30%. Wie het maximum van 2.390 euro stort, betaalt 717 euro minder belastingen.

5. Coöperatieve aandelen

Niet alle aandelen noteren op de beurs. Dat is bijvoorbeeld het geval met coöperatie-aandelen, zoals die van Cera (onrechtstreekse investering in KBC), Argen-Co (onrechtstreekse investering in Argenta) en Crelanco (onrechtstreekse investering in Crelan).

Ze bieden u elk jaar het recht op een dividend, als de resultaten van de maatschappij waarin wordt belegd dat toelaten. De aandelen schommelen wel niet in waarde. Als u wil uitstappen, krijgt u de nominale waarde van uw inleg terugbetaald.

Let wel op: als u wil uitstappen, moet u dat tijdig en vaak maanden op voorhand aanvragen. Het zal ook alleen kunnen als de financiële stabiliteit van het bedrijf daarmee niet wordt geschaad. En, u kunt uw inleg wel degelijk verliezen, mocht het met uw onderneming de verkeerde kant opgaan. De aandeelhouders van Arco (onrechtstreekse belegging in Dexia) kunnen daarover meespreken.

6. Goud

Een beperkt deeltje goud mag nog steeds deel uitmaken van een gespreide beleggingsportefeuille. In tijden van onrust werkt het opnieuw als een vluchthaven.

De voorbije jaren was goud veel van zijn glans verloren. Het bracht geen rente op, maar die rem heeft intussen aan kracht ingeboet door de lage of zelfs negatieve rentevoeten voor de klassieke spaarvormen.

Ook hier opletten: de goudprijs kan fors schommelen, zowel in plus als in min. Aan goud zijn dus áltijd risico’s verbonden. Maar door het feit dat het meestal in waarde stijgt als andere zaken net in waarde dalen, kan u het zien als een soort verzekeringsproduct.

7. Beleggingsplan

Een beleggingsplan laat u toe om op geregelde tijdstippen te beleggen in fondsen met aandelen en obligaties. Uiteraard bent u dan mee de speelbal van de financiële markten en deint u mee op de golven van verlies en winst, maar door zowel gespreid in de tijd als gespreid inzake beleggingen te kopen, zal u nooit een met een groot bedrag instappen op het slechtste moment. Deze formule is wel alleen geschikt voor mensen die met dergelijke schommelingen kunnen omgaan.

Starten met beleggen nét op een moment dat het woelig is op de beurzen is dan weer geen goed idee, zeggen de experts. De kans is immers bestaande dat u panikeert, en in zeer turbulente tijden neigt het meer naar speculeren dan naar investeren.

