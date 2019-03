Zo scoorden tak 21-spaarverzekeringen in 2018 Dries Van Damme

13 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument In een tijdperk waarin het spaarboekje weinig opbrengt, loont het de moeite om op zoek te gaan naar een alternatief. Het rendement op een tak 21-spaarverzekering ligt veelal hoger dan de opbrengsten op spaar- en termijnrekeningen. Bovendien vormt de tak 21 ook op fiscaal vlak een interessante optie. Wij gingen na wat de tak 21-spaarverzekering u vorig jaar opbracht en of er addertjes onder het gras schuilen.

Wat is tak 21?

Een tak 21-spaarverzekering is een spaarproduct in de vorm van een levensverzekeringscontract. De verzekeringsmaatschappij verbindt er zich toe om een bedrag uit te keren op een bepaald moment, bijvoorbeeld na tien jaar of op de pensioenleeftijd. Het contract kan ook van onbepaalde duur zijn. U mag bepaalde tak 21-spaarverzekeringen ook aanwenden met het oog op een aanvullend pensioen of voor langetermijnsparen. In dat geval kunt u een belastingvermindering krijgen die 30% van de gespaarde bedragen omvat. Het is ook mogelijk om voor langetermijnsparen een tak 21-spaarverzekering te combineren met de woonbonus.

Tip: Vergelijk hier de opbrengsten van tak 21-spaarverzekeringen.

Gewaarborgde rente + winstdeelname

De financiële opbrengst van een spaarverzekering omvat twee luiken. Het eerste deel is de gewaarborgde rente. De verzekeringsmaatschappij kan daarnaast ook een winstdeelname of ristorno uitbetalen, die van jaar tot jaar kan verschillen. De gewaarborgde rente kan niet zakken tijdens de looptijd van het contract, tenzij dat vooraf anders is bepaald. Er bestaan ook formules waarbij de gewaarborgde rente nul is. In dat geval ontvangt u alleen de opbrengst van de winstdeling.

Ondanks de lage rente kon een aantal verzekeraars vorig jaar opnieuw mooie resultaten voorleggen, die het rendement van een spaarboekje ruimschoots overtroffen. Zowel bij AG Insurance als Allianz brachten contracten die recht geven op een fiscaal voordeel minstens 1,90% op. Voor de contracten zonder fiscaal voordeel bedraagt de som van de gewaarborgde rente en de winstdeelname bij AG Insurance minstens 1,15%.

De contracten Allianz Excellence en Allianz Invest bestaan dan weer uit de combinatie van een veilige tak21-spaarverzekering en een meer op rendement gerichte tak 23-beleggingsverzekering. Voor stortingen in het tak 21-gedeelte Allianz Safe bedroeg het nettorendement 0,65%. Baloise klokt met de tak 21-spaarverzekering Invest af op 1,02% nettorendement. De meeste tak 21-spaarverzekeringen scoorden vorig jaar net iets minder goed dan in 2017, al blijft het rendement mooi ten opzichte van de meeste spaarproducten.

Tip: Vergelijk hier tak 21-spaarverzekeringen met het hoogste rendement.

Kosten

Aan een tak 21-spaarverzekering zijn kosten verbonden. Op elk gestort bedrag geldt een eenmalige premietaks van 2%. Daarnaast moet u ook instapkosten betalen. Die zijn bestemd voor de verzekeraar en de verkoper van de spaarverzekering. Soms kunt u over het bedrag onderhandelen. Hoe langer u de spaarverzekering houdt, hoe minder de kosten doorwegen. Wie het geld van een spaarrekening vervroegd opneemt, krijgt de rekening gepresenteerd onder de vorm van uitstapkosten en roerende voorheffing (voor afhaling binnen de acht jaar).

Conclusie

U moet zelf de afweging maken tussen kosten en opbrengsten. Wie goed onderhandelt, kan de instapkosten reduceren. Tak 21-spaarverzekeringen zijn pas interessant wanneer u uw centen voor langere tijd parkeert.

Lees ook:

Vijf fouten die spaarders moeten vermijden

Tak 21-spaarverzekering: welke kosten heeft u?

Beleggen begint met een klein bedrag

Bron: spaargids.be