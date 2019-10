Zo pakt u die verbouwingen financieel slim aan Kurt Deman

01 oktober 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Een nieuwe keuken of badkamer, een energiezuinige verwarmingsketel, een veranda: vroeg of laat is elk huis wel eens toe aan renovatiewerken. Dat is ook te merken aan het stijgend aantal renovatieleningen. Wie momenteel zo’n krediet overweegt, leest best eerst even dit.

Bent u van plan om binnenkort te renoveren en komt u liever niet aan uw spaargeld, dan kan een krediet een oplossing bieden. Voor de financiering van verbouwingswerken kiest u bij de meeste banken tussen twee soorten leningen: een hypothecair krediet of een renovatielening.

Renovatielening

Een renovatielening is een lening op afbetaling, waarvoor u geen onderpand aan de bank moet. U moet dus ook niet bij de notaris aankloppen, bent vrijgesteld van notariskosten én er zijn geen dossierkosten te betalen. Ook leuk is dat de bank er meestal soepel mee is: offertes en facturen van de renovatiewerken volstaan al om uw aanvraag te onderbouwen.

De banken hanteren wel uiteenlopende voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van de looptijd en het minimale en maximale te lenen bedrag. Die vork bevindt zich bij KBC bijvoorbeeld tussen 501 euro en 50.000 euro, terwijl bpost bank een kredietbedrag tussen 5.001 euro en 75.000 euro voorziet.

Nadelig is dan weer de hogere rentevoet ten opzichte van een hypothecaire rentevoet. Mozzeno afficheert met 2,52% momenteel het laagste jaarlijkse kostenpercentage (JKP) voor wie 25.000 euro met een looptijd van drie jaar wil lenen.

En ook: als uw renovaties onder ‘energiezuinige investeringen’ vallen, dan bent u sowieso beter af met een ‘groene’ renovatielening. Die laatste heeft dan weer rentevoeten die de lage hypothecaire rentevoeten sterk benaderen.

Tip: Vergelijk hier de beste tarieven voor verbouwingsleningen.

Wederopname

Loste u intussen al een serieus bedrag van uw huidige hypothecaire lening af? Misschien is een wederopname dan interessant voor u. Dat houdt in dat dat u een deel van uw terugbetaalde kapitaal opnieuw opneemt.

Een voorbeeld: Stefaan en Ilse kochten in 2009 een woning en leenden hiervoor 150.000 euro. Vandaag betaalden ze al 50.000 euro af. Ze plannen momenteel enkele ingrijpende renovaties, goed voor een investering van 25.000 euro. Dat bedrag ligt lager dan het al afbetaalde bedrag van hun hypotheek, wat een wederopname mogelijk maakt. Ze stappen naar hun financiële instelling, kiezen zelf een looptijd en kunnen – zonder verplichting – ook een schuldsaldoverzekering afsluiten.

Omdat de bank de wederopname als een nieuw krediet beschouwt, is het mogelijk om te lenen aan de huidige hypothecaire rentevoeten. U profiteert zo van de actuele historisch lage woonrente. En een extra voordeel is dat u geen notaris hoeft in te schakelen en dus geen notaris- en hypotheekkosten betaalt. U moet wél dossierkosten rekenen, want de bank moet natuurlijk uw dossier aanpassen.

Lees ook: NBB maant banken aan tot voorzichtigheid bij toestaan woonleningen.

Renovatielening versus wederopname: wat is het interessantst?

Hoewel ieder dossier natuurlijk verschilt, is er wel een algemene regel af te leiden. Als het verschil tussen het intrestbedrag voor een wederopname en dat voor een renovatielening kleiner is dan het bedrag van de vaste dossierkosten van een wederopname, is een renovatielening het voordeligst.

Een voorbeeld maakt dat iets duidelijker. Stel dat u 25.000 euro leent met een looptijd van vier jaar. In dat fictieve scenario bedragen de leningkosten bij een renovatielening 1.500 euro. Een wederopname kost u maar 1.400 euro, maar gaat wel gepaard met 250 euro dossierkosten. Dus kiest u toch best voor een renovatielening.

Een nieuw hypothecair krediet?

Hebt u een ingrijpende renovatie in het vooruitzicht, maar geen hypotheek lopen of nog niet genoeg afbetaald? Dan is een wederopname voor u geen optie en kan het te lenen bedrag de limieten van een renovatielening overschrijden. U kunt in dat geval een nieuw hypothecair krediet aangaan, maar betaalt dan bovenop de dossierkosten ook akte- en notariskosten. Wie in aanmerking komt, kiest dus beter voor een renovatielening of wederopname.

Tip: Vergelijk hier de beste hypothecaire kredieten.

Lees ook:

1 op 5 kiest nog altijd voor variabele rentevoet: een berekend risico?

Waarom een herfinanciering van uw lening nu weer interessant is

Waarom een schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen soms heel nadelig is

Bron: spaargids.be.