Zo onderhandelt u de beste leningvoorwaarden Kurt Deman

26 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De lente staat synoniem met verandering. Het is bij uitstek het seizoen om belangrijke knopen door te hakken. Veel mensen beslissen in het voorjaar om op zoek te gaan naar een nieuwe stek. Een De lente staat synoniem met verandering. Het is bij uitstek het seizoen om belangrijke knopen door te hakken. Veel mensen beslissen in het voorjaar om op zoek te gaan naar een nieuwe stek. Een woonkrediet helpt die droom verwezenlijken. Wij geven alvast enkele tips voor een optimale onderhandelingspositie, met als doel zo laag mogelijke leningkosten.

1. Inventariseer de beschikbare middelen

Hoe meer u zelf kunt betalen, hoe groter de kans dat de bank het resterende bedrag wil bijleggen en hoe aantrekkelijker de intrestvoet. Maak een gedetailleerd overzicht van het geld dat u meteen kunt investeren en hou daarbij rekening met een mooie buffer voor noodgevallen en een comfortabele levensstijl. Pols eventueel ook of de (schoon)ouders een handje willen toesteken. Alle steun is welkom en komt uw dossier ten goede.

Tip: Vergelijk hier de goedkoopste tarieven van woonleningen.

2. Inventariseer uw inkomen(s)

Veel banken hanteren de vuistregel dat u best een derde van uw netto-inkomen opzij legt om uw lening af te betalen. Dat blijkt niet altijd voor de hand te liggen. Koppels leggen hun inkomens best naast elkaar en gaan ook na hoeveel ze moeten reserveren voor hun levensonderhoud. Verschillen uw inkomsten per maand? Tel dan de inkomens van één jaar op en neem het gemiddelde. Vergeet ook uw andere inkomsten niet in te rekenen, bijvoorbeeld als u een appartement verhuurt.

3. Staar u niet blind op de rentevoet

De rentevoet is een belangrijke maatstaf voor de leningkosten, maar ook factoren als de looptijd en de variabiliteit van de rentevoet hebben een impact.

4. Ga na welke andere voorwaarden kandidaat-kopers recentelijk bedongen

Veel (kandidaat-)kopers delen hun leningvoorwaarden op spaargids.be. U krijgt er een mooi beeld van de onderhandelingsmarge. Bekijk hier de woonkredieten van anderen in uw buurt.

5. Ga bankshoppen

Ga bij verschillende banken langs en vergelijk hun voorstellen. Begin bij de huisbank, aangezien die u meestal meteen een mooie uitgangspositie biedt. Ga na de eerste ronde met het beste voorstel opnieuw alle banken af. Speel dat verder uit tot u het onderste uit de kan hebt gehaald. Een tijdrovende bezigheid, maar wel eentje die u duizenden euro’s voordeel kan opleveren.

6. Kijk uit voor koppelverkoop

De banken maken door de lage rentetarieven weinig winst op de woonkredieten die ze verlenen. Dat voordeel proberen ze niet zelden te compenseren met afgeleide producten. De bank prijst u in één beweging maar al te graag een schuldsaldoverzekering, brandverzekering en de aanmaak van een zichtrekening aan. Daartoe bent u niet verplicht. Ga dus na of het totaalplaatje wel even aantrekkelijk oogt als de bank u voor ogen houdt.

Lees ook:

Genoeg spaargeld om een huis te kopen: loont het nog om te lenen?

Zoveel kan ik lenen met weinig eigen inbreng

Een korting van 0,1% op uw woonlening? Dat kan honderden euro’s opleveren

Bron: spaargids.be