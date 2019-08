Zo'n 290.000 beleggers melden zich aan voor compensatie na Fortis-debacle van 2008 AW

07 augustus 2019

08u39

Bron: Belga 0 Consument Finaal hebben zich zo’n 290.000 beleggers aangemeld voor een compensatie na het Fortis-debacle van 2008. Dat maakte erfopvolger Ageas bekend op zijn website, in de marge van de halfjaarresultaten. De verzekeraar heeft 1,3 miljard euro ter beschikking gesteld om de gedupeerde beleggers te vergoeden. Er werd al voor 593 miljoen euro uitgekeerd aan 159.000 beleggers, zo blijkt.

De gedupeerden hadden tot 28 juli de tijd om een vergoeding aan te vragen. Het aantal claims ligt uiteindelijk hoger dan verwacht. Ageas hield aanvankelijk rekening met 175.000 à 200.000 claims, maar eerder dit jaar bleek dat aantal al overschreden. Er is in sommige gevallen dus verwatering mogelijk, zegt de verzekeraar.



Minder dan 250 beleggers kozen voor de zogenaamde opt-out. Zij vertegenwoordigen ongeveer 1 procent van het schikkingsbedrag.

Megaschikking

Ageas onderhandelde voor de megaschikking -de grootste ooit in Europa- met een aantal beleggingsclubs. Vorig jaar werd de regeling, na jaren van juridisch getouwtrek, definitief.

Hoeveel een individuele gedupeerde ontvangt voor het verlies op zijn Fortis-belegging, is afhankelijk van een aantal parameters. Maar door de grote toevloed aan aanvragen is verwatering mogelijk, bevestigt Ageas nu. Wie voor 31 december 2018 een dossier heeft ingediend, is hoe dan ook gegarandeerd van 70 procent van de vergoeding.

Intussen lopen er wel nog een aantal rechtszaken tegen de erfopvolger van Fortis. In het strafonderzoek heeft het Brussels parket beslist om niemand meer te vervolgen. Voor wat de burgerrechtelijke procedures betreft, heeft Patrinvest -de holding van Alexandre Van Damme- beslist om in beroep te gaan. En ook de hefboomfondsen die eerder dit jaar in het zand beten voor de beroepsrechter, tekenen hoger beroep aan. Daarnaast lopen er nog enkele “individuele zaken”, zegt Ageas nog.

Val van Fortis

Nadat Fortis ‘s morgens op 26 juni 2008 aankondigde dat het dringend acht miljard euro nodig had, hadden de beleggers verbouwereerd gereageerd. Het resultaat? Fortis beleefde die dag zijn zwaarste koersval tot dan toe. Het aandeel verloor in een dag bijna 19 procent. Liefst vijf miljard euro beleggersgeld ging in rook op.