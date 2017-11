Zo leveren je spaarcenten tot 2,05% rente op (in plaats van de 0,50% op een klassiek spaarboekje) Sven Vonck

Sparen voor uw kinderen via een spaarverzekering biedt enkele voordelen. Consument Een spaarverzekering kan een goed alternatief zijn voor het klassieke spaarboekje wanneer u geld opzij wil zetten voor uw kind. Waar moet u op letten?

Spaarrekening biedt weinig perspectief

Door nu al regelmatig een spaarcentje opzij te zetten, hopen veel ouders hun kinderen later een duwtje in de rug te kunnen geven. Op een gewone spaarrekening brengt dat geld nog amper iets op. Wie kiest voor een spaarplan, waarbij je alleen met een doorlopende opdracht geld op de rekening kan storten, krijgt een rentevergoeding tot 1,2%. Bij de meeste andere spaarrekeningen varieert de spaarrente van 0,11% tot 0,50%. Dat zijn geen rentes waarmee een kapitaal snel aangroeit. Stel: u stort nu 1000 euro op een spaarrekening met een rentevoet van 0,50%. Binnen 18 jaar is die som bij een ongewijzigde rentevoet aangegroeid tot 1.094 euro.

Tak21

Banken schuiven vaak een spaarverzekering (tak21) naar voren als alternatieve manier om te sparen voor uw kind. Zo’n verzekering biedt een gegarandeerde rente, die eventueel ook nog wordt aangevuld met een winstdeelname die afhankelijk is van de prestaties van een onderliggende beleggingsportefeuille. De gegarandeerde rente varieert momenteel van 0% tot 1,25%. In combinatie met de winstdeelnames leverde dat in 2016 nettorendementen op tot maximaal 2,05%. Dat is nog altijd geen rendement om dolenthousiast over te worden, maar het is alvast beter dan het rendement van het spaarboekje.

Er hangen wel meer angels aan een spaarverzekering dan aan een simpele spaarrekening. Zo moeten spaarders rekening houden met tal van kosten. Zo heft de overheid een verzekeringstaks van 2% op elke gestorte premie. Daarbovenop rekenen de verzekeraars instapkosten aan. Houd die zeker goed in het oog, want die kunnen soms oplopen tot 5% of meer. Hoe hoger de instapkosten, hoe langer het duurt vooraleer de spaarverzekering ook echt iets opbrengt.

Lange termijn

Een spaarverzekering is echt een spaarproduct met het oog op de lange termijn, zeg maar minstens acht jaar. Spaarders betalen 30% roerende voorheffing op de intresten wanneer ze tijdens de eerste 8 jaar van het verzekeringscontract hun geld weer opvragen. De intresten worden berekend op een fictieve rente 4,75%, hoewel de werkelijke opbrengst momenteel veel lager ligt. Bovendien zal de bank nog uitstapkosten aanrekenen bij een vervroegde opvraging van het kapitaal. Sparen via een spaarverzekering heeft dus alleen maar zin voor wie gedurende minstens 8 jaar niet aan de centen zal komen.

Voor veel ouders, zeker als ze nog jonge kinderen hebben, vormt de spaarhorizon van acht jaar geen probleem. Met oudere kinderen kan de formule minder interessant zijn. Want stel dat u als ouder een aanzienlijk bedrag opzijzet via een spaarverzekering wanneer het kind 17 jaar is. Voor zijn 25ste kan hij niet aan dat kapitaal, toch niet zonder torenhoge kosten te betalen, terwijl hij voor die leeftijd misschien wel een huis wil kopen en het geld goed zou kunnen gebruiken. Besef dus goed dat de spaarverzekering niet de meest flexibele spaarformule is.

Op naam van het kind?

Een spaarverzekering kan je al meteen op naam van het kind zetten, maar daarmee verliest u als ouder elke controle. U kan zelf niet meer aan het gestorte kapitaal en u kan ook niet tegenhouden dat je kind op zijn 18de verjaardag meteen aan al het geld kan. Daarom wordt vaker aangeraden om in eigen naam een spaarverzekering af te sluiten, maar het kind wel als begunstigde aan te stellen. U beslist dan zelf wanneer de uitkering van het kapitaal gebeurt. En wanneer u het door omstandigheden niet meer wil dat zoon- of dochterlief nog geld krijgen, dan is het ook perfect mogelijk om de begunstigde van het contract nog te wijzigen.

