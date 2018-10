Zo laat je jouw spaargeld op een veilige manier het meeste renderen Dries Van Damme

04 oktober 2018

08u00

Consument Wie een alternatief zoekt voor de gewone spaarrekening, kan o.a. terecht bij de spaarverzekeringen. Ze staan ook bekend als de tak-verzekeringen. De volgende tips kunnen je helpen om de spaarverzekering te vinden die het best past bij jouw profiel.

Tak-producten zijn eigenlijk verzekeringen, maar toch kunnen we ze als een spaarproduct beschouwen. Anders dan bij een gewone spaarrekening, kan je bij tak-spaarverzekeringen ook een ander persoon dan jezelf als begunstigde kan aanduiden. In die zin zijn het ook bruikbare instrumenten voor wie aan zijn successieplanning denkt.

1. De veilige tak 21

De tak 21 wordt gezien als de 'veilige' spaarverzekering: op jouw spaargeld krijg je een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Als je jouw centen acht jaar of langer laat staan, dan is er op een tak 21 bovendien ook geen roerende voorheffing verschuldigd. Nog een extra voordeel: jouw kapitaal is beschermd tot 100.000 euro, net als bij een gewone spaarrekening.

Tip: Bekijk hier het overzicht van de tak 21-verzekeringen.

2. De risicovollere tak 23

In een tak 23-formule bepalen de onderliggende fondsen het rendement. Hier heb je als consument dus geen zekerheid. Tegelijk ligt het potentiële rendement wél een flink stuk hoger dan bij een tak 21-verzekering.

Tip: Vergelijk hier alle tak 23-verzekeringen.

3. Tak 44: zoek het evenwicht

Tak 44: de meeste mensen hebben er waarschijnlijk nog niet van gehoord. Dat is niet zo vreemd, want de tak 44 is eigenlijk geen officiële tak aan de boom van de levensverzekeringen. Het is meer een soort marketingproduct, waarbij je een combinatie van tak 21 en van tak 23 als spaaroplossing gebruikt. De formule wordt gepromoot als een optimale balans tussen beide, maar helaas klinkt ze volgens ons vooral interessant op papier. In de praktijk blijkt het echt niet zo simpel om een ideaal evenwicht te vinden.

Dit zijn onze bedenkingen:

Als je binnen een tak 44-formule voor meer veiligheid wil gaan, dan kan je kiezen voor een formule met veel tak 21 en weinig 23. Maar, dan heb je geen hoog rendement én loop je het risico dat een slecht financieel jaar binnen de tak 23 met het vaste rendement van de tak 21 gaat lopen. Bovendien is het lastig om binnen het beperkte aanbod een tak 44 met zowel de beste tak 21 als de beste tak 23 te vinden.

Besef verder ook dat je bij de tak 44 zowel de kosten van de tak 21 als van de tak 23 moet ophoesten. Voor de tak 23 zijn dat enkel een premietaks van 2 procent en mogelijke instapkosten. Voor de tak 21 gelden ook instapkosten en dezelfde premietaks (tenzij het over een pensioenspaarrekening gaat). Heb je een fiscaal voordeel gekregen op de premies? Dan is er ook een eindbelasting verschuldigd.

Tot slot is het mogelijk dat producten switchen binnen een tak 44 extra kosten met zich meebrengt. En al die kosten, die knagen aan jouw rendement. Je doet er dan ook goed aan om vooraf de pro’s en contra’s correct af te wegen, vooraleer je probeert om met een tak 44 van twee walletjes te eten.

Kiezen: niet altijd verliezen

Ben je bereid om best wat risico te nemen? Dan valt er uit een afzonderlijke tak 23-verzekering in elk geval méér rendement te halen dan uit zo'n tak 44. Wil je daarentegen 100 procent veiligheid wat betreft je spaarinvesteringen, dan kies je wellicht toch beter voor de traditionele tak 21-verzekering. Als je jouw spaargeld voor langere tijd (acht jaar of langer) kan missen, dan is zo'n tak 21-verzekering sowieso al een veel betere optie dan je geld parkeren op een traditionele spaarboek.

Om een voorbeeld te geven: in 2017 leverden de tak 21-verzekeringen Post Optima BEST van bpost bank, BNP Paribas Fortis Free Invest Plan en Federale Verzekering Vita Invest Dynamic een netto rendement van 2 procent op. Momenteel is er geen enkele bank in ons land die op een gewone spaarrekening een basisrente van zelfs maar 1 procent garandeert.

