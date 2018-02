Zo krijgt u de goedkoopste autolening Dries Van Damme

01 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Consument Wie een nieuwe auto cash wil betalen, moet al over een goedgevulde spaarrekening beschikken. Wil je niet alles in één keer ophoesten? Dan kan je zoals de meeste mensen een autolening aangaan. De tarieven zijn gunstig, maar er zijn ook andere factoren die het totaalbedrag kunnen drukken.

1. Profiteer van voordelige autoleningen

Banken bieden momenteel erg gunstige autoleningen aan. Zo kunt u bij KBC, Belfius en ING vandaag lenen tegen een rente van slechts 0,85%. De goedkoopste lening vindt u bij Beobank, met een rente van 0,65%. Het heeft weinig zin om te wachten op nog voordeligere rentes.

2. Let op de leeftijd van de wagen

Terwijl de tarieven voor nieuwe en jonge tweedehandswagens historisch laag liggen, zijn de tarieven voor oudere tweedehandswagens doorgaans een stuk hoger. De meeste banken schroeven de tarieven op zodra de wagen drie jaar op de teller heeft. Want de banken schatten bij een tweedehandswagen de kans hoger in dat ze niet al hun geld zullen terugkrijgen, bijvoorbeeld als de wagen het op een bepaald moment voor bekeken houdt. Concreet zult u voor een tweedehandswagen van drie jaar oud gemakkelijk drie procent meer rente neertellen. Dat neemt niet weg dat er nog banken te vinden zijn die dezelfde tarieven hanteren voor wagens van respectievelijk twee en drie jaar oud, zoals Crelan.

3. Houd de leentijd kort

Hoe langer u voor uw auto leent, hoe kleiner uw maandelijkse afbetaling. Maar bij een lange looptijd heeft u aan het einde van de rit ook wel een pak meer rente betaald. De waarde van een wagen daalt snel; u doet er dus goed aan om die ook zo snel mogelijk terug te betalen. De banken adviseren vaak een maximum looptijd van vier jaar.

4. Denk aan de impact van groen

Banken moeten ook mee met de tijd en dus leveren velen een extra inspanning voor wie een wagen met een lage CO2-uitstoot koopt. Voor zo’n ‘groene’ autolening zult u dus een lagere rente betalen dan voor een reguliere lening. Onder andere Belfius en ING koppelen financiële voordelen aan groene leningen. Pas op: niet alle banken doen dit, dus ook hier kijkt u best eens vooraf waar u terecht kan voor een groene lening en hoeveel voordeel het u exact oplevert.

5. Leen vanuit uw zetel

Banken zetten steeds feller in op hun online aanbod en hangen ook daar financiële voordelen aan vast. Bij sommige banken bent u bijvoorbeeld goedkoper af als u uw autolening online regelt. Belfius is er één van: daar krijgt u 0,20 procent korting op hun normale tarief als u de lening (voor een tweedehandswagen) online afsluit. Wie dus echt naar het allergoedkoopste speurt, neemt dat aspect best ook mee in de vergelijking.

Pas op! Plafonds op het leenbedrag

Of u nu een tweedehandswagen of een nieuwe wagen koopt, veel banken stellen wel grenzen aan het maximumbedrag dat u kunt lenen. Zo is de ene bank bereid om u tot 100.000 euro te lenen voor uw nieuwe vierwieler, terwijl anderen lang niet zo gul zijn. Beobank, bijvoorbeeld, hanteert een maximumbedrag van 50.000 euro, met een maximale terugbetalingstermijn van 60 maanden. Wilt u zich een duurdere bolide aanschaffen, dan kan dat plafond u inderdaad parten spelen. Daarnaast kan ook het minimumbedrag variëren. Sommige banken staan leningen toe vanaf 2.500 euro, terwijl andere pas over de brug komen als het gaat over een lening van 5.000 euro of meer.

