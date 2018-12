Zo krijg je de allerlaagste hypotheekrente Dries Van Damme

20 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Als je leent voor een huis, ga je met de bank een financiële verbintenis aan voor – meestal – twintig jaar. De volgende tips kunnen je helpen om de laagste rente te bedingen.

De hypotheekrente staat momenteel nog steeds historisch laag. In veel gevallen is een vaste rente van 2% voor een lening op tien jaar een haalbare kaart. Voorlopig hangen er nog geen grote stijgingen in de lucht, maar dat kan veranderen als de Europese Centrale Bank beslist om de rente niet langer kunstmatig laag te houden en de geldkraan dicht te draaien. Als er ooit een geschikt moment is om te lenen, dan is het eigenlijk nu wel.

TIP: Vergelijk hier rentevoeten die andere mensen kregen bij hun bank.

1. Zorg voor voldoende eigen inbreng

Als je aan het meest voordelige tarief wil lenen, dan stap je best met voldoende startkapitaal naar de bank. Als je minstens 20% zelf kan bekostigen, geven banken je sowieso een aantrekkelijkere rente. En hoe groter je eigen inbreng, hoe beter je banken tegen elkaar kan uitspelen.

2. Pak uit met je inkomen

Verdien je best aardig? Heb je een stabiele job? Dat vindt de bank alleen maar een troef, want dan wordt de kans kleiner dat je op een bepaald moment niet meer kan betalen. Als zelfstandige doe je er goed aan om bewijsmateriaal over jouw gemiddeld inkomen van de afgelopen jaren mee te nemen.

3. Wik en weeg vaste en variabele rentevoet

Omdat de rentevoeten momenteel laag staan, is het logisch om te kiezen voor een vaste rentevoet. Maar informeer ook eens naar de variabele: die liggen bij de start van de lening sowieso nog lager dan de vaste rentevoet. Na verloop van tijd kunnen ze stijgen, maar omdat de maximale verhoging wettelijk vastligt, blijft dat risico beperkt.

TIP: Bereken zelf jouw lening op basis van een vaste/variabele rentevoet.

4. Kies een lening die bij jou past

De meest gebruikelijke lening is die op basis van vaste mensualiteiten. Bij een vaste rentevoet blijft je aflossing de hele looptijd dezelfde. Maar er zijn ook alternatieve types leningen. Zo betaal je bij een formule met vaste maandelijkse kapitaalaflossingen elke maand hetzelfde bedrag aan kapitaal af, maar de interesten zakken naarmate de looptijd vordert. In vergelijking met vaste mensualiteiten zal de totale kostprijs van die formule een pak lager uitvallen. Dit is vooral interessant als je in het begin van de aflossingsperiode een extra financiële inspanning kan leveren.

5. Kies een totaalpakket

Banken zijn inschikkelijker over tarieven als je bereid bent om ook een schuldsaldo- en woonverzekering bij hen te nemen. Ook als je jouw loon bij dezelfde bank laat storten, zorgt dat voor extra goodwill.

Let er wel op dat de bank je dan niet te veel aanrekent voor die andere diensten en kosten. Daarom is het goed om de totale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) met elkaar te vergelijken. Sinds april 2017 zijn banken verplicht om die voor jou te berekenen. Aangezien het JKP bijvoorbeeld ook rekening houdt met de dossierkosten, krijg je het totale kostenplaatje zo beter in beeld.

6. Speel de duurzaamheid van jouw woning uit

Koop je een energiezuinige woning? Ook dat is een argument pro lagere rente. Woningen met een gunstig EPC hebben namelijk vaak een hogere opbrengst bij verkoop.

Lees ook:

Zoveel startkapitaal heb je nodig als je een woning wil kopen

Een variabele of een vaste rentevoet? Zo maak je de keuze

Waarom banken in deze tijd van het jaar soepeler zijn met leningen

Bron: spaargids.be