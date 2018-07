Zo kies je de beste autoverzekering Dries Van Damme

26 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Welke autoverzekering het goedkoopst is? Op die vraag bestaat geen pasklaar antwoord, want alles hangt af van jouw profiel en de risico’s waartegen je je wil verzekeren. Maar met deze eenvoudige tips kan je wel zélf achterhalen welke autoverzekering voor jou het voordeligste is.

De basis: verzekering BA

Wil je in ons land de baan op, dan moet je minstens een verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering) afsluiten. Die verzekert je tegen materiële en lichamelijke schade van de tegenpartij wanneer je in fout bent. Wil je alleen die bescherming, dan is het simpel: je hoeft je bij je vergelijking enkel te baseren op de basisprijzen. De basisgaranties voor die verzekering liggen vast.

Hou er rekening mee dat verzekeringsmaatschappijen de premie vrij kunnen berekenen, op basis van diverse criteria. Factoren die kunnen meespelen? De leeftijd van de belangrijkste bestuurder, het vermogen van de wagen en het aantal ongevallen dat je reeds had. Ook al kies je dus voor de basics, vergelijken blijft een must.

TIP: Hier kan je zelf de criteria voor je autoverzekering simuleren

Variabele factoren

1. Verzekeren voor extra’s

Wil je extra’s op jouw verzekering, dan kies je tussen een volledige of een kleine omnium. Bij de eerste is het belangrijkste voordeel dat je verzekerd bent tegen de schade aan je eigen wagen, ook als je zelf in fout bent of als de tegenpartij onbekend is.

Opgelet: er zit wel degelijk verschil op de volledige omniumverzekeringen bij diverse maatschappijen. Zo vind je omniums die je bij een total loss in de eerste twee of drie jaar de volledige cataloguswaarde van je wagen terugbetalen. Elders krijg je vanaf de eerste maand al minder terug dan de cataloguswaarde. En een vervangwagen zit niet noodzakelijk overal in het pakket - dat is wél het geval bij DVV Verzekeringen, ING en Federale Verzekeringen.

Lees ook: Veelgestelde vragen over de omnium-verzekering

Een kleine omnium – ook wel gedeeltelijke omnium genoemd – is interessant als je wagen al enkele jaren oud is. Dan is een volledige omnium gewoon te duur in verhouding tot de waarde van de wagen.

De kleine omnium verzekert je verder tegen risico’s waar zelfs de beste bestuurder geen verweer tegen heeft; diefstal, glasbraak, vandalisme en natuurrampen. Sommige maatschappijen bieden een kleine omnium met extra voordelen. Een voorbeeld is de Kleine Omnium Plus van Corona direct, die de kleine omnium aanvult met een verzekering tegen total loss na een ongeval.

TIP: Hier kan je verschillende omniumverzekeringen simuleren.

2. Veel of weinig kilometers

Leg je zelden lange afstanden af, dan is een kilometerverzekering mogelijks interessant. ING biedt zo’n verzekering aan als je maximum 10.000 kilometer per jaar rijdt. Dat levert je 15% korting op voor de verzekering BA. Bij Touring Verzekeringen ligt de grens op 15.000 kilometer en bij Corona Direct op 25.000 kilometer.

De verrekening op basis van de effectieve kilometers laat je volgens Corona Direct toe tot de helft van een gewone autoverzekering uit te sparen. Touring garandeert een premie die tot 20% voordeel oplevert.

TIP: Simuleer hier je autoverzekering per kilometer

3. Jonge of ervaren bestuurder

Voor jongeren kan het knap lastig zijn om aan een betaalbare autoverzekering te komen. Ons advies? Ga op zoek naar een maatschappij die je de nodige rijervaring laat opdoen, zonder dat het je een rib uit het lijf kost.

Zo laat jongverzekerd.be inwonende kinderen starten aan de laagste bonus malus. Federale Verzekeringen biedt aantrekkelijke voorwaarden als de wagen van de jongere een laag vermogen heeft. En Ethias laat de premie van jonge bestuurders jaarlijks 8% dalen in plaats van 4% - natuurlijk op voorwaarde dat je geen brokken maakt.

Conclusie

Is het duidelijk wat je ongeveer nodig hebt van je autoverzekering? Dan kan je meteen gericht op zoek gaan en offertes opvragen. Wij vergelijken de voorwaarden, en je kan meteen digitaal intekenen op de meest voordelige autoverzekering.

Lees ook:

Allianz geeft tot 50 euro korting op autoverzekering aan wie voorzichtig rijdt

Generali berekent de premie van je autoverzekering op basis van foto van de wagen

Veel klachten over de opzeg van de autoverzekering

Bron: spaargids.be