Zo kan u uw voordeel doen met een tak23-beleggingsverzekering

Bent u op zoek naar een hogere opbrengst voor (een deel van) uw spaargeld, dan kan de aankoop van een beleggingsfonds aangewezen zijn. Of u kunt kiezen voor diens broertje: een tak23-beleggingsverzekering. Maar wat zijn nu de verschillen? En welke kiest u best?

Een beleggingsfonds is niets meer dan een grote spaarpot waarin diverse spaarders geld stoppen, waarmee de beheerder van het fonds vervolgens investeert in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingsvormen of een mix van dit alles. De opbrengst van de belegging hangt volledig af van de gemaakte keuzes en de evoluties van de financiële markten.

Bij een tak23-beleggingsverzekering vertrouwt u uw geld toe aan een verzekeraar die voor u belegt in een gekozen fonds. Ook hier hangt de opbrengst volledig af van de gekozen opties.

Louter economisch is er geen verschil tussen een beleggingsfonds van de bank en een tak23-beleggingsverzekering van een verzekeringsmaatschappij. Toch zijn ze niet zomaar inwisselbaar, want de wetgever en de fiscus maken er twee verschillende zaken van.

TIP: Bij de bank kunt u ook opteren voor een beleggingsplan, waarbij u op geregelde tijdstippen deelbewijzen van beleggingsfondsen bijkoopt.

Wat zijn nu de voordelen van een tak23?

Ten eerste is een tak23 juridisch gezien een levensverzekering. Dit houdt in dat u een begunstigde kunt aanduiden, die het kapitaal krijgt bij uw overlijden.

Ook fiscaal is een tak23 interessant. De opbrengsten van tak23-beleggingsverzekeringen zijn volledig vrijgesteld van belasting. Bij een klassiek bancair beleggingsfonds kan dat anders liggen. Hebt u een fonds dat minstens 10 procent van zijn vermogen in obligaties investeert? Dan moet u op de meerwaarde die u met die obligaties boekt de roerende voorheffing ophoesten. En verkoopt u een beleggingsfonds van het kapitalisatietype, dat zijn jaarlijkse inkomsten aan boord houdt en dus niet uitkeert aan zijn deelbewijshouders? Dan moet u een beurstaks van 1,32% betalen.

Verder tellen beleggingsfondsen mee op uw effectenrekening om te bepalen of uw totale beleggingsportefeuille meer dan 500.000 euro groot is. Is dat het geval, dan betaalt u 0,15% taks op de effectenrekening. Een tak23-beleggingsverzekering telt echter niet mee.

En de nadelen?

Er zijn niet enkel voordelen aan een tak23. Zo moet u bij de storting van uw premie rekening houden met een tak van 2 procent.

Verder zijn de instapkosten hoger dan bij een bancair fonds. En stapt u al na enkele maanden of jaren uit, dan riskeert u ook hoge uitstapkosten.

TIP: Hier kan u nagaan hoe hoog die instapkosten precies zijn per verzekering. Ook de jaarlijkse beheerskosten worden opgelijst.

