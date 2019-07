Zo kan u uw energiefactuur verlagen Kurt Deman

09 juli 2019

09u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Het aantal afbetalingsplannen voor gas en elektriciteit steeg vorig jaar met ruim zes procent tot 125.423. Dat maakt de energieprijzen voor almaar meer gezinnen moeilijk verteerbaar. We geven enkele tips om uw verbruik en factuur enigszins te beperken.

In 2018 steeg het aantal ingebrekestellingen, het aantal opgestarte afbetalingsplannen en het aantal klanten die door de leveranciers werden afgestoten – en dus bij de distributienetbeheerder terecht kwamen. Dat blijkt uit het Rapport Sociale Statistieken van de VREG. Aan de oorzaak liggen vaak zeer uiteenlopende en individuele factoren. Een te dure energieleverancier, onderschatting van het jaarverbruik en te hoog energieverbruik zijn aspecten waar u zelf een impact op hebt. Onderstaande tips kunnen alvast een eerste hulp zijn bij (te) hoge energiefacturen.

1. Zoek het voordeligste energietarief

De commerciële energieleveranciers hanteren uiteenlopende tarieven. Het verschil voor de som van aardgas en elektriciteit loopt al snel op tot meer dan tweehonderd euro op jaarbasis. De aanbieder die vorig jaar het goedkoopste tarief afficheerde, blijkt dat nu soms niet meer te zijn. U doet er dus gewoon goed aan om heel regelmatig na te gaan of u ondertussen niet beter af bent bij een andere leverancier. Dat kan snel een eenvoudig via een online vergelijkingssite. U stapt bovendien snel en eenvoudig over.

2. Betaal een realistisch voorschotbedrag

Een hoge jaarafrekening vergroot de kans op betalingsachterstand. Probeer uw voorschotbedrag dus direct realistisch in te schatten. Maandelijks te weinig betalen, biedt op korte termijn misschien extra speelruimte, maar bezorgt u bij de jaarafrekening de nodige frustraties of soms effectieve problemen. Pas uw voorschotbedrag bij voorkeur ook aan om in te spelen op een wijzigende gezinssituatie, bijvoorbeeld bij een geboorte of een echtscheiding.

Lees ook: Vier goede redenen om nu uw voorschotbedrag voor energie aan te passen

3. Monitor uw energieverbruik

Handige energie-apps (zoals Smappee) brengen uw energieverbruik in kaart. Ze detecteren uw sluimerverbruik en leren u ook welke van uw toestellen dringend aan vervanging toe zijn. Slimme thermostaten maken het dan weer mogelijk om verstandiger – lees: zuiniger – met energie om te springen.

4. Investeer om uw verbruik te verlagen

Het isoleren van uw woning of de investering in duurzame energie strekken tot aanbeveling, maar vragen natuurlijk wel eerst een financiële inspanning. Interessant om weten is dat energieleningen sowieso erg goedkoop zijn.

Minder ingrijpende aanpassingen in uw verbruiksgewoontes hebben ook een impact. Laat in de winter ’s nachts – en overdag wanneer niemand thuis is – de temperatuur in de leefruimten zakken tot 15 à 16 °C. Doe bij het verlaten van een kamer of een gang altijd het licht uit … Het zijn allemaal logische maatregelen, die u heel wat geld besparen.

