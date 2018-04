Zo kan u ook met een beperkt bedrag beleggen Dries Van Damme

23 april 2018

11u30

Beleggen is het nieuwe sparen. Maar vanaf welk bedrag kan u eigenlijk echt zinvol beleggen? Een hapklaar antwoord vinden is moeilijk, maar de drempel is ook niet zo hoog als u misschien denkt. Welke beleggingsformules ideaal zijn voor groentjes op de beurs, ontdekt u hier.

Zoek de balans

Beleggen lijkt misschien aantrekkelijk, maar zeg daarom niet meteen uw vertrouwde spaarboekje op. Het spaarboekje blijft nog altijd de veiligste en meest flexibele manier om voor noodgevallen een som geld achter de hand te hebben. Verstandig is dus om daar een bedrag op te laten staan, waarmee u minstens gedurende zes tot twaalf maanden onverwachte uitgaven kan overbruggen. Hebt u daarna nog geld over? Dan kan u starten met dat voor u te laten werken.

TIP: Uiteraard wil u ook niet dat uw geld gewoon indommelt op uw spaarrekening. Vergelijk daarom hier de beste spaartarieven van het moment.

Houd uw kosten in het oog

Eigenlijk kunt u al met enkele euro’s op de beurs beleggen in aandelen. Toch is het in de praktijk niet zo interessant om minder dan enkele honderden euro in aandelen te stoppen, omdat u best ook de mogelijke kosten in het oog houdt.

Makelaarskosten kunnen bijvoorbeeld al oplopen tot 7 euro voor beurstransacties tot 1.000 euro. Daarnaast rekenen sommige banken een bewaarloon aan om uw aandelen op een effectenrekening te zetten. Hoe beperkter de som die u belegt, hoe zwaarder die kosten wegen. En niet te vergeten: beleggen in aandelen blijft wel degelijk een risicovolle aangelegenheid.

TIP: Bekijk hier hoeveel een effectenrekening u kost.

Overweeg een beleggingsfonds of -plan

Start u met een bescheiden budget, dan is een beleggingsfonds vaak interessanter. In dat geval legt u uw centen samen met andere spaarders in een grote pot, die is samengesteld uit obligaties, aandelen, munten of een combinatie ervan. Zo bent u minder afhankelijk van de evolutie van één of enkele producten.

Een beleggingsplan is ook interessant als u wil beleggen met kleinere bedragen. Er zijn al beleggingsplannen te vinden vanaf 20 à 25 euro per maand. Een bijkomend voordeel van periodiek beleggen met kleine bedragen? U belegt nooit veel geld nét op een moment dat de financiële markt slabakt.

TIP: Een overzicht van de Belgische beleggingsplannen vindt u hier.

Yes, you can: neem eens wat risico

Bekijk eens de verschillende beleggingsplannen en u ziet meteen het verschil: meer risico betekent meer rendement. Keerzijde van de medaille is dat u ook een groter verlies voor lief neemt.

Tot de beste beleggingsplannen van het moment behoren de Sivek Global High, met een rendement van 11,44% in het voorbije jaar. Ook het risicovolle plan van BNP Paribas Fortis deed het met 11,30% allesbehalve slecht. En het risicovolle beleggingsplan van het nieuwe online-platform EVI bracht het voorbije jaar maar liefst 11,82% op.

De meer defensieve plannen van de genoemde instellingen bieden een veel lager rendement, die soms maar net de rente van een spaarboekje overstijgt. Het draait allemaal rond hoe comfortabel u zich voelt bij een bepaald risico. De banken zijn overigens verplicht om naar uw beleggersprofiel te polsen, juist om te vermijden dat u al te grote risico’s neemt.

TIP: Wil u al een idee krijgen van uw eigen beleggersprofiel? Ontdek het hier.

Denk op langere termijn

Welk bedrag u ook belegt, onthoud dat u best belegt met geld dat u voor langere tijd kan missen. Aan het einde van de rit hebt u dan de meeste kans op een mooi rendement. Een richtlijn? In het ideale geval komt u er gedurende acht jaar of meer niet aan.

Trouwens, als u een som geld hebt die u zolang kan missen, is een tak 23-spaarverzekering ook altijd het overwegen waard. Bij de tak 23-verzekering kiest u voor een beleggingsproduct dat onder andere belegt in obligaties, aandelen en vastgoed.

TIP: Bekijk hier de voorwaarden van verschillende 23-spaarverzekeringen.

Conclusie: wie wil starten met beleggen, heeft al een flinke som spaargeld opzij staan en kan daarnaast een aanzienlijke som missen - in het ideale geval - gedurende minstens acht jaar.

