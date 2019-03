Zo kan technologie helpen om uw energiefactuur te verminderen Dries Van Damme

01 maart 2019

08u30

De energiefactuur blijft stijgen, maar er zijn gelukkig manieren om de schade te beperken. Met behulp van deze praktische tips bespaart u al snel meer dan honderd euro per jaar.

Slimme thermostaat

De slimme thermostaat is al een tijdje op de markt. Het toestel maakt het mogelijk om uw verwarming van op afstand aan- en uit te schakelen en uw verbruik en kosten te volgen. Een slimme thermostaat is bovendien zelflerend. Hij verwerft gaandeweg inzicht in uw patronen en gewoontes, waardoor de programmatie automatisch verfijnt. Wie speciale radiatorknoppen installeert, kan de verwarming per kamer en zone regelen. De toestellen met zogenaamde ‘geofencing’ gaan nog een stukje verder. Ze stellen aan de hand van het signaal op uw smartphone vast waar u zich bevindt. Bent u in de buurt, dan gaat de verwarming aan. Gaat u weg, dan schakelt die weer uit. Verschillende energieleveranciers bieden nu een slimme thermostaat aan wanneer u bij hen een (meerjarige) contract afsluit.

Uitstelgedrag loont

Huishoudtoestellen met startuitstelfunctie kunt u - het woord zegt het - met vertraging in werking stellen. Ze zijn ideaal voor wie met een tweevoudig tarief werkt, aangezien u ze inschakelt wanneer u het laagste tarief betaalt. Voor eigenaars van zonnepanelen lijkt het met de komst van de digitale meter binnenkort gunstiger om uw toestellen overdag te activeren, waardoor u integraal profiteert van de opgewekte energie.

De slimme stekker

Met de slimme stekker bedient u toestellen van op afstand. Beseft u onderweg dat uw radio niet is uitgeschakeld? Dan grijpt u in via de app en vermijdt u nutteloos (sluimer)verbruik. Dankzij de slimme stekker leert u meteen ook hoeveel uw toestellen verbruiken. Zo ziet u meteen dat die oude waterkoker een enorme energieslokop is en kan u investeren in een nieuwe.

Led 2.0

Ledlampen gaan veel langer mee en verbruiken minder energie dan gloeilampen. Fabrikant Philips gaat met de SceneSwitch ledlamp nog een stap verder. Het bijzondere is dat u met de bestaande schakelaar meerdere lichtinstellingen (van helder licht tot natuurlijk of gezellig warm licht) kiest, terwijl u per lamp gemiddeld jaarlijks 12 euro op je energiefactuur bespaart.

Slimme waterlekdetectie

Fabrikanten van kranen bieden tegenwoordig apps aan die lekkage waarnemen. U installeert ze bijvoorbeeld onder uw wasmachine, waardoor u meteen op de hoogte bent van abnormaal waterverlies.

Energietarieven vergelijken

Zelfs als u al heel wat van bovenstaande technologische oplossingen in huis hebt, kan het nog steeds de moeite lonen om de energietarieven te vergelijken. Wat vorig jaar voor u de goedkoopste oplossing was, kan nu alweer veranderd zijn.

Bron: mijnenergie.be.