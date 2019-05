Zo kan de zon uw energiefactuur lichter maken Kurt Deman

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De energiebehoeften van een gezin schommelen mee met de seizoenen. Op zonnige lente- en zomerdagen komt het elektriciteitsverbruik doorgaans op het laagste peil. Helaas slorpen enkele energievreters ook dan nog altijd heel wat stroom op. Met deze energietips kunt u uw verbruik extra verlagen.

1. Airco

Airconditioning brengt verfrissing in uw woning. Maar de toestellen hebben wel veel elektriciteit nodig om de lucht te koelen. U kunt het energieverbruik reduceren door een toestel met een passend koelvermogen en een gunstig energielabel (A+ of beter) te kiezen. Ga ook na of het mogelijk is om de temperatuur in uw woning op een andere manier naar beneden te halen. Dat lukt misschien wel door ’s nachts de ramen open te zetten of de gordijnen te sluiten wanneer de zon schijnt. Een betere isolatie van het dak en de muren leidt eveneens tot een gunstiger binnenklimaat op warme dagen.

2. Diepvries en koelkast

Een diepvries of koelvak met veel ijsaanslag vergt een hoger energieverbruik. Stel die schoonmaakbeurt dus niet langer uit. Een vriezer verbruikt bovendien meer in een warme ruimte. Ga dus na of u uw diepvriezer in een koelere ruimte kunt plaatsen. Een volle koelkast of diepvries verbruikt naar verhouding minder energie dan een lege. Open de deur van de koelkast of diepvriezer zo weinig en zo kort mogelijk. Wie een barbecue organiseert, doet er dus goed aan van de drankbevoorrading in enkele momenten te bundelen.

3. Tuinverlichting

Bij heerlijke temperaturen is het tot ’s avonds laat aangenaam toeven in de tuin. Sfeervolle verlichting verlengt dat tuingenot. Lampen op zonne-energie leveren daarbij een aanzienlijke besparing op. Ledverlichting helpt eveneens om uw buitenruimtes energiezuinig te verlichten.

4. Jacuzzi en zwembad

Een jacuzzi of zwembad in de tuin … Dat staat voor veel mensen synoniem met het ultieme vakantiegevoel bij hen thuis. Aan die waterpret hangt helaas ook een aardige energiekost vast. Veel hangt af van hoe warm u het water verkiest en wat u onderneemt om het warmteverlies te beperken. Een goede afdekking van uw waterpartij is in dat opzicht een must. Een isolatiedeksel, zeil of rolluiksysteem houdt de warmte langer vast. Het lijkt misschien logisch om de jacuzzi ’s nachts of na gebruik uit te schakelen. Toch kost het vaak meer energie om het water telkens van een lage temperatuur weer op te warmen.

5. Oude toestellen

Oude vijverpompen verbruiken veel meer energie dan de nieuwe uitvoeringen. Hetzelfde geldt voor heggenscharen, grasmaaiers en ander tuinmateriaal. Hoe wilder de haag of hoe hoger het gras, hoe meer energie uw machine nodig heeft. Stel de snoei- of maaibeurt dus ook niet al te lang uit.

6. Goedkopere energie = ideale moment om over te stappen?

De prijzen op de energiebeurzen dalen doorgaans sterk in aanloop naar de zomer. Dat schudt de tarieven van de energieleveranciers sterk dooreen. Gezien die snelle evoluties op de energiemarkt, valt het aan te raden om meermaals per jaar na te gaan of uw energiecontract nog het voordeligste is. Vaak afficheren verschillende aanbieders ondertussen een goedkoper tarief. Online vergelijkingssites maken de berekening voor uw woning en verbruik in enkele tellen. Het mogelijke jaarlijkse voordeel bedraagt vaak tot honderd euro en meer.

