Zo houdt u uw woonlening zo goedkoop mogelijk

Wie een lening wil afsluiten voor de koop of bouw van een woning, maakt maar beter grondig zijn huiswerk, want het gaat om een beslissing die twintig jaar lang een behoorlijke hap uit de inkomsten neemt. Met de volgende tips pakt u het goed aan.

1. Vergelijk de tarieven

De goedkoopste lening vindt u simpel: door aanbiedingen van meerdere banken te vergelijken. Zo kan u nagaan welke tarieven andere consumenten recent kregen van hun bank en kan u dat aanbod meenemen in uw eigen vergelijking.

2. Vergeet de internetbanken niet

Als u tarieven vergelijkt, beperkt u zich beter niet tot een rondje banken aflopen op het dorpsplein. Een aantal banken werkt tegenwoordig uitsluitend online. Dat maakt dat u vanaf uw pc, laptop of tablet al snel enkele offertes verzamelt. Die info helpt vaak om bij uw eigen bank een betere regeling af te dwingen. Lees hier de voor- en nadelen van een digitaal woonkrediet.

3. Kijk zeker naar de variabele rente

Wil u zekerheid over toekomstige afbetalingen, dan denkt u wellicht aan een lening met vaste rente. Maar verlies de kredieten met aanpasbare rente toch maar niet uit het oog, want die zijn goedkoper bij de aanvang. Bovendien mogen de tarieven in de loop van het krediet hoogstens verdubbelen. U kunt dus perfect uitrekenen wat ze u in het slechtste scenario zouden kosten.

4. Bespreek de waarborg

Als u een woonlening afsluit, wordt doorgaans een hypotheek gevestigd op uw woning. Dat betekent dat de bank uw woning mag verkopen op het moment dat u achterstallig wordt met de afbetaling.

Het vestigen van die waarborg gebeurt bij de notaris en kost geld. U kunt er ook voor kiezen om slechts voor een deel van de lening de hypothecaire waarborg te laten inschrijven en voor het andere deel een hypothecaire volmacht te geven. Dat betekent dat u volmacht geeft aan de bank om de hypotheek alsnog in te schrijven op het moment dat ze dat nodig acht. Is dat niet het geval, dan spaart u kosten uit. Een hypothecaire volmacht of mandaat is goedkoper dan een hypotheek.

5. Beperk uw lening tot 80 procent

Indien mogelijk beperkt u uw leningsbedrag best tot 80 procent van de waarde van de woning die u wil kopen. Meestal geven banken daar betere tarieven voor. Voor hogere quotiteiten moeten ze meer eigen kapitaal reserveren om eventuele wanbetalingen op te vangen en dat kost hen dan weer geld. Dat willen ze recupereren door hogere tarieven te vragen voor hogere quotiteiten.

6. Bepaal de ideale looptijd

Een bedrag op 20 jaar terugbetalen kost veel minder dan dezelfde som op 25 jaar aflossen. Vraag daarom aan uw bankier om aflossingstabellen voor verschillende looptijden te maken zodat u de juiste keuze kunt maken.

7. Vraag een aanbod op papier

Als u daarnaar vraagt, zijn banken verplicht om u een kredietaanbod op papier te geven, met daarop alle contractvoorwaarden, inclusief een afbetalingsplan. Het moet minstens 14 dagen geldig zijn. Als consument kunt u het in die periode op elk moment aanvaarden. Zo kan u in die periode nog verder speuren naar een beter aanbod, in het besef dat uw huidig aanbod ook niet kan vervallen.

8. Let op met de brandverzekering

De bank vraagt wellicht om uw woning te verzekeren. Dat is van belang voor de hypothecaire waarborg die ze heeft. Bij een eventuele brand zou die anders verloren kunnen gaan.

Kijk zeker na of u niet te veel betaalt voor uw brandverzekering. Het kan soms interessanter zijn die niet via uw bank af te sluiten, maar de markt op te gaan, zelfs al zou u hierdoor een korting verliezen op uw lening.

9. Let op met de saldoverzekering

Wat geldt voor de brandverzekering, geldt ook voor de schuldsaldoverzekering. Dat is de polis die u afsluit om uw nabestaanden te beschermen tegen de gevolgen van vroegtijdig overlijden. Als u overlijdt, betaalt de verzekeraar het nog uitstaande bedrag van de lening terug. Ga ook hier na of u elders een goedkopere verzekering vindt.

10. Vergeet gratis verzekering niet

Wie in Vlaanderen een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, heeft recht op een gratis verzekering tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De Vlaamse overheid betaalt de premies. Wordt u onvrijwillig werkloos of arbeidsgeschikt, dan neemt de verzekeraar een tijdlang de betaling van een deel van de lening over.

Voorwaarde is wel dat de verkoopwaarde van uw woning niet hoger is dan 320.000 euro. In een aantal gebieden met hoge vastgoedprijzen wordt dat opgetrokken tot 380.000 euro. De verzekering moet ook expliciet aangevraagd worden.

