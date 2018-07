Zo houdt u de kosten van uw woonkrediet onder controle Kurt Deman

05 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Om geld te lenen voor de aankoop of bouw van een woning, grond of appartement, sluit u een woonkrediet af. Dat omvat naast het jaarlijkse rentepercentage nog bijkomende kosten, die u deels aan de bank, deels aan de notaris betaalt.

Kosten voor de notaris

Net zoals dat bij de koopakte het geval is, wordt ook de leningakte bij de notaris verleden. Hij rekent hier verschillende kosten aan voor ‘het schrijven’ van de lening. We kunnen de kosten opsplitsen in vier onderdelen: registratierechten, ereloon, de hypothecaire inschrijvingsrechten en de eigenlijke aktekosten.

Registratierechten

De registratiebelasting of registratierechten bedragen 1% van het leenbedrag plus de zogenaamde aanhorigheden, die op hun beurt 5 à 10% van het leenbedrag omvatten. Daarbij komt nog een ‘recht op geschriften’, goed voor een kostprijs van 50 euro.

Het ereloon

Het ereloon voor de notaris is wettelijk vastgelegd. Dat betekent dat de notaris niet meer, maar ook niet minder mag vragen, wat het overbodig maakt om bij verschillende notarissen een voordeel proberen te bedingen. U betaalt een bepaald percentage van het te lenen bedrag volgens degressieve schijven. Hoe hoger de schijf, hoe lager het percentage. Bij sociale leningen wordt het ereloon fors verminderd. Op het ereloon is btw verschuldigd.

De aktekosten

De aktekosten omvatten onder meer stedebouwkundige opzoekingen, zegelrechten en het opvragen van attesten. Dat bedrag is opnieuw afhankelijk van het totale leenbedrag en de aanhorigheden. U bent verder een vergoeding aan de hypotheekbewaarder verschuldigd. Hij ziet erop toe dat er op het pand geen andere hypotheken zijn aangegaan. Ook op de aktekosten is btw verschuldigd.

Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht of hypotheekrecht is een belasting van 0,30% op het geleende bedrag en de aanhorigheden.

In de praktijk

Bij een kredietbedrag van 200.000 euro, met een hypotheek van 100.000 euro (plus 10.000 euro aanhorigheden) bedragen de totale notariskosten maximaal 4.734,96 euro (4,3%). Bij een hypotheek van 75.000 euro (plus 7.500 euro) is dat 3.727,46 euro (4,47%). Conclusie: hoe hoger het geleende bedrag, hoe lager het totale percentage notariskosten.

Bespaar via een hypothecair mandaat

Sommige banken bieden de mogelijkheid om het te lenen bedrag onder te brengen in een hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht. Dat betekent dat u de bank de toelating geeft om op gelijk welk moment in de looptijd van de lening een hypotheek te vragen op een vooraf bepaald bedrag. Hierbij verschilt het hypothecair mandaat (of volmacht) van een gewoon krediet: De hypotheek wordt op een later moment tijdens de looptijd genomen; niet bij het begin van de looptijd. De bank bouwt uiteraard ook zekerheid in. Wanneer u de lening niet volgens plan aflost, kan de bank het hypothecair mandaat meteen omzetten in een hypothecaire inschrijving. De kosten zijn dan doorgaans hoger dan wanneer u meteen voor een klassiek woonkrediet had gekozen.

Een hypothecair mandaat bespaart u op een leenbedrag van 150.000 euro al snel 1.000 euro. In uw nadeel speelt dan weer dat u de terugbetaling van het kapitaal en de intresten niet kunt aftrekken van de belasting. U doet er dus goed aan van beide aspecten af te wegen. Het verenigen van een hypothecair krediet met een hypothecair mandaat vormt niet zelden de gulden middenweg.

Kosten voor de bank

Dossierkosten

Naast de kosten voor de notaris rekent de bank ook een vergoeding aan om een hypotheek af te sluiten. Sinds 1 april 2017 geldt een wettelijk plafond van 500 euro. Voor een overbruggingslening zonder hypotheek bedragen de maximale dossierkosten 300 euro.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering biedt bescherming voor het geval één van de kredietnemers overlijdt voor het einde van het hypothecaire krediet. De langstlevende partner of erfgenamen hoeven in dat geval het resterende bedrag niet meer terug te betalen. U kunt het dus gerust een vorm van overlijdensverzekering noemen. Veel banken bieden een gunstigere rente wanneer u de lening koppelt aan een schuldsaldoverzekering, ook al is koppelverkoop in principe verboden. Via onze handige vergelijkingstool leert u of de voorgestelde schuldsaldoverzekering ook effectief tot de meest voordelige behoort.

