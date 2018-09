Zo houd je jouw renovatielening financieel interessant Dries Van Damme

25 september 2018

08u00

Je huis verbouwen kost een smak geld. Met een renovatielening kan je de zwaarste uitgaven spreiden. Hieronder leggen we uit hoe je een renovatielening optimaal kan inzetten.

Misschien kocht je een ouder huis, ben je een handige harry en wil je het helemaal zelf opfrissen? Financieel des te interessanter! Maar het hoeft niet altijd zo ingrijpend te zijn. Ook als je keuken aan vernieuwing toe is, of als je enkele ingrepen wil doen op vlak van energiezuinigheid, kan je renoveren.

De voordelen van de renovatielening

Zelfs als je veel werken zelf kan uitvoeren, blijft een renovatie een kostelijke affaire. Heb je redelijk wat centen op de spaarrekening? Dan kan je alles zelf bekostigen. Toch zijn er ook dan argumenten pro een lening aangaan. Je buffer bij een financiële tegenslag blijft om te beginnen al iets groter. En een renovatielening heeft nog meer troeven:

- De banken zijn gul met renovatieleningen.

- Vaak hoef je niet meer dan wat offertes en facturen voor te leggen.

- Er zijn geen dossier- of aktekosten aan verbonden.

- De rentevoet ligt vast voor de volledige looptijd.

- Onder sommige voorwaarden zijn de interesten fiscaal aftrekbaar.

Een belangrijk minpunt: de rentevoeten liggen over het algemeen wel hoger dan de hypothecaire rentevoeten.

Hoeveel kan je lenen?

De renovatielening mikt vooral op bedragen vanaf 1.500 à 2.000 euro tot enkele tienduizenden euro’s. Een van de voordeligste verbouwingsleningen vind je momenteel bij KBC. Die biedt een renovatielening van 25.000 euro aan 2,45% als je die over drie jaar terugbetaalt.

Alternatieve pistes

Soms is het zinvoller om uit te kijken naar een alternatief, net omdat de rentevoeten van verbouwingsleningen aan de hoge kant zijn.

1. De hypotheek

Een extra hypothecair krediet is zinvol als je renovatie meer dan 50.000 euro kost. Het belangrijkste voordeel is de lagere rente; je onroerend goed kan immers als onderpand dienen. Tweede voordeel is dat zowel interesten als afgelost kapitaal tot zekere hoogte fiscaal aftrekbaar zijn, als je voor minstens tien jaar leent.

Kies je voor een hypothecair krediet, dan zijn er twee scenario's mogelijk.

Scenario 1: hergebruik je bestaande hypothecaire lening

Dit scenario is vooral interessant als je al een behoorlijk bedrag van je bestaande lening afloste. Volstaat dat bedrag om de renovatie te financieren, dan kan je die som leven via een heropname onder je bestaande kredietovereenkomst. Een groot voordeel tegenover het afsluiten van een nieuw krediet is dat je alleen de dossierkosten moet betalen. Omdat de bank dit ziet als een nieuwe kredietopening, kan je bovendien aan de huidige rentevoeten lenen.

Scenario 2: sluit een nieuw hypothecair krediet

Wil je een groot bedrag lenen, maar heb je geen hypotheek lopen of heb je nog geen grote som afbetaald, dan zal je een nieuw hypothecair krediet moeten aangaan. In dat geval betaal je bovenop de dossierkosten wel akte- en notariskosten, die ongeveer 2 à 3 procent van de geleende som uitmaken.

2. De groene energielening

Als je renovatie (vooral) energiebesparende maatregelen omvat , zoals zuinige energiesystemen of hoogrendementsbeglazing, dan valt een groene energielening meestal voordeliger uit dan een gewone renovatielening. Je moet dan wel de garantie kunnen geven dat de helft van je investeringen wel degelijk energie besparen. Een interessante partner voor dergelijke leningen is CPH Banque, met een tarief van 1,49 procent. Dat scheelt direct 1 procent met de goedkoopste renovatielening die momenteel geafficheerd staat en is vergelijkbaar met de huidige hypothecaire rente.

Nog goedkoper wordt het als je een voordelige Energielening van de Vlaamse overheid te pakken kunt krijgen. Tot nu toe kon iedereen nog zo’n Energielening aanvragen. Vanaf 2019 is ze enkel nog voor minder gegoede doelgroepen of rechtspersonen. Behoor je tot de juiste doelgroep, dan profiteer je meteen ook van een renteloze lening. Het loont dus zeker de moeite om dat eens na te gaan.

