Zo helpt het zomeruur om energie te besparen Kurt Deman

27 maart 2019

08u30

In het laatste weekend van maart draaien we de klok een uurtje vooruit. Het is 's avonds dan wat langer licht, maar 's morgens ook langer donker. Ons land voerde het systeem van zomer- en winteruur al in 1977 in, met het oog op een energiebesparing. Wij zochten uit of die maatregel onze energiefactuur nog altijd beïnvloedt.

Andere tijden

De zomertijd is ontsproten uit de oliecrisis van de jaren zeventig. De prijs van olie bereikte in die periode recordhoogtes. De Belgische overheid wilde die woekerprijzen het hoofd bieden en kwam met drastische maatregelen aan. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, zouden we de woningen minder lang moeten verlichten, wat zou resulteren in een lager energieverbruik.

Huidige situatie

De maatschappelijke gewoontes en onze werkorganisatie zijn ondertussen flink gewijzigd. Veel industriële processen draaien dag en nacht, veel nieuwe apparaten deden hun intrede en we sturen ons energieverbruik met behulp van slimme applicaties. Zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie zijn ondertussen gemeengoed.

Wat met verlichting?

Het voornaamste besparingsargument bij de invoering van het zomeruur tijdens de oliecrisis, is ondertussen ook enigszins achterhaald. Dankzij de opkomst van spaarlampen en de populaire energiezuinige ledlampen weegt verlichting minder zwaar door op onze energiefactuur. In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen zal de impact van de uurverandering eveneens zeer beperkt blijven.

Hoe besparen?

Energieleveranciers pakken naar aanleiding van de lente vaak uit met interessante welkomstacties. Het loont daarom de moeite om uw huidige contract te vergelijken met de andere aanbieders op de markt. De mogelijke besparing is veelal een pak groter dan de impact van het zomeruur.

Ruimer debat

Naast energieverbruik spelen uiteraard nog andere factoren een rol in de discussie rond het al dan niet afschaffen van de uurverandering. Over de impact op onze (mentale) gezondheid en verkeersveiligheid woeden al lang discussies. Wordt vervolgd dus …

