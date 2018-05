Zo haal je financieel het maximum uit je vakantiegeld Dries Van Damme

28 mei 2018

08u00

Hoera, het vakantiegeld is gestort! Doet u er iets leuks mee of zet u het bedrag liever slim opzij voor later? Met deze tips haalt u financieel het maximum uit uw vakantiegeld.

1. Bekijk uw financiën

Uw vakantiegeld meteen door ramen en deuren gooien is op het moment zelf wellicht leuk, maar later krijgt u er misschien spijt van. Slimmer is om op basis van uw financiële situatie na te denken waar u het geld het best aan kunt besteden. Zit u krap bij kas, dan is een spaarboekje nog altijd ideaal om dit extraatje vlug bij de hand te hebben voor wanneer er bijvoorbeeld onvoorziene kosten opduiken.

TIP: Tegenover de flexibiliteit van uw spaarboekje staat helaas een lage opbrengst. Hier vindt u de spaarrekeningen met de hoogste rente van het moment.

2. Investeer in iets wat u écht wil

Uw vakantiegeld is een mooi startbedrag om iets aan te schaffen wat al lang op uw verlanglijstje staat. Een nieuwe keuken, een auto, een elektrische fiets, een ticket naar de zon; het zijn maar enkele voorbeelden.

Hoe groter de droom, hoe groter de kans dat u toch nog een stukje te kort komt. In dat geval is het mogelijk om het restbedrag met een persoonlijke lening te financieren. Houd er wel rekening mee dat die gemakkelijk een rente van 5% met zich meebrengt.

Goed om te weten is dat u voor duurzame projecten, een groene auto of een elektrische fiets extra scherpe rentes kunt krijgen. Zo vraagt de bank voor een groene wagen vaak niet meer dan 1,5% rente.

TIP: Hier vindt u de tarieven voor de beste persoonlijke leningen, energieleningen en groene leningen voor wagens.

3. Stap in een beleggingsplan

Het incasseren van uw vakantiegeld vormt eigenlijk het perfecte moment om in een beleggingsplan te stappen. Dat laat toe om periodiek te beleggen, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. De bank stelt een plan voor dat past bij uw risicoprofiel en interesse voor de beurs. Bij heel wat beleggingsplannen hebt u tegenwoordig zelfs geen kennis of ervaring nodig, en vaak is een storting van 25 euro al voldoende om in te stappen. Met (een deel) van uw vakantiegeld komt u dus al een heel eind.

TIP: Bij deze banken kunt u een beleggingsplan opstarten voor periodiek beleggen.

4. Waarom geen tak-verzekering overwegen?

Wilt u uw vakantiegeld de tijd geven om aan te dikken, dan is een tak 21-verzekering een goed alternatief voor het spaarboekje. Die biedt evenveel zekerheid maar levert wel gemakkelijk 1,5% meer rente op. Laat u het geld langer dan acht jaar staan, dan is er geen 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Wilt u best iets meer risico nemen voor een nog hoger rendement, dan is een tak 23-verzekering het overwegen waard. De onderliggende beleggingen geven uw vakantiegeld zo een extra boost.

TIP: Spaargids.be geeft u een overzicht van de rendementen van verschillende tak 21- en tak 23-verzekeringen.

5. Start nu al met pensioensparen

Heel wat mensen wachten met pensioensparen tot het einde van het jaar. Nochtans is het slimmer om al vroeger te beginnen storten. Zo kunt u het maximumbedrag spreiden en de intresten op het betaalde bedrag al vroeger meepikken. Hebt u nog geen pensioenspaarplan? Dan is de komst van het vakantiegeld een goed moment om ermee te starten.

In 2018 kunt u trouwens kiezen voor twee fiscale maximumbedragen. Doet u al aan pensioensparen, dan blijft het fiscale standaardbedrag 960 euro. In dat geval geldt de 30% belastingvermindering, wat neerkomt op een besparing tot 288 euro. Daarnaast kunt u aan uw bank expliciet 1.230 euro als maximumbedrag opgeven, wat goed is voor 25% belastingvermindering. Dat komt neer op een besparing tot 307,50 euro. Zo bent u in 2019 alvast zeker van een mooi extraatje bovenop uw vakantiegeld van volgend jaar.

TIP: Hier kan u diverse pensioenspaarplannen vergelijken.

