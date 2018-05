Zo haal je 15 jaar gratis elektriciteit uit je zonnepanelen Johan Van Geyte

Bron: spaargids.be 3 Consument Is het interessant om nu te investeren in zonnepanelen? Het geld op een spaarboekje brengt toch weinig of niets op. Of is het nóg interessanter om ervoor te lenen, nu de rente toch laag staat?

Wie wil weten of een investering in zonnepanelen nuttig is, kan om te beginnen als eens een kijkje nemen op www.energiesparen.be/zonnekaart. Daar staat opgelijst welke Vlaamse woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. U vindt er ook een raming van de investeringskosten en de terugverdientijd.

Voorbeeldinvestering

Stel dat u 13 zonnepanelen plaatst (goed voor 21,8 vierkante meter), dan investeert u 5.595 euro (bij een btw-voet van 6 procent). Liggen uw zonnepanelen goed, dan leveren ze jaarlijks 3.631 kWh stroom.

Als we ook even wat bijkomende kosten in rekening brengen, dan kan u uw investering op 8 à 9 jaar tijd terugverdienen. Als u weet dat de gemiddelde levensduur van een installatie 25 jaar is, dan weet u dat u na de 'terugverdientijd' nog heel lang 'gratis' elektriciteit krijgt.

Goedkope energielening

Interesse, maar niet meteen geld beschikbaar? Geen probleem: net voor zulke projecten bieden een aantal banken speciale energieleningen aan. Zo kan u bij de kleine regionale spaarbank CPH al een krediet krijgen vanaf 1,49 procent voor het plaatsen van zonnepanelen. Een lening van 5.000 euro die u terugbetaalt op 3 jaar tijd, levert een maandelijks te betalen bedrag van 142,08 op. Op uw totale afbetaling betaalt u 144,88 euro extra. Belfius (1,55%) en KBC (1,59%) hebben momenteel ook formules die nauwelijks duurder zijn.

Tip: Kijk hier hoeveel uw energielening u zou kosten.

Gratis energielening via de overheid

Een andere optie is lenen via de overheid. Uw dak moet dan wel goed geïsoleerd zijn en ook enkel glas in uw woonst is uit den boze. Is er in uw gemeente een energiehuis, dan kunt u er tot eind dit jaar tot 15.000 euro krediet bekomen, terug te betalen in 8 jaar tegen een rente van 2%.

Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor kunnen er zelfs zonder rente tot 15.000 euro lenen, terug te betalen over 10 jaar. Ook wie deel uitmaakt van een sociale doelgroep leent gratis. Het gaat om:

* mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (te herkennen aan het klevertje dat eindigt op 1),

* mensen met een jaarlijks belastbaar inkomen van ten hoogste 18.363,39 verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste,

* gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 30.640 euro (inkomen van drie jaar terug), en

* mensen die in schuldbemiddeling zitten.

