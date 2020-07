Zo goedkoop mogelijk naar het pretpark? “Dankzij kortingsactie betaalden we 79 euro in plaats van 124”

Caroline en haar gezin waren er begin deze maand als de kippen bij om het voordeligste pretpark van België coronaproof te bezoeken. “Dankzij een kortingscode van Lotus scoorden we twee gratis tickets voor Bobbejaanland”, zegt Caroline, die deze zomer op zoek gaat naar de leukste en goedkoopste dagtrips . “Daardoor was dit park maar liefst 65 euro goedkoper dan het duurste, Walibi.” Ook voor Plopsaland De Panne, Bellewaerde en Walibi zocht ze uit hoe je aan de goedkoopste tickets kan geraken.

Wie zijn ze?

• Caroline Buytaert (42) en Kevin Cottrell (45) uit Destelbergen

• Ouders van Guss (15) en Lewis (12)

• Zij is kleuterjuf, hij leerkracht zedenleer

• Het gezin kan je volgen op @cakesreisjes of cakesreisjesga.home.blog

Liefhebbers van rollercoasters en ander spektakel moesten dit jaar lang wachten, want de Belgische pretparken mochten omwille van Covid-19 pas op 1 juli de deuren openen. Het innerlijke kind in jezelf (her)ontdekken in een pretpark is echter nooit een goedkope affaire. “En helaas zijn er ook weinig kortingen voor te vinden”, ontdekte Caroline toen ze op zoek ging naar de voordeligste prijs. “De enige echt interessante actie is die van Lotus. Op de zakjes van de Lotuskoekjes — vaak verkocht door verenigingen — staat een code waarmee je een 1 + 1-gratis ticket voor Bobbejaanland kan kopen. Die code gebruik je als je online tickets boekt, en dan krijg je er bij elk betalend ticket een gratis bovenop. Dat maakt uiteraard een groot verschil in de totaalprijs: in plaats van 124 euro betaalden we nu maar 79 euro, weliswaar zonder parking.”

“Toen wij in Bobbejaanland waren, mochten er maar duizend mensen in het park, dus druk was het totaal niet. Dat aantal is wel verhoogd naar drieduizend, om de helft van de normale capaciteit te bereiken. Overal stond er ontsmettingsgel, en op alle attracties en in overdekte ruimten moest je een mondmasker dragen. Intussen moet het ook bij verplaatsingen in de horeca. Zo proberen ze de veiligheid te garanderen, wat toch belangrijk is. Enige nadeel is dat de 3D-attractie Forbidden Caves gesloten blijft, en ook Mount Mara en Dreamcatcher werken nu zonder de virtual reality-toepassing. Maar daardoor hebben we zeker niet minder plezier gehad.”

“Ondanks de coronamaatregelen zijn er ook nog steeds voldoende mogelijkheden om te lunchen. Wij hebben hamburgers met frietjes gegeten voor iets meer dan 30 euro, maar in het park is er ook een Panos. De broodjes zijn daar iets duurder dan in een gewone Panos, maar voor 4,50 euro heb je toch een broodje.”

Vakantieveilingen

Wie bij andere pretparken korting wil, neemt het best een kijkje op Dreamland. Ook de Discovery Combi van de NMBS kan interessant zijn, als je niet te ver van het park in kwestie woont. “Maar verder hebben we geen acties gevonden. Om zeker te zijn dat we geen promoties misten, hebben we ook naar alle parken gemaild, maar zonder succes”, zegt Caroline. “Zelfs onze lerarenkaart levert in juli en augustus geen korting op. Als je geluk hebt, kan je wel op Vakantieveilingen terecht, waar soms pretparktickets worden aangeboden. Zijn er weinig andere bieders, dan kan je een slag slaan, maar let wel dat je altijd 5,50 euro administratiekosten bijrekent. Sommige pretparken, zoals Bobbejaanland, geven ook korting als je het park op een weekdag bezoekt in plaats van in het weekend, maar daarvoor raadpleeg je het best de website van het park.”

Kaarten en vouchers

“Wil je deze zomer meer dan één keer naar een pretpark gaan, dan ben je beter af met een abonnement. Na twee keer haal je dat bedrag er al uit”, tipt Caroline. “Voor een Plopsa Funcard van een jaar betaal je 99,99 euro, voor de Goldcard, waarbij je ook een jaar lang gratis mag parkeren, is dat 149,99 euro. Bovendien krijg je met beide kaarten korting in zeventig andere pret- en dierenparken. Bobbejaanland werkt dan weer met drie formules: Bronze (€ 52,90), Silver (€ 69,90) en Gold Pass (€ 87,90). Met die laatste krijg je ook vier vouchers waarmee je vier vrienden voor telkens 10 euro kan meenemen.”

PRETPARKEN

BOBBEJAANLAND = 87 euro

• Tarief : <1m: gratis. 1 tot 1,40 m: € 26,90 tot € 31 (prijs afhankelijk van de dag dat je gaat). +1m40: € 26,90 tot € 35 (prijs afhankelijk van de dag dat je gaat). Parking: € 8.

Mogelijke kortingen:

• Lotus Koekenverkoop 1 + 1 gratis (code ‘lotuskoek020’, nog het hele seizoen geldig — je betaalt de duurste prijs voor de betalende tickets)

• Discovery Combi (B-Dagtrip): vanaf €39,40 (toegang en treinreis — prijs afhankelijk van reisafstand)

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin: 2 + 2 gratis = €39,50 x 2 + €8 parking

BELLEWAERDE = 130 euro

• Tarief : <1 meter: gratis. 1 tot 1,40 meter: € 30. +1,40 meter: € 34. Parking: € 8.

Mogelijke kortingen:

• Midweek promo: +1,40 meter: €26

• Nocturne Promo: + 1,40 meter: € 29

• Dreamland.be: < 1,40 meter: €27. +1,40 meter: €30,50

• Discovery Combi (B-Dagtrip): nog niet beschikbaar

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin via dreamland.be: 4 x €30,50 + €8 parking

PLOPSALAND DE PANNE = 146 euro

• Tarief : 85 cm tot 1m: €13,50. +1m: €36. Parking: €12.

Mogelijke kortingen:

• Dreamland.be: 85cm tot 1m: €13,50; +1m: €33,50

• Discovery Combi (B-Dagtrip): vanaf €39,90 (toegang en treinreis — prijs afhankelijk van reisafstand)

• Op sommige woensdagen en zaterdagen in juli en augustus is er ook een avondticket (van 18u tot 22u) beschikbaar voor €28,50

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin via dreamland.be: 4 x €33,50 + €12 parking

WALIBI = 152 euro

• Tarief : 1 tot 1,40 m: € 34,50. +1,40 m: €3 9,50. Extra bijbetalen: speciale passen 4 x snelle toegang: €15. Unlimited Speedy Pass: €37,50. Parking: €10.

Mogelijke kortingen:

• Family en Friends ticket: €31,50 (voor groepen: 6 tot 15 mensen)

• Dreamland.be: Volwassene: €35,50, kind tussen 1 en 1,20 m: €31

• Discovery Combi (B-Dagtrip): vanaf €38,90 (toegang en treinreis - prijs afhankelijk van reisafstand)

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin via dreamland.be: 4 x € 35,50 + €10 parking

