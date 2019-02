Zo geeft u uw kleinkind een stevige spaarpot cadeau op zijn 18e Johan Van Geyte

18 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Veel grootouders willen hun kleinkinderen ook financieel een duwtje in de rug geven. Maar hoe doet u dat nu het best? We lijsten de diverse mogelijkheden op, met telkens hun voor- en nadelen.

1. Jongerenspaarrekening

De meest klassieke spaarformule voor jongeren blijft een spaarrekening. Diverse financiële instellingen bieden zelfs aparte rekeningen met hogere intrestvergoedingen aan voor deze groep.

Het meest uitgesproken gebeurt dat door de kleine CPH Banque, die uitpakt met aparte spaarrekeningen voor drie leeftijdsgroepen.

- De rekening voor kinderen tot 3 jaar biedt voor bedragen tot 10.000 euro een basisrente van 0,65 procent en een getrouwheidspremie van 0,20 procent.

- Voor kinderen van 3 tot 12 wordt dat 0,45 procent basisrente en een getrouwheidspremie van 0,20 procent.

- En voor jongeren van 12 tot 26 jaar een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,20 procent.

Let wel: die gunstige voorwaarden zijn beperkt. Ze gelden maar voor een inlage van hoogstens 10.000 euro. Boven dat bedrag valt de basisrente terug tot 0,01 procent. De getrouwheidspremie blijft 0,20 procent.

Andere mogelijkheden zijn onder meer de Triodos Jongerenspaarrekening (tot 18 jaar), met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent, en het Jongerenspaarboekje van Europabank met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent.

Belangrijk weetje: technisch gezien kan u als grootouder niet zelf een rekening op naam van uw kleinkind openen. Dat moet gebeuren door de wettelijke vertegenwoordiger, en dat is nog altijd vader of moeder.

Tip: Vergelijk hier de jongerenspaarboekjes met de hoogste opbrengst

2. Spaarabonnementen

U wil regelmatig centen overmaken aan uw kleinkind? Dan kan u ook kiezen voor een type spaarrekening dat daar speciaal voor dient. Zo biedt Deutsche Bank het DB Saving Plan aan, een rekening waarop hoogstens tot 500 euro per maand kan worden gestort, zonder dat u daartoe de verplichting heeft. Ze biedt een basisrente van 0,60 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent. De vergelijkbare Step Up-rekening van Beobank afficheert een basisrente van 0,10 procent en een getrouwheidspremie van 0,70 procent. Op deze rekening kan maximaal 750 euro per maand worden gestort.

3. Tak21-spaarverzekeringen

Een alternatief voor de diverse spaarrekeningen is een tak21-spaarverzekering. Die biedt een basisrente, die voor een bepaalde periode gegarandeerd wordt. Bovenop kunt u nog een winstdeelneming krijgen indien de verzekeraar erin slaagt om uw inleg met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. De opbrengst van tak21-spaarverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing als ze minstens acht jaar loopt. Die periode start bij de opening van de rekening. Dat er latere bijstortingen gebeuren, verandert daar niets aan.

Met Yongo heeft verzekeraar AG speciaal een tak21-spaarverzekering ontwikkeld voor jongeren.

Tip: Vergelijk hier de tak21-spaarverzekeringen met elkaar.

4. Beleggingsplannen

Bent u net grootouder geworden en overweegt u bijvoorbeeld om een spaarpot op te bouwen die beschikbaar wordt tegen de achttiende verjaardag van uw kleinkind? Dan wordt een beleggingsplan of tak23-beleggingsverzekering eventueel een interessante keuze. Uw stortingen worden dan belegd in aandelen, obligaties en andere financiële producten. De opbrengst is echter wel niet gegarandeerd en de waarde van het plan kan natuurlijk zowel stijgen als dalen. Maar als u al een beetje thuis bent in beleggingen, kan u uw kleinkind misschien wel een héél serieuze spaarpot cadeau geven.

Tip: Bekijk hier de verschillende beleggingsplannen en hun rendement

5. Denk goed na

Vooraleer u een beslissing neemt over formule X of Y, moet u goed het voor- en nadeel ervan afwegen. Bijvoorbeeld: als u als grootouder geld op de spaarrekening van uw kleinkind stort, is dat geld definitief gegeven. Ook: zolang uw kleinkind niet meerderjarig is, hebben de ouders toegang tot het geld, al mogen ze dat wel enkel gebruiken voor uitgaven in het belang van het kind.

Ligt het voorgaande problematisch, dan kan u als grootouder bijvoorbeeld ook een spaarrekening op uw eigen naam nemen en daar een rubriek ‘voor X’ aan toevoegen. Dan houdt u wél beschikkingsrecht over het geld. Hier is het nadeel dan weer dat het geld in uw nalatenschap terechtkomt als u overlijdt en dat er dus successierechten op moeten betaald worden.

Bij een tak21-spaarverzekering of tak23-beleggingsverzekering kunt u als grootouder ook op eigen naam sparen met uw kleinkind als begunstigde. U bepaalt dan bijvoorbeeld dat het geld vrijkomt als uw kleinkind een bepaalde leeftijd bereikt een bepaalde leeftijd bereiken of als u overlijdt. Deze formule heeft ook het voordeel dat u de begunstigde nog altijd kunt wijzigen, mocht er ooit een haar in de boter komen in uw relatie met het kleinkind.

Lees ook:

Kasbons en termijnrekeningen: ideaal voor de risicoaverse spaarder

Trouwe spaarders strijken 8 keer meer rente op

Is het spaarboekje met de hoogste rente altijd de beste keuze?

Bron: spaargids.be