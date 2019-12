Zo geeft u uw (klein)kinderen een spaarrekening cadeau Kurt Deman

12 december 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het is weer bijna die tijd van het jaar om cadeaus en envelopjes te krijgen met daarin een centje voor Nieuwjaar. Leuk natuurlijk, maar waarom uw kinderen of kleinkinderen niet meteen een heuse spaarrekening cadeau doen?

Uit een onderzoek dat Argenta in april 2019 uitvoerde bij 621 ouders van kinderen tussen 2 en 19 jaar blijkt dat 77% van de ondervraagden geld opzij zet voor hun kind(eren). Zij sparen gemiddeld 821 euro per jaar. De spaarrekening blijft dus nog altijd een populaire spaarvorm voor het nageslacht. Op een royaal rendement maakt u daarbij helaas geen aanspraak meer.

Santander Consumer Bank biedt met haar Vision+ spaarrekening het hoogste rendement. U ontvangt er een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,55%, goed voor jaarlijks 0,60% rente. Veel andere spelers beperken zich tot de wettelijk vastgelegde bodemrente van 0,11%.

Enkele banken bieden wel nog steeds speciale jongeren- en babyrekeningen aan. Maar ook daar hoeft u niet op een indrukwekkend rendement te rekenen. Sommige banken passen hun rendement aan, in functie van de leeftijd van het kind. De Franstalige CPH Bank afficheert een totale rente van 0,60% (0,45% + 0,15%) voor de eerste drie levensjaren, gevolgd door een rendement van 0,40% (0,25% + 0,15%) tussen drie en twaalf jaar. Tussen 12 en 26 jaar moet u vrede nemen met 0,30% (0,15% + 0,15%).

Gestage groei

De spaarrekening voor uw (klein)kind zal u dus vooral op eigen initiatief moeten aandikken. Dat kan door een spaarabonnement, waarmee u regelmatig een bedrag bijstort op de spaarrekening. Een verjaardag of nieuwjaarsenveloppe laten het saldo gaandeweg oplopen. Vrienden en andere familieleden kunnen uiteraard ook rechtstreeks op de rekening storten.

Op naam van het kind of de ouder?

Wie graag de controle behoudt over het gespaarde geld, opent de spaarrekening best op eigen naam. U beslist zelf wanneer de tijd rijp is om het geld aan uw kind over te dragen. Bij een rekening op naam van uw (klein)kind, krijgt het na achttien jaar automatisch volledige toegang tot de rekening.

Wat zijn de alternatieven?

Spaart u op langere termijn voor uw (klein)kind? Dan vormt de tak21-spaarverzekering een alternatief. Die biedt een gegarandeerde basisrente en een mogelijke winstdeelneming van de verzekeraar. De opbrengst van een tak21-spaarverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing als ze minstens acht jaar loopt.

Wilt u veel langer voor uw (klein)kinderen sparen en schuwt u het risico niet? Dan biedt een beleggingsplan of tak23-beleggingsverzekering een interessante optie. Een tak23-product omvat aandelen, obligaties en andere financiële producten. De opbrengst is niet gegarandeerd. De waarde kan zowel stijgen als dalen.

