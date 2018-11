Zo geef je jouw (klein-)kinderen het best een financiële duw in de rug Johan Van Geyte

06 november 2018

08u00

Voor veel ouders en grootouders is het vanzelfsprekend dat ze kinderen en kleinkinderen een financiële duw in de rug geven, in de vorm van spaarcenten. Maar wat is nu eigenlijk de beste manier om dat te doen? We zochten de meest geschikte formules uit.

1. Jongerenspaarrekening

Een klassieke spaarrekening is een voor de hand liggende optie als je voor jouw kinderen of kleinkinderen een extraatje opzij wil zetten. Maar misschien is een specifieke spaarrekening voor jongeren beter geschikt. Er zijn nog steeds enkele banken die hogere rentes bieden voor rekeningen op naam van kinderen en jonge mensen.

CPH Banque heeft zelfs drie varianten. De rekening voor kinderen tot 3 jaar biedt voor bedragen tot 10.000 euro een basisrente van 0,65 procent en een getrouwheidspremie van 0,20 procent. Voor kinderen van drie tot twaalf wordt dat 0,45 procent basisrente en een getrouwheidspremie van 0,20 procent. En voor kinderen van 12 tot 26 jaar een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,20 procent.

Andere mogelijkheden zijn onder meer de Triodos Jongerenspaarrekening voor klanten tot 18 jaar, met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent. Europabank heeft ook een Jongerenspaarboekje, met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent.

TIP: Vergelijk hier alle jongerenspaarboekjes met de hoogste opbrengst

2. Spaarabonnementen

Een alternatief voor een jongerenspaarrekening is een spaarrekening, met als doen het regelmatig bijstorten van beperkte bedragen. Zo biedt DB Saving Plan van Deutsche Bank een basisrente van 0,60 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent. Op de rekening mag elke maand tot 500 euro worden gestort. De vergelijkbare Cocoon-rekening van bpost biedt een basisrente van 0,40 procent en een getrouwheidspremie van 0,15 procent. De rekening is bestemd voor mensen tot 40 jaar.

3. Tak21-spaarverzekeringen

Een alternatief voor de diverse spaarrekeningen is een tak21-spaarverzekering. Die biedt een basisrente, die voor een bepaalde periode gegarandeerd wordt. Bovenop kan je nog een winstdeelneming krijgen indien de verzekeraar erin slaagt om je inleg met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. De opbrengst van tak21-spaarverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing als ze minstens acht jaar loopt. Die periode start bij de opening van de rekening. Dat er latere bijstortingen gebeuren, verandert daar niets aan.

Met Yongo heeft verzekeraar AG speciaal een tak21-spaarverzekering ontwikkeld voor jongeren.

TIP: Vergelijk hier alle tak21 spaarverzekeringen met het hoogste rendement

4. Beleggingsplannen

Wil je veel langer voor jouw kinderen of kleinkinderen sparen? Dan wordt een beleggingsplan of tak23-beleggingsverzekering een interessante keuze. Je stortingen worden dan belegd in aandelen, obligaties en andere financiële producten. De opbrengst is evenwel niet gegarandeerd en de waarde van het plan kan zowel stijgen als dalen.

TIP: Vergelijk hier alle beleggingsplannen en hun rendement

