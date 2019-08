Zo gebruikt u de zon in uw voordeel Redactie

23 augustus 2019

09u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Tijdens de lange zomerdagen haalt u maximaal voordeel uit de beschikbaarheid van zonlicht: van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Als u inzet op zonne-energie, merkt u dat meteen aan uw lagere energiefactuur.

Zonnepanelen en zonneboilers: het zijn stuk voor stuk vormen van hernieuwbare energie met de zon als leverancier. Het gaat om duurzame en kostenbesparende investeringen, waar u tijdens de zomermaanden optimaal voordeel uit haalt. Zonnepanelen en zonneboilers hebben immers zonlicht nodig – en tijdens de zomer zijn de dagen nu eenmaal het langst. Alleen een occasionele hittegolf kan voor een domper zorgen. Bij heel hoge temperaturen neemt het rendement van zonnepanelen af.

Een bijkomende stimulans voor de investering in zonnepanelen is de beschikbaarheid van transparante exemplaren. Die zijn tegelijk glasdak, zonwering en zonnepaneel. De transparante zonnepanelen zijn lichtdoorlatend, maar zorgen ook voor zonwering en wekken tegelijk energie op. U ziet ze almaar vaker opduiken als multifunctioneel glasdak bij veranda’s, serres en carports.

Warm water met zonneboiler

Terwijl de zonnepanelen op de algemene productie van energie zijn gericht, dient een zonneboiler specifiek voor de productie van sanitair warm water. De zonnecollectoren vangen de zonnestralen en staan daarmee in voor de beschikbaarheid van warm water. In de praktijk krijgt de zonneboiler in de winter vaak ondersteuning van een traditionele boiler. Op mooie zomerdagen kan de zonneboiler de vraag naar warm water vaak wel helemaal invullen, wat uiteraard voor een mooie besparing zorgt.

Tuinverlichting en koken op zonne-energie

Bij mooi weer spenderen we graag zo veel mogelijk tijd in de tuin of op het terras. Ook voor uw buitenverlichting kunt u zonne-energie gebruiken. Solarlampen vindt u in alle maten, kleuren en prijzen: van heel eenvoudige modellen – die zich op de camping makkelijk in de tent mee laten nemen – tot erg knappe designtoestellen. Overdag laden de lampen zich op in het zonlicht. Bij het invallen van de duisternis springen ze automatisch aan. Niet alleen verbruikt de solarlamp geen elektriciteit, u hoeft in de uw tuin ook geen bekabeling of stopcontacten te voorzien.

Gaat u graag nog een stap verder om uw buitenleven energiezuinig te maken? Dan kiest u de ‘solar cooker’ als groen alternatief voor barbecue of traditioneel fornuis. Een zonne-oven of zonnefornuis reflecteert en concentreert het zonlicht op zo’n manier dat u er makkelijk in kunt koken, zonder gebruik van elektriciteit, gas of vuur.

Besparen doet u niet alleen door zonne-energie te kiezen, maar ook door de tarieven van de energieleveranciers te vergelijken. Gezien de snelle evoluties op de energiemarkt, is het aangeraden om meermaals per jaar na te gaan of uw energiecontract nog het voordeligste is. Vaak bieden de energieleveranciers ondertussen al een goedkoper tarief aan. Online vergelijkingssites maken in een paar stappen de berekening voor uw woning en verbruik. Zo kan u per jaar tot honderd euro en meer besparen.

