Zo doet u uw spaargeld renderen: combineer sparen met beleggen Dries Van Damme/Spaargids

20 maart 2019

10u00

Bron: Content redactie 0 Consument De historisch lage rentes op spaarboekjes duwen steeds meer mensen richting beleggingsmarkt. Toch zijn er maar weinig Belgen geneigd om helemaal afstand te nemen van hun vertrouwde spaarboekje. Gelukkig valt beleggen perfect te combineren met het klassieke sparen. Volgende tips leiden u naar de gulden middenweg.

Gebruik sparen als veilige uitvalsbasis

De kans is groot dat u – net zoals de meeste Belgen – een echte spaarder bent. Niet onterecht, want op korte termijn is een spaarrekening een zeer flexibele en veilige oplossing.

Maar als u op langere termijn meer wil overhouden dan wat er verloren gaat door de inflatie – tegenwoordig toch zo’n 1,6% – dan zult u andere horizonten moeten verkennen. Momenteel leveren de meeste spaarrekeningen amper 0,90% op.

Zo vult u uw spaargeld aan met beleggingen

Als uw financiële situatie dat toelaat, is het verstandig om sparen met beleggen te combineren. De kunst is om een goed evenwicht te vinden.

1. Hou wat geld binnen handbereik

Een spaarrekening is dan nog steeds het meest geschikt. Reserveer een geldsom voor onvoorziene plannen en onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld voor als u een nieuwe auto zou nodig hebben of uw dak moet repareren.

TIP - Koestert u momenteel bouwplannen? Dan houdt u de beleggingsboot beter nog wat af, tot u op financieel vlak in wat rustiger vaarwater zit.

2. Vergelijk spaarformules

Weet ook dat er verschillende soorten spaarrekeningen zijn, waarvan het rendement wel eens durft te verschillen. Zo zijn er naast klassieke spaarrekeningen ook termijnspaarrekeningen, waar er vaak meer rente op te strijken valt als u bereid bent om uw geld een aantal jaar te laten staan.

3. Ga voor gespreide beleggingen

Voor alle duidelijkheid, beleggen betekent niet: meteen 10.000 euro in aandelen stoppen. Integendeel, dikwijls is het slimmer om zeer gespreid te beleggen. In dat opzicht kan een beleggingsplan een goede oplossing zijn. Vaak kan beleggen in zo’n plan al vanaf een bedrag van 25 euro, dat bijvoorbeeld maandelijks van uw rekening gaat.

Het voordeel? U zal geen grote som beleggen op een slecht moment. U pleegt ook geen al te grote aanslag op uw spaarrekening. Sterker nog, u merkt amper dat een deel van uw geld aan het werk wordt gezet in een beleggingsplan.

TIP - Hier kan u een aantal beleggingsplannen bij diverse banken consulteren.

4. Aanvaard de langere termijn

Ideaal is als u tien jaar niet aan uw beleggingsgeld hoeft te komen. Binnen die termijn is de kans groot dat eventuele tijdelijke dalen worden uitgevlakt. Kiest u om in verschillende fondsen te beleggen, dan is het risico nog meer gespreid. Laat u niet verleiden om halsoverkop uw portefeuille van de hand te doen als het even minder gaat. Paniekvoetbal heeft ook in de beleggingswereld weinig resultaat.

5. Kies uw risicoprofiel

Hoe veilig u ook belegt, houd er rekening mee dat – in tegenstelling tot sparen – beleggen altijd een risico inhoudt. Algemeen kunnen we stellen dat hoe groter het rendement is dat u nastreeft, hoe meer risico’s daarmee gepaard gaan. Om het risico op onaangename verrassingen te vermijden, gaat u best eerst na wat uw risicoprofiel is. Banken zijn trouwens verplicht om een aantal vragen te stellen vooraleer ze u bepaalde fondsen adviseren. De expert van uw bank zal ook kunnen helpen om uit te zoeken welke spaar- en beleggingsformules het best bij u passen en bij welke verhouding u zich het meest comfortabel zult voelen.

Lees ook: U kan uw risicoprofiel zelf al wat inschatten voor u naar de bank stapt

Of het nu gaat om je dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Je vindt alle adviezen hier.

Hoeveel brengt 10.000 euro u op op de beurs? Onze analisten rekenen het voor u uit (HLN+)

Aan welke aandelen kan u het meest verdienen? 10 dividenden om te zien (HLN+)