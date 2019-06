Zo dicht u de kloof tussen uw huidig loon en het wettelijk pensioen Johan Van Geyte

05 juni 2019

08u30

De kans is groot dat uw wettelijk pensioen een stuk lager ligt dan uw huidige loon. Als u uw levensstandaard op peil wil houden, zal u dus moeten zorgen voor een aanvulling. Bijgevolg moet u tijdig starten met het opzij zetten van een appeltje voor de dorst. Maar hoe groot moet dat zijn om op uw oude dag safe te zitten?

De pensioenkloof

De zogenaamde pensioenkloof is het verschil tussen uw salaris en uw wettelijk pensioen. Als u weet welk pensioen u mag verwachten, kunt u berekenen welk kapitaal nodig is om die kloof te dichten.

We geven u alvast een voorbeeld. Onze man (35) verdient 3.000 euro bruto, zijn vrouw (30) 2.500 euro. Samen is dat 5.500 bruto, goed voor een maandelijks netto-inkomen van zowat 3.600 euro.

Op basis van die gegevens mogen ze samen een netto wettelijk pensioen van circa 2.800 euro verwachten, op voorwaarde dat ze allebei met pensioen gaan op 67, na een loopbaan van 45 jaar. Anders gezegd: vanaf hun pensioen moeten onze man en vrouw het maandelijks met 800 euro minder doen.

Tegen de tijd dat man en vrouw de pensioenleeftijd bereiken, vallen wel verschillende uitgaven weg. De hypothecaire lening is mogelijks afbetaald en de kinderen zijn het huis uit. Andere kosten kunnen natuurlijk in de plaats komen. Er is meer tijd om te reizen en er kunnen medische uitgaven opduiken. Bovendien moet het koppel er rekening mee houden dat het misschien ooit in een (duur) rusthuis terechtkomt. De opbouw van een flinke spaarbuffer is hoe dan ook aangewezen.

Hoeveel zet u opzij?

Om als dertiger in te schatten hoeveel u moet sparen om de pensioenkloof te dichten, is wat denkwerk vereist. Veel hangt uiteraard af van uw levensstandaard. Om daar een zicht op te krijgen, kunt u uw gemiddelde maandinkomen nemen en daar alle uitgaven van aftrekken. Wat overblijft, is uw spaarcapaciteit. Onderzoek leert dat het bij de Belg gemiddeld om circa 350 euro per maand gaat.

We gaan ervan uit dat het gezin uit onze voorbeeld per maand 500 euro spaart, goed voor 6.000 euro per jaar. De kans is ook reëel dat daar af en toe iets vanaf gaat, voor een onverwachte uitgave of een reis bijvoorbeeld. Laten we daarom veronderstellen dat het koppel tot aan zijn pensioen jaarlijks 3.500 euro effectief spaart. Houden ze dat dertig jaar vol, dan hebben ze tegen hun pensioenleeftijd 105.000 euro vergaard, waarbij we voor de eenvoud even de intresten niet meetellen. Daar kunnen ze de pensioenkloof van 800 euro in principe bijna 11 jaar mee overbruggen. Tenminste, als de inflatie niet teveel roet in het eten gooit!

Inflatie opvangen via pensioensparen

Want: die inflatie heeft een grotere impact dan u op het eerste gezicht zou denken. Sinds midden de jaren 80 schommelt dit rond de 2 procent per jaar. Verandering hoeven we niet meteen te verwachten. Wanneer ons koppel met pensioen gaat, zal het bij het maandelijkse verschil van 800 euro dus jaarlijks 2 procent moeten tellen om zijn koopkracht te behouden.

Wil het koppel zijn koopkracht behouden, zal ook het kapitaal tijdens de spaarperiode minstens moeten opbrengen. Tijdig een goede spaarstrategie uitstippelen, moet dan ook vermijden dat uw spaarbuffer al te veel onder de inflatie lijdt.

Wat kan u concreet doen?

U kunt al het geld tot de pensioenleeftijd op een klassieke spaarrekening parkeren. Hoewel de rendementen van elkaar verschillen, garandeert momenteel geen enkel spaarboekje een rendement van meer dan 1,20 procent. Onvoldoende dus om weerwerk te bieden tegen de inflatie. Vergelijk hier de klassieke spaarrekeningen.

Interessanter is het om het geld dat u lang kunt missen in een pensioenspaarplan te stoppen. Hier kan u zelf eens het rendement van de diverse pensioenspaarverzekeringen vergelijken. Wat blijkt? Een globaal rendement van 1,80 procent lijkt nog haalbaar. Bovendien is pensioensparen fiscaal interessant. U recupereert 30 procent van uw storting in de vorm van belastingvermindering als u hoogstens 980 euro spaart. Spaart u tussen 980 euro en 1.260 euro, dan bedraagt de belastingvermindering nog 25 procent van het gestorte bedrag. Bekijk hier alle pensioenspaarplannen.

Durft u iets meer risico nemen? Dan is een pensioenspaarfonds misschien iets voor u. Uw bijdragen worden dan in een beleggingsfonds gestopt. Het rendement daarvan hangt volledig af van de verdere evolutie van de beurzen. En die kan zowel (erg) positief als (erg) negatief zijn. Goed om te weten: op lange termijn lag het rendement van aandelen altijd boven dat van eender welke andere belegging. Vergelijk hier de beste pensioenspaarfondsen.

