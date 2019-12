Zo denkt de Belg over zijn bank Kurt Deman

07 december 2019

08u00

Bron: spaargids.be 2 Sparen AXA heeft Argenta van de troon gestoten als ‘bank van het jaar’. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 27.000 consumenten door AXA heeft Argenta van de troon gestoten als ‘bank van het jaar’. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 27.000 consumenten door Spaargids.be en onderzoeksbureau ivox. Argenta bekleedt nog steeds een mooie tweede plaats, terwijl KBC het podium vervolledigt. Opvallend: de tevredenheidsscores bij de top vijf liggen dit jaar significant lager dan in 2018.

Beste bank algemeen

1. AXA

2. Argenta

3. KBC

AXA stoot dit jaar Argenta van de troon als ‘bank van het jaar’. Die beoordeling is opgebouwd rond drie deeldomeinen: kantorennetwerk, online platform en beleggingsbank. Gebaseerd op de resultaten van die deeldomeinen behaalt AXA dan de prijs voor algemene tevredenheid. AXA wint in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de jongeren (18 tot 34 jaar).

In die laatste categorie kent KBC de hoogste algemene tevredenheid. Dat Argenta na twee opeenvolgende overwinningen zijn titel moet afstaan, valt mogelijk toe te schrijven aan de sluiting van zijn bankautomaten na de golf van plofkraken. KBC is een opvallende nieuwkomer in de top drie en dankt die podiumplaats vooral aan de grote tevredenheid over zijn online platform. Nagelmackers Bank bekleedde vorig jaar de derde stek, maar valt nu uit de resultaten weg, vooral omdat te weinig klanten hun stem uitbrachten.

De tevredenheidsscore bij de top uit het lijstje lag vorig jaar hoger dan bij de editie 2019. Axa kreeg een beoordeling van 7,7 op 10, gevolgd door Argenta met 7,5 en KBC met 6,9. Vorig jaar behaalden Argenta en AXA een score van 8,5. Nagelmackers vervolledigde de top drie toen met een resultaat van 8,1. De bodemrentes dragen misschien wel bij tot die lagere scores.

Beste kantorennetwerk

1. AXA

2. Argenta

3. Fintro

AXA kent de hoogste tevredenheid over het kantorennetwerk, en dat binnen élke sociodemografische groep. Wie bij één bank is aangesloten, toont zich in het algemeen trouwens meer tevreden over het kantorennetwerk van zijn of haar bank. Fintro is de nieuwkomer in dit lijstje. Crelan behaalt dit jaar een vierde plaats. Nu Crelan sectorgenoot AXA overneemt, brandt de vraag hoe beide kantorennetwerken in de toekomst zullen evolueren.

Beste online platform

1. KBC

2. AXA

3. BinckBank

Klanten van KBC zijn het meest tevreden over het online platform van hun bank, maar niet over de hele lijn. Zo wint AXA bij wie aangesloten is bij één bank, bij Franstaligen en bij 55+’ers. Het verschil tussen KBC en AXA Bank blijkt in totaliteit ook zeer nipt. KBC scoort zeer goed op het vlak van mobiel bankieren, de app en de extra diensten die eraan gekoppeld zijn. AXA staat sterk in pc-bankieren.

Beste beleggingsbank

1. BinckBank

2. MeDirect

3. AXA

BinckBank kent de hoogste tevredenheid als beleggingsbank, behalve bij Franstaligen. Bij hen wint KBC Bolero. De ‘echte’ beleggingsbank haalt het hier dus wel degelijk van de grootbanken met beleggingsportfolio.

Tip: Bekijk hier de beste beleggingsplannen om periodiek te beleggen.

Meest innovatieve bank

1. KBC

2. AXA

3. Argenta

KBC – dat vorig jaar niet eens in deze top 5 stond! – krijgt algemeen de beste beoordeling als innovatieve bank. De bank dankt die erkenning aan de innovatie in de kantoren en de online mogelijkheden. Bij Franstaligen en 55+’ers wint AXA. Nederlandstaligen en wie bij één bank is aangesloten, hebben meestal een hogere innovatiewaardering voor hun bank.

Beste spaarbank

1. Santander Consumer Bank

2. MeDirect

3. BinckBank

De toegekende rentevoet blijkt cruciaal in de beoordeling als spaarbank. De Vision+ spaarrekening van Santander Consumer Bank is vandaag nog altijd goed voor een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,55%. MeDirect biedt eveneens een rendement (0,05% + 0,50%) dat het marktgemiddelde ruimschoots overtreft.

Tip: Vergelijk hier het rendement van de spaarrekeningen met de hoogste rente.

Dit denkt u over de evoluties bij de banken

Bankenkoepel Febelfin onderhandelde eerder dit jaar een akkoord met de vakbonden dat kantoren mogen openblijven op zaterdagmiddag, en op weekdagen tot 20u, soms zelfs tot 22u. Die maatregel was dringend nodig, zo blijkt ook uit onze bevraging: meer dan de helft van onze respondenten (55%) vindt de openingsuren die bankkantoren hanteren eigenlijk niet meer van deze tijd.

Over de niet aflatende golf sluitingen van bankkantoren zijn de meningen dan weer ontzettend verdeeld. Tweeënveertig procent gaat ‘helemaal wel’ of ‘eerder wel’ akkoord met de stelling dat digitaal bankieren voldoende de verdwijnende bankkantoren kan compenseren, maar negenenvijftig procent van de bevraagden is daar ‘eerder niet’ of ‘helemaal niet’ mee akkoord. Hier speelt ongetwijfeld een generatiekloof mee.

In tijden van lage rentes op de spaarboekjes, stappen meer mensen nu ook over op beleggingsformules. De meeste klanten (66%) vinden dat hun bank hen echt wel voldoende informeert om de stap naar beleggen te zetten. Amper 14% vindt dat hun bank op dit punt tekortschiet.

Lees ook:

Waarom u eigenlijk elke maand moet beleggen

Alternatieven voor het spaarboekje: dit zijn betere opties voor uw geld

Staar u niet blind op de rentevoet van uw lening

Bron: spaargids.be.