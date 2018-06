Zo bouw je meer pensioenkapitaal op sven vonck

Bron: spaargids.be 0 Consument Zowat driekwart van de Belgen bouwt via pensioensparen een extra spaarpotje op voor tijdens het pensioen. De spaarformule kan voor een bijkomende 500 euro per maand zorgen, maar alleen als u er vroeg genoeg aan begint.

Wie 38 jaar lang rigoureus 960 euro opzijzet via de formule van het pensioensparen, bouwt daarmee een bijkomend pensioenkapitaal op van 78.503 euro. Hoe mooi dat bedrag ook is, niet iedereen zal daarmee de kloof dichten tussen het laatste salaris en de wettelijke pensioenuitkering.

Pensioensparen is veruit de meest populaire manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Zowat twee derde van de werkende bevolking doet aan pensioensparen, zo bleek eerder dit jaar uit cijfers van Beama, de vereniging van vermogensbeheerders. Het systeem ontstond in 1986 en moest de bevolking ertoe aanzetten om extra geld opzij te zetten voor het pensioen. Om die boodschap kracht bij te zetten, koppelde de overheid daar ook een fiscale stimulans aan vast. Dat fiscale cadeautje is tot vandaag nog altijd de grote kracht van de spaarformule. Het systeem onderging begin dit jaar een hervorming en intussen kunnen spaarders kiezen uit twee verschillende formules. Het systeem onderging begin dit jaar een hervorming en intussen kunnen spaarders kiezen uit twee verschillende formules. Ofwel stort u dit jaar maximaal 960 euro en geniet u van een belastingvoordeel van 30 procent, ofwel stort u tussen 960 euro en 1.230 euro en profiteert u op het gestorte bedrag van een belastingvoordeel van 25 procent. "Het belastingvoordeel maakt van pensioensparen een hele voordelige spaarformule. We krijgen in ons land niet veel fiscale cadeautjes. Wie wil sparen voor zijn pensioen, pakt dit cadeautje maar best met twee handen aan", zegt Jo Stremersch van financieel planner Stremersch, Van Broekhoven en Partners.

Welke kapitaal levert pensioensparen op?

Hoe ver springt u met pensioensparen? Volstaat het om jaarlijks 960 euro opzij te zetten om u zich later van voldoende aanvullend pensioen te verzekeren? ‘Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend, want elke situatie is anders. Maar door de begrenzing op het bedrag dat je jaarlijks kan storten, zal je er natuurlijk ook geen potten mee breken’, zegt Stremersch. Hij maakt de berekening. Daarbij gaat hij uit van een jaarlijkse storting van 960 euro en een jaarlijkse inflatie van 2 procent. Hij neemt meteen ook de verschuldigde belastingen in rekening, om zo te komen tot een netto-opbrengst. Het resultaat?

Wie 10 jaar spaart, verzamelt een aanvullend pensioenpotje van 12.274 euro.

Wie 20 jaar spaart, verzamelt een aanvullend pensioenpotje van 29.498 euro.

Wie 30 jaar spaart, verzamelt een aanvullend pensioenpotje van 54.326 euro.

Wie 38 jaar spaart, verzamelt een aanvullend pensioenpotje van 78.503 euro

Hoe groot is het maandelijkse extraatje?

Om bovenstaande bedragen even in perspectief te plaatsen, berekent Stremersch ook wat het opgebouwde kapitaal vertegenwoordigt als maandelijkse aanvulling op het wettelijke pensioen. Anders gezegd: hoeveel geld kan u elke maand spenderen gedurende 20 jaar (tot u 86 jaar bent) vooraleer het potje van het pensioensparen helemaal is opgesoupeerd? Om dat te berekenen gaat Stremersch uit van een voorzichtig spaar- of beleggingsrendement van 2% (want het bedrag dat nog niet is uitgeven en bijvoorbeeld op een spaarrekening staat, levert intussen ook nog rente op). Dat levert de volgende bedragen op voor wie de jaren voorafgaande aan het pensioen aan pensioensparen deed:

Wie 10 jaar spaarde, heeft gedurende 20 jaar maandelijks ongeveer 80 euro extra.

Wie 20 jaar spaarde, heeft gedurende 20 jaar maandelijks ongeveer 195 euro extra.

Wie 30 jaar spaarde, heeft gedurende 20 jaar maandelijks ongeveer 360 euro extra.

Wie 38 jaar spaarde, heeft gedurende 20 jaar maandelijks ongeveer 520 euro extra.

Voor de meeste mensen ligt het wettelijk pensioen ergens tussen 1.000 à 1.500 euro. In functie van het opgebouwde kapitaal kan pensioensparen zorgen voor een extra 80 tot 520 euro per maand. ‘Enkel met het spaarpotje van pensioensparen zal niet iedereen erin slagen om de kloof te dichten tussen het laatste loon en de wettelijke pensioenuitkering. Het is dus zeker geen overbodige luxe om ook nog andere pensioenpotjes te vullen’, waarschuwt Stremersch.

Hoe bouw je meer pensioenkapitaal op?

Door het belastingvoordeel is pensioensparen zowat de eerste stap in het opbouwen van een aanvullend pensioen. Het is evenwel niet de enige optie. Zo is er de groepsverzekering, die veel werknemers krijgen van hun werkgever. Ook die zorgt voor een aanvullend pensioenkapitaal. Vervolgens is er nog het langetermijnsparen (op voorwaarde dat dat potje nog niet is gevuld met het fiscaal voordeel van de woonlening). Voor zelfstandigen is er dan weer het Vrij Aanvullend Pensioensparen (voor de zelfstandigen met een vennootschap) of de nieuwe Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (voor zelfstandigen met een eenmanszaak). ‘En daarnaast is het toch vooral zaak om zelf nog voldoende geld opzij te zetten’, zegt Stremersch. Volgens de financiële planner gaan veel mensen in de fout door te proberen om met één welgemikt schot een grote slag te slaan. Ze wachten het juiste moment af om te beleggen in het beste fonds of het beste aandeel. ‘Toch is dat geen succesrecept. De discipline om op geregelde tijdstippen een klein som geld opzij te zetten in een degelijk beleggingsfonds brengt op het einde van de rit nog het meeste op’, besluit Stremersch.

