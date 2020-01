Zo betaalt u minder voor uw gasverbruik

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Het gasverbruik piekt bij de meeste gezinnen in december en januari. Het is dus nu de aangewezen periode om uw gasrekening te verlagen. Dat kan met behulp van deze eenvoudige tips!

1. Vervang de oude gasketel

Het gasverbruik situeert zich meestal op drie hoofddomeinen: de verwarming, het warm water en koken op gas. Verwarming weegt daarbij het zwaarst door op uw gasrekening. Wie over een oude verwarmingsketel beschikt, kan zijn gasverbruik verlagen door over te schakelen op een hoogrendementsketel of de switch te maken naar een warmtepomp of andere vorm van hernieuwbare energie. Het spreekt voor zich dat u telkens best een analyse van de terugverdientijd maakt. Ontdek hier hoeveel u kunt besparen door uw gascontract met het marktaanbod te vergelijken.

2. Verhoog de efficiëntie van uw radiatoren

In veel woningen staat de zetel of kast uit praktische overwegingen voor de radiator opgesteld. Op die manier verspilt u heel wat warmte. Zorg er dus voor dat – indien mogelijk – de radiatoren vrij zijn. Ontlucht ze jaarlijks en kleef radiatorfolie tegen de wand achter de radiator. Rust uw radiator uit met een thermostatische kraan om de ruimtes in uw huis meer gericht te verwarmen. Door de temperatuur van elke radiator individueel af te stellen, zorgt u ervoor dat de woonkamer heerlijk warm aanvoelt, terwijl het in de slaapkamers aangenaam koel blijft.

3. Doe het met een graadje minder

Het verlagen van de temperatuur met slechts één graad levert een fikse energiebesparing op. Wanneer u de thermostaat instelt op twintig in plaats van eenentwintig graden, boekt u dus al een mooie winst. Samen onder een dekentje kan het bovendien dubbel gezellig zijn! Vergeet ook niet van de zon overdag binnen te laten en de gordijnen en rolluiken ’s avonds te sluiten.

4. Zorg voor thermisch comfort

Ramen en deuren openzetten om uw gasverbruik te verminderen? Het klinkt tegenstrijdiger dan het is. Voor een gezond woonklimaat doet u er goed aan van uw huis dagelijks eventjes te verluchten. Op die manier ontsnapt het overtollige vocht uit de woning en creëert u een warmer gevoel in de woning.

5. Kies voor een (korte) douche

Hoe zalig een badje ook mag zijn, u moet er heel wat water voor opwarmen: van honderd tot wel honderdvijftig liter. Dat komt overeen met een uitgebreide douche van ongeveer tien minuten. Een kortere douche zorgt uiteraard voor een lager waterverbruik. Tegenwoordig bestaan er allerhande timers – van zandlopers en lichtindicatoren tot digitale displays – die u waarschuwen wanneer u de vooropgestelde douchetijd overschrijdt. Helemaal hightech is de Hydrao douchekop die via bluetooth in verbinding staat met uw smartphone. In de app stelt u in welke kleur de ledlampjes van de doucheknop moeten weergeven wanneer u een bepaald aantal liters water hebt verbruikt. U moet er wel minimum 69,90 euro voor neertellen.

6. Kook efficiënt

Een kleine pot zonder deksel op een grote kookplaat is niet bepaald een toonbeeld van energiezuinigheid. Met een snelkookpan reduceert u de kooktijd. Reinig uw kookplaten regelmatig, zodat ze optimaal blijven renderen.

7. Monitor uw energieverbruik

Slimme thermostaten en apps bieden de mogelijkheid om uw energieverbruik te beheren. U ziet waar en wanneer u energie verbruikt en kunt ook zelf ingrijpen. Vertrekt u na het werk naar huis? Dan stelt u de verwarming alvast in werking. Met een automatische radiatorthermostaat programmeert u wanneer de radiatoren tot een bepaalde temperatuur verwarmen en wanneer ze moeten terugvallen tot een lager temperatuurregime.

8. Vergelijk de tarieven van de gasleveranciers

Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste jaartarief voor aardgas bedraagt voor een gemiddeld gezin meer dan vijfhonderd euro. Bovendien wijzigen de marktprijzen in de loop van het jaar. Had u vorig jaar het goedkoopte energietarief, dan is de kans groot dat u ondertussen voordeliger af bent bij een andere speler. Vergelijkingssite Mijnenergie.be geeft snel en eenvoudig een overzicht van de verschillende leveranciers, op maat van uw verbruik en woning.

