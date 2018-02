Zo betaalt u geen duizenden euro's te veel aan uw woonlening Dries Van Damme

05 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 1 Consument Een huis kopen is een belangrijke financiële beslissing met impact op lange termijn; het vinden van de voor u meest voordelige woonlening is dan ook cruciaal. Zoals steeds is een goede voorbereiding half het werk.

Wie nieuw komt piepen op de woonmarkt, kreeg ongetwijfeld al het advies om álle banken eens af te lopen in de zoektocht naar een lening. Allemaal goed en wel, maar al snel loopt u het risico dat u dan door de bomen het bos ook niet meer ziet. Met deze tips en tricks helpen we u op weg naar een voordelige woonlening.

1. Wed niet op één paard

U vindt uzelf misschien geen geboren onderhandelaar, maar geloof ons: het loont de moeite om de diverse banken tegen elkaar uit te spelen. Een beproefde tactiek is om eerst eens aan te kloppen bij uw vertrouwde bank, hun voorstel vervolgens op tafel te leggen bij een andere bank – waar men u hopelijk graag wil verleiden tot een overstap – om dan terug te keren naar uw eigen bank met het voorstel van de concurrent, enz. Probeer dat vol te houden tot u naar uw gevoel echt wel de ondergrens bereikte.

TIP: het zal u zeker helpen als u met kennis van zaken naar de banken trekt. Via onze simulator kan u voorbeelden van afgesloten leningen bestuderen. Zo kan u uw onderhandelingen met concrete cijfers onderbouwen.

2. Weeg variabele en vaste rente tegen elkaar af

Overweeg vooraf of u eerder voorstander van een vaste dan wel een variabele rentevoet bent. Bij een vaste rentevoet betaalt u gedurende de hele looptijd dezelfde rente, bij een variabele rente moet u zelf het risico van een rentestijging incalculeren. Anderzijds: een variabele rente zal bij de start een stuk voordeliger zijn. Bovendien blijft het risico bij de variabele rente wel degelijk begrensd.

Geraakt u er niet uit? Hier leest u meer over de pro’s en contra’s van een vaste of een variabele rente.

3. Bewaar het overzicht met het JKP

Sommige financiële instellingen zwaaien met interessante rentes, als u ten minste ook tekent voor een of meerdere van hun ‘randproducten’. Denk dan aan een zichtrekening, schuldsaldo- of brandverzekering. Dat maakt vergelijken extra moeilijk.

Tegenwoordig zijn banken verplicht om u het JKP (jaarlijks kostenpercentage) mee te delen. Dat JKP is inclusief dossierkosten en de registratie- en hypotheekrechten op het krediet. Dat maakt woonleningen meteen een pak transparanter.

TIP: als u gaat shoppen voor een woonlening, bekijk dan meteen ook de goedkoopste aanbiedingen voor schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen.

4. Bekijk uw eigen spaarpot

Hoe hoger het percentage van het totaalbedrag is dat u wilt lenen, hoe groter de kans dat daar een hogere rente tegenover staat. Als u 80 procent of meer wil lenen voor een nieuwbouwwoning, dan zal dat gemakkelijk 0,03 procent meer intresten met zich meebrengen. Als u een mooie som geld opzij hebt staan, loont het zeker de moeite om die deels in uw woning te investeren. Wie een goede band heeft met ouders of grootouders, kan bij hen rentevrij een stukje startsom proberen lenen. Zo wordt uw startkapitaal groter, en maakt u meer kans om van de bank een gunstige rente te krijgen.

5. Overweeg alternatieve pistes

Hebt u op dit moment geen of te weinig kapitaal? Dan stelt u de aankoop van een woning best nog even uit. U loopt dan wel het risico dat de rentes weer gaan stijgen.

Via het Vlaams Woningfonds kan u bekijken of u in aanmerking komt voor een sociale lening. Een andere optie is het zogenaamde hamsterhuren, waarbij de door u betaalde huishuur verrekend wordt met de aankoopprijs van de woning.

Lees ook: kan u nog lenen zonder eigen inbreng?

Lees ook:

Woonkrediet: met deze tips spaart u veel geld uit

Vijf zaken waarover u moet onderhandelen bij uw woonlening

Tips om de afbetaling van je woonlening draaglijk te houden