Zo betaalt u best de premies voor de schuldsaldoverzekering

Kiest u ervoor om de premies voor de schuldsaldoverzekering niet in één keer te betalen? Bij gespreide betaling is de terugbetaling comfortabeler, maar op het einde van de rit ook duurder.

Wie leent voor een woning zal daarvoor meestal ook een schuldsaldoverzekering moeten afsluiten. De verzekering is niet verplicht, maar in de praktijk eisen banken ze wel. Zo hebben ze een garantie dat de lening verder wordt afgelost wanneer een van de kredietnemers overlijdt. De premie voor de schuldsaldoverzekering betaalt u in een keer of in schijven.

De eenmalige premie

“Bij een eenmalige premie betaalt de verzekeringsnemer alles in één keer. De totale premielast is dan lager, maar er moet dan wel een groot bedrag in één keer worden opgehoest”, zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. Als u zo’n bedrag moeilijk bijeen krijgt, is het een optie om het mee te lenen, al gebeurt dat eigenlijk zelden.

Naast de lagere totale premielast pleit een fiscale overweging soms in het voordeel van een eenmalige premie. Bijvoorbeeld wanneer u op het einde van het jaar een hypothecaire lening en een schuldsaldoverzekering afsluit. “In dat geval is de fiscale korf doorgaans nog niet gevuld en is er nog ruimte om de premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal af te trekken. De volgende jaren lukt dat meestal niet meer, omdat de fiscale korf dan al helemaal gevuld is met de terugbetaling van de leninglast”, legt Feyaerts uit. Wel belangrijk om te weten: wanneer ook maar één premie fiscaal is ingebracht (enig of periodiek), zal bij een overlijden het uitgekeerde kapitaal wel worden belast. Dat gebeurt niet wanneer er nooit een premie fiscaal in mindering werd gebracht.

De periodieke premies

Kiest u voor de periodieke premies, dan zijn er twee formules.

* De genivelleerde premies: de premie blijft onveranderd en betaalt u gedurende twee derde van de looptijd van het contract.

* De risicopremie: die wordt elk jaar herberekend op basis van de leeftijd en het verzekerde kapitaal. De risicopremie betaalt u gedurende de hele looptijd van het contract.

“Wie kiest voor periodieke premies kan de betaling spreiden over de tijd. Dat is financieel minder zwaar, maar uiteindelijk ligt de totale premielast wel hoger”, zegt Feyaerts. En er is nog een – beetje luguber – voordeel. Want wanneer de verzekering moet worden aangesproken omdat een van de kredietnemers is overleden, dan moeten de nog verschuldigde premies niet langer worden betaald. Feyaerts: “In dat geval betaalt de verzekeraar het verzekerd kapitaal – waarmee de klant het schuldsaldo kan terugbetalen – aan de bank. Er is dan geen risico-voorwerp meer en het contract loopt ten einde. Het is een van de voordelen van een periodieke premiebetaling.”

Keuze: eenmalig of periodiek?

Het antwoord op die vraag is situatiegebonden. De keuze voor een eenmalige premie is de goedkopere optie, maar de vraag is of het ook financieel haalbaar is om het premiebedrag in een keer op tafel te leggen. Zo’n eenmalige premie bedraagt al snel ongeveer 3.400 à 5.500 euro voor een 36-jarige niet-roker die een hypothecaire lening aangaat van 250.000 euro met een looptijd van 20 jaar. Kiest diezelfde persoon een periodieke premie, dan zou die jaarlijks gedurende 13 jaar 316 à 455 euro moeten betalen.

