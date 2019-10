Zo bespaart u tot de helft op uw schuldsaldoverzekering Sven Vonck

17 oktober 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Bij het afsluiten van een woonlening zal de bank erop aandringen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Vaak blijkt het voordeliger om dat net niet te doen bij dezelfde bank die ook uw woonlening toekende.

De schuldsaldoverzekering zorgt voor een financieel vangnet wanneer één van de kredietnemers overlijdt. Afhankelijk van de gekozen dekking zal de schuldsaldoverzekering het openstaande kredietbedrag deels of volledig aflossen. Zo moet de langstlevende kredietnemer niet helemaal alleen de volledige woonlening aflossen, wat soms een financieel drama zou zijn. Wat velen niet beseffen: het is eigenlijk geen wettelijke verplichting om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Maar: in de praktijk staan banken zelden woonleningen toe zonder dat u gedekt bent door een schuldsaldoverzekering. Trouwens: ook alleenstaanden kunnen een schuldsaldoverzekering afsluiten, bijvoorbeeld om hun kinderen of erfgenamen te beschermen.

Korting

In realiteit is zo’n verzekering dus wel degelijk een must, maar niets verplicht u om ze af te sluiten bij de bank-verzekeraar die ook uw woonlening toekende. Het is perfect mogelijk om daarvoor aan te kloppen bij een externe verzekeraar. Wie de markt een beetje verkent en, net zoals bij de woonlening verschillende aanbiedingen vergelijkt, kan op die manier elders een goedkopere verzekering vinden.

Houd er wel rekening mee dat de bank doorgaans een korting toekent op de hypothecaire rentevoet, wanneer u bij dezelfde bank ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Die korting speelt u dan wel kwijt door elders een verzekering af te sluiten. U moet dus narekenen dat de externe schuldsaldoverzekering een groter voordeel oplevert dan de korting op de rente van de woonlening.

Lees ook: Belastingvoordeel schuldsaldoverzekering enkel interessant tegen jaareinde

Schuldsaldoverzekeringen vergelijken

Dat het in uw voordeel is om verschillende schuldsaldoverzekeringen met elkaar te vergelijken, bewijst ook onze simulator.

We nemen het voorbeeld van een 30-jarige niet-roker, met een lening van 285.000 euro op een looptijd van 25 jaar.

Voor een schuldsaldoverzekering met een dekking van 100 procent lopen de jaarpremies uiteen van 217 euro tot 424 euro. Bij een eenmalige premie vertaalt zich dat in een premie die oploopt van 3.270 euro tot 6.386 euro. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste schuldsaldoverzekering bedraagt daarmee zowat het dubbele.

Hoeveel u precies moet betalen voor een schuldsaldoverzekering hangt af van verschillende individuele factoren. Dat begint al bij het verzekerde bedrag en de looptijd van de lening. Daarnaast zal de verzekeraar de premie ook berekenen op basis van het overlijdensrisico. Wie een schuldsaldoverzekering afsluit, zal daarom een medische vragenlijst moeten invullen of zal soms een medisch onderzoek moeten ondergaan. Daarbij wordt gekeken naar de leeftijd, ongezonde gewoonten (zoals roken) of medische risico’s. Wie een bepaalde aandoening of ziekte heeft, zal een hogere premie betalen of kan in sommige gevallen zelfs helemaal geen verzekering krijgen.

Lees ook:

Welke verzekeringen laat u best niet links liggen?

Worden de banken strenger voor het toestaan van woonleningen?

Bespaar op de kosten van uw hypotheek

Bron: spaargids.be.