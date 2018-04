Zo bespaart u tientallen euro’s op uw zichtrekening Johan Van Geyte

24 april 2018

08u03

Bron: spaargids.be 1 Consument Wie af en toe zijn bankuittreksels nakijkt, beseft ongetwijfeld dat banken soms veel kosten aanrekenen voor zichtrekeningen en bankkaarten. Nutteloze kosten, want veel banken bieden tegenwoordig alles gratis aan. Meer nog: er is één bank die ú betaalt als u uw verrichtingen zelf doet.

De vergelijkingssite Spaargids.be maakte enkele profielen van gebruikers aan. We zetten per profiel de goedkoopste zichtrekeningen op een rij.

Het prijskaartje dat aan uw zichtrekening en uw bankkaarten kleeft, hangt uiteraard af van de diensten waarvan u gebruik maakt - die kunnen het totale prijskaartje sterk beïnvloeden.

- Hebt u een debetkaart en een kredietkaart nodig?

- Doet u alle verrichtingen online of gaat u soms nog naar het loket?

- Haalt u vaak geld af aan de automaat bij de eigen bank of ook aan de toestellen bij andere instellingen?

- Wil u uw uittreksels met de post ontvangen of drukt u ze zelf af?

Actieve, online gebruiker

Profiel : u bezit een bankkaart én een kredietkaart, doet maandelijks twintig overschrijvingen, hebt een gedomicilieerde opdracht lopen, haalt ongeveer zes keer per maand geld af aan de automaten van uw bank en ongeveer 1 keer per maand aan die van een andere bank.

De beste zichtrekening voor u?

U bent het best af met een KeyPack van Keytrade Bank. Die levert u potentieel 25,80 euro ‘winst’ op, want de bank betaalt 5 cent per verrichting die de klant zelf doet. Het nadeel: de bank werkt nagenoeg uitsluitend via het internet. Verder blijft de kredietkaart na het eerste jaar alleen gratis als er minstens twaalf verrichtingen per jaar mee worden gedaan. Anders kost ze u 25 euro per jaar.

Alternatieven : u wordt gratis geholpen met een girorekening van Argenta, een Eco-pakket van Europabank, een zichtrekening van ABK Bank en CBC Banque en een E-account en een DB Max-rekening van Deutsche Bank. Ter vergelijking: met een Pulse White-rekening van Belfius bent u 12 euro kwijt, met een Lion Account van ING 18 euro. En met de Comfortrekening van Nagelmackers zelfs 108 euro.

Tip: Vergelijk hier zelf de kostprijs van een aantal zichtrekeningen

Modern koppel, volop actief via online banking

Profiel : u hebt een gemeenschappelijke rekening en beide partners hebben een klassieke bankkaart en een kredietkaart. U doet acht afhalingen per maand aan automaten van de eigen bank en twee per maand aan die van een andere bank. Daarnaast doet u ongeveer 30 overschrijvingen online. U doet ook drie gedomicilieerde overschrijvingen per maand.

De beste zichtrekening voor u?

Een KeyPack van Keytrade brengt u nog altijd 43,80 euro op.

Alternatieven : u wordt gratis bediend met een girorekening van Argenta, een Eco-pakket van Europabank en met een DB Max en een DB E-account bij Deutsche Bank. Een Comfortrekening van Nagelmackers kost u 144 euro.

Tip: Hier kan u nagaan waar u een gratis zichtrekening kan openen (en wat u er voor krijgt)

Meer traditionele gebruiker

Profiel : u hebt wel een Bancontactkaart, maar geen kredietkaart. U doet per maand vier afhalingen aan automaten van de eigen bank en een aan die van een andere instelling. Verder verricht u ongeveer vijftien overschrijvingen per maand op papier. U hebt ook drie domiciliëringen.

De beste zichtrekening voor u? U kan gratis bankieren bij ABK, Argenta en Deutsche Bank.

Een absolute njet voor u : de volledig op online gebruikers gerichte iRekening van Crelan. Die zou u tot 900 euro kosten, want zo zwaar rekenen ze manuele transacties door.

Algemene tips

• Anno 2018 bent u quasi altijd goedkoper af met online bankieren.

• Als u toch cash moet afhalen, doe dat dan aan de automaten van uw eigen bank.

• De meeste banken schotelen hun klanten pakketten voor. Tegen een vaste prijs per maand hebt u recht op een aantal verrichtingen en op een aantal kaarten. Dergelijke pakketten zijn goedkoper dan wanneer u alles apart zou aanvragen.

• Maar misschien hebt u niet al die diensten nodig? Dan betaalt u soms gewoon beter voor wat u effectief gebruikt.

• Let altijd goed op met het 'gratis'-gegeven en wat er dan juist in het basispakket zit. Zo krijgt u bij Hello bank! wel een gratis rekening met twee gratis Bancontact-kaarten, maar voor een kredietkaart moet u er 25 euro neertellen.

Tip: Gebruikt u vaak een kredietkaart? Zoek dan hier de goedkoopste op.

